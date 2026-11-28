Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

“Non possiamo parlare di democrazia senza parlare di informazione”. È da questa convinzione che nasce Silenzio stampa, il libro di Corrado Formigli, pubblicato da Feltrinelli e presentato sabato 28 novembre a Varese, nel Salone Motta di Varese Corsi, nell’ambito di BookCity Milano.

Una sala affollata ha accolto il giornalista e conduttore di Piazzapulita, protagonista di un lungo dialogo con Paola Caridi, giornalista e scrittrice, esperta di Medio Oriente. Al centro della serata il rapporto tra informazione e potere, la crisi di credibilità del giornalismo italiano, le responsabilità della politica, ma anche quelle di chi ogni giorno è chiamato a raccontare il Paese.

Non una discussione tra addetti ai lavori, come ha sottolineato Caridi introducendo l’incontro, ma una riflessione che riguarda tutti i cittadini. Perché il giornalismo, quando esercita la propria funzione di controllo del potere e di racconto della realtà, rappresenta uno dei pilastri della democrazia.

Le democrazie brevi e il potere che non risponde

Formigli ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a scrivere il libro introducendo il concetto di “democrazie brevi”, sistemi nei quali la partecipazione democratica rischia di esaurirsi nel momento del voto, mentre vengono progressivamente indeboliti gli strumenti di controllo e di garanzia.

“Il giornalismo deve essere il cane da guardia del potere, non il barboncino del potere”. Secondo Formigli, la progressiva riduzione delle occasioni di confronto tra governanti e giornalisti rappresenta un elemento di particolare preoccupazione. Un fenomeno che non riguarda soltanto l’Italia e che trova, nella sua analisi, analogie con quanto avviene negli Stati Uniti, in Ungheria e in Israele.

Il rischio, ha spiegato, è che i cittadini non percepiscano immediatamente la perdita di qualità dell’informazione, come invece accade di fronte a un peggioramento delle proprie condizioni economiche. Una trasformazione lenta, che finisce per modificare la percezione della realtà e la capacità di esercitare consapevolmente i propri diritti.

Da Berlusconi a Meloni, passando per Renzi, Grillo e Conte

Il libro ripercorre le trasformazioni del giornalismo italiano degli ultimi quindici anni. Formigli non risparmia critiche ai diversi protagonisti della politica nazionale, indipendentemente dalla loro appartenenza. Ha ricordato gli attacchi di Silvio Berlusconi ai giornalisti, le iniziative di Beppe Grillo contro la stampa, la comunicazione diretta attraverso i social di Matteo Renzi, i lunghi interventi televisivi di Giuseppe Conte durante la pandemia e le difficoltà di interlocuzione con Mario Draghi.

Con Giorgia Meloni, secondo il giornalista, si sarebbe però prodotto un ulteriore cambiamento: la tendenza a non riconoscere il giornalismo critico come una professione autonoma, interpretandolo invece come una forma di opposizione politica.

A questo si aggiunge il tema della post-verità, della costruzione di narrazioni rivolte prevalentemente al proprio elettorato e della crescente difficoltà di chiamare chi governa a rispondere delle proprie affermazioni.

Dieci domande alla presidente del Consiglio

Uno dei passaggi centrali del libro riprende una delle più note iniziative giornalistiche di Repubblica, quella delle dieci domande rivolte a Silvio Berlusconi negli anni della direzione di Ezio Mauro.

Formigli ha scritto dieci domande per Giorgia Meloni, alcune delle quali sono state lette durante la serata varesina. Tra queste, quella sul riconoscimento dell’antifascismo come valore fondante della Repubblica e quella sulle scelte della politica estera italiana nei confronti della Palestina.

Il conduttore di Piazzapulita ha contestato il ricorso sempre più frequente alla comunicazione attraverso i social network da parte di chi ricopre incarichi istituzionali, quando questa sostituisce il confronto con i giornalisti.

Ha ricordato anche le vecchie tribune elettorali, nelle quali esponenti politici come Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante accettavano di rispondere alle domande di giornalisti appartenenti a testate culturalmente e politicamente lontane dalle loro posizioni.

Le responsabilità dei giornalisti e la crisi della Rai

Silenzio stampa non è però soltanto un atto di accusa nei confronti della politica. Una parte importante del libro è dedicata alle responsabilità della stessa categoria giornalistica. “Per difendere l’informazione dobbiamo anche essere capaci di guardare i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre connivenze”.

Formigli ha ripercorso il progressivo indebolimento della funzione del servizio pubblico radiotelevisivo, individuandone le origini negli anni di Berlusconi, ma attribuendo responsabilità importanti anche al centrosinistra e alle successive riforme della governance della Rai.

Nel dialogo con Caridi è emersa la difficoltà del giornalismo italiano di raccontare le trasformazioni sociali del Paese, la ricerca della vicinanza al potere e la scarsa solidarietà professionale. Un problema aggravato dalla precarietà economica di molti giornalisti, soprattutto giovani, dalle retribuzioni insufficienti e dalla mancanza di risorse per realizzare inchieste e sostenere eventuali spese legali.

La causa della Fiat e otto anni di battaglie giudiziarie

Particolarmente intenso è stato il racconto di una vicenda personale che Formigli ha deciso di ripercorrere nel libro. Nel 2010, quando lavorava con Michele Santoro ad Annozero, il giornalista realizzò un servizio sull’Alfa Romeo MiTo, confrontandone le prestazioni in pista con quelle di alcune automobili concorrenti.

Ne seguì, come ha ricordato Formigli, una richiesta di risarcimento da parte della Fiat di 20 milioni di euro e una condanna in primo grado che prevedeva un risarcimento di circa sette milioni. Il giornalista ha raccontato le conseguenze di quella vicenda sulla propria vita familiare, le ingenti spese legali sostenute e il senso di solitudine provato di fronte a un colosso industriale.

Nel 2014 la Corte d’appello di Torino ribaltò la sentenza di primo grado e nel 2018, secondo quanto ricostruito durante l’incontro, la Cassazione confermò l’esito favorevole al giornalista.

Una battaglia durata otto anni, attraverso la quale Formigli ha voluto mettere in evidenza quanto possano essere vulnerabili i cronisti di fronte al potere economico e quanto sia importante garantire strumenti di tutela contro le azioni giudiziarie intimidatorie.

Gaza, i social e il valore del giornalismo sul campo

L’esperienza internazionale dei due giornalisti ha portato la discussione sul racconto delle guerre, sulla Palestina, sull’Iran e sul ruolo delle testimonianze diffuse attraverso i social network. Caridi e Formigli hanno ragionato sull’importanza del lavoro dei giornalisti palestinesi a Gaza e sulla necessità di verificare, contestualizzare e interpretare le immagini che arrivano dai luoghi dei conflitti.

Per Formigli, i social rappresentano uno strumento prezioso, ma non possono sostituire il giornalismo professionale. La conoscenza dei territori, l’esperienza sul campo, la verifica delle fonti e la capacità di ricostruire il contesto restano elementi indispensabili. “Il giornalismo è un mestiere”, ha ribadito il conduttore, paragonandolo a quello di un artigiano, che deve innanzitutto conoscere gli strumenti del proprio lavoro.

L’onestà intellettuale e il diritto dei cittadini a sapere

Un altro tema affrontato durante la serata è stato quello della distinzione tra imparzialità e onestà intellettuale. Un giornalista può avere opinioni, sensibilità e convinzioni politiche. Quello che conta, secondo i due interlocutori, è la capacità di distinguere i fatti dalle opinioni, verificare le informazioni e non piegare il racconto della realtà alle proprie convinzioni.

La conclusione di Formigli è stata un invito rivolto direttamente ai lettori e ai cittadini: pretendere che il potere risponda alle domande, essere esigenti nei confronti della qualità dell’informazione e comprendere il valore pubblico del lavoro giornalistico.

Perché quando un rappresentante delle istituzioni si sottrae al confronto, nella riflessione proposta dall’autore di Silenzio stampa, a essere privato di qualcosa non è soltanto il giornalista, ma il cittadino che ha diritto a conoscere le risposte.