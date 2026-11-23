Spettacolo con il duo composto da Elena Guarneri e Francesco Maltecca e la partecipazione straordinaria dell’ensemble “Gli Archetti” dei Percorsi Musicali diretto dal maestro Daniela De Gaspari

Sabato 28 novembre 2026 alle ore 18.00 si terrà a Sesto Calende il concerto “Gocce di Musica, Corde di Meraviglia” con il duo composto da Elena Guarneri (arpa classica) e Francesco Maltecca (violino), e la partecipazione straordinaria dell’ensemble “Gli Archetti” dei Percorsi Musicali diretto dal maestro Daniela De Gaspari

Un viaggio tra le più celebri melodie e colonne sonore dei film e dei cartoni animati, dalla musica classica a quella moderna: l’incontro tra la delicatezza dell’arpa e il canto del violino regalerà al pubblico di grandi e piccini un pomeriggio di autentica meraviglia.

Ad arricchire il concerto ci sarà la partecipazione dell’ensemble “Gli Archetti”, della scuola di musica I Percorsi Musicali del Censad, diretto dal Maestro Daniela De Gaspari: giovani musicisti che condivideranno il palco con il duo, a testimonianza di come la musica sia un’occasione di crescita e di incontro tra generazioni.

L’appuntamento è sabato 28 novembre alle ore 18.00, presso il salone-teatro del Centro Studi Angelo dell’Acqua (Censad), in via Indipendenza 7 a Sesto Calende.

Ingresso è gratuito, con offerta libera a favore dell’Associazione ALMA Crescere al Centro APS

Prenotazione consigliata: scrivendo a info.alma17@gmail.com oppure compilando il modulo online al seguente link: https://forms.gle/gk8J1a2KCwBKyAZL8

Il concerto è il terzo appuntamento della seconda edizione del Festival della MeravigliALMA, la rassegna di spettacoli e concerti organizzata dall’Associazione ALMA Crescere al Centro APS, in collaborazione con la scuola di musica I Percorsi Musicali del Censad, il Centro Studi Angelo dell’Acqua e la Comunità Pastorale Sant’Agostino, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto e il patrocinio gratuito della Città di Sesto Calende.

La seconda edizione si è aperta il 10 ottobre con la conferenza-spettacolo del creator Jaser ed è proseguita il 7 novembre con “Vola Pinocchio” di Martin Stigol (Progetto Zattera Teatro), dedicato al bicentenario della nascita di Carlo Collodi.

I prossimi appuntamenti (sempre il sabato alle ore 18.00 presso il Censad):

• 23 gennaio 2027 – Musiche dal Mondo: ensemble di arpe diretto dal M° Elena Guarneri, con una sorpresa finale

• 20 febbraio 2027 – First Jazz Night: Coro Polifonico Harmonia di Vergiate diretto dal M° Federico Cester, con l’Harmonia Jazz Trio

• 13 marzo 2027 – Sing for Joy: Coro CorAlCanto, corale della Parrocchia di Besnate, diretto dal M° Stefano Gobbo

• 17 aprile 2027 – Concerto dell’Orchestra “Il Sedicesimo”, la giovane orchestra della scuola Percorsi Musicali del Censad diretta dal M° Matteo Magistrali

ALMA Crescere al Centro è l’Associazione di Promozione Sociale fatta da volontari che si occupa di realizzare iniziative socio-culturali, fondata nel 2017 a fianco del Centro Studi di Sesto Calende.

Per informazioni e prenotazioni: info.alma17@gmail.com