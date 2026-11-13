CoppoL682 pubblica “Post Hacking pt 1”, primo capitolo del nuovo progetto

Aveva pensato a un EP, poi le canzoni hanno continuato ad accumularsi. Alla fine i brani pronti erano diventati diciotto e il progetto ha preso una direzione diversa. È nato così“POST HACKING PT 1”, il nuovo disco di Andrea Coppola, rapper e produttore varesino che pubblica con il nome CoppoL682. «Ho deciso di dividerlo in due parti per dare più attenzione alle tracce che escono adesso, invece di pubblicarne diciotto tutte insieme», racconta.

Ventidue anni, originario di San Fermo, Coppola realizza la sua musica da quando ne aveva 15. Nel tempo è cresciuto non soltanto come autore, ma anche come produttore, fino ad arrivare a gestire in autonomia gran parte del lavoro in studio. «Mi è cresciuta la passione anche per la produzione e la post produzione. Mi occupo di mixaggio e mastering e con il tempo ho allestito un mio piccolo studio musicale».

Dal punto di vista musicale e degli arrangiamenti, “POST HACKING PT 1” attinge soprattutto attorno a elettronica e sintetizzatori. L’atmosfera generale, come suggerito dal titolo del LP e del nome di molti brani, è quella di un mondo digitale che ritorna anche nella cover.. Ma il disco non resta fermo su una sola soluzione. In brani come Push to the Edge e Stonks entrano chitarre elettriche che richiamano certe sonorità dei primi anni Duemila (con una strizzatina d’occhio, per quanto “light” al nu metal), mentre Jailbreak spinge maggiormente sulla componente elettronica. Twinings Tea sovrappone fiati e archi sintetici, No Chance riparte da una chitarra in primo piano e Throwback chiude il lavoro con l’arrangiamento più ampio del disco.

Anche il titolo nasce da un’immagine ben delineata nella testa del rapper: «Post Hacking non simboleggia tanto un cambiamento mio personale, quanto un cambiamento della realtà attorno a me – ci spiega -. Mi ha spinto ad adattarmi ad alcune situazioni e ad alcuni contesti», spiega Coppola. Lo stesso concetto ritorna nella copertina, realizzata a San Fermo e costruita attorno alle griglie tridimensionali tipiche della realtà aumentata.

Rispetto ai lavori precedenti, c’è poi un’altra differenza che l’artista considera centrale. «Questo disco mette meno al centro il significato delle rime e più l’emozione con cui vengono dette». Un’attenzione all’interpretazione che attraversa tutte le tracce del progetto e che sarà portata avanti anche nella seconda parte del lavoro, già in preparazione.