Corso di ciaspole con il Cai di Gazzada Schianno: quattro lezioni teoriche e tre uscite sulla neve
Il percorso si svolgerà dal 18 gennaio al 21 febbraio 2027 e alternerà momenti in aula e sul campo. Possibilità di noleggiare l'attrezzatura. Ecco come iscriversi
Camminare nella neve, tra silenzi ovattati e paesaggi che cambiano volto a ogni passo, è un’esperienza che incanta ma che chiede rispetto, attenzione e preparazione.
Proprio con questo spirito il Cai di Gazzada Schianno propone il corso “Ciaspoliamo insieme” per imparare a conoscere e frequentare la montagna invernale con consapevolezza, in un ambiente tanto meraviglioso quanto delicato.
Il percorso si svolgerà dal 18 gennaio al 21 febbraio 2027 e alternerà momenti in aula e sul campo, con quattro lezioni teoriche per approfondire le conoscenze di base e tre uscite in ambiente guidate da accompagnatori Cai abilitati.
Un’occasione pensata per avvicinarsi all’escursionismo invernale passo dopo passo, potendo contare anche sulla possibilità di noleggiare l’attrezzatura. Per partecipare è obbligatoria la tessera Cai e la quota di iscrizione è fissata a 25 euro. Chi desidera avere maggiori dettagli o iscriversi può rivolgersi in sede il martedì e il venerdì oppure contattare Annalisa al numero 335 1477577.
Un appuntamento pensato per chi vuole vivere l’inverno in quota in modo sicuro, accompagnato da chi conosce il territorio e promuove una cultura della montagna fatta di prudenza e scoperta condivisa.
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