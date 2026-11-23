Camminare nella neve, tra silenzi ovattati e paesaggi che cambiano volto a ogni passo, è un’esperienza che incanta ma che chiede rispetto, attenzione e preparazione.

Proprio con questo spirito il Cai di Gazzada Schianno propone il corso “Ciaspoliamo insieme” per imparare a conoscere e frequentare la montagna invernale con consapevolezza, in un ambiente tanto meraviglioso quanto delicato.

Il percorso si svolgerà dal 18 gennaio al 21 febbraio 2027 e alternerà momenti in aula e sul campo, con quattro lezioni teoriche per approfondire le conoscenze di base e tre uscite in ambiente guidate da accompagnatori Cai abilitati.

Un’occasione pensata per avvicinarsi all’escursionismo invernale passo dopo passo, potendo contare anche sulla possibilità di noleggiare l’attrezzatura. Per partecipare è obbligatoria la tessera Cai e la quota di iscrizione è fissata a 25 euro. Chi desidera avere maggiori dettagli o iscriversi può rivolgersi in sede il martedì e il venerdì oppure contattare Annalisa al numero 335 1477577.

Un appuntamento pensato per chi vuole vivere l’inverno in quota in modo sicuro, accompagnato da chi conosce il territorio e promuove una cultura della montagna fatta di prudenza e scoperta condivisa.