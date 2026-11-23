Cosa è successo sul Sempione? La Procura di Busto affida la perizia cinematica per l’uomo morto a Casorate
Nella mattina di lunedì 23 ottobre assegnato l'incarico per gli approfondimenti tecnici
Cosa è successo quel giorno sulla Statale del Sempione?
Sono passati dieci giorni dalla morte di Josemaria Martin Salazar Alvarado e la domanda è più aperta che mai: come è morto il trentaseienne travolto la notte dell’11 novembre lungo la Statale 33 all’ingresso dell’abitato di Casorate?
Nella mattinata di oggi, alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, si è tenuto il conferimento dell’incarico per gli accertamenti tecnici irripetibili disposti dal Pubblico Ministero, Ciro Vittorio Caramore, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.
Il Pubblico Ministero ha affidato la consulenza tecnica al perito, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, chiedendo al consulente l‘analisi tecnica del veicolo, tra cui la scatola nera, e l’esame dei filmati di videosorveglianza acquisiti dagli investigatori.
«Il conferimento dell’incarico di oggi segna un passaggio cruciale per fare piena luce su quanto accaduto la notte dell’11 novembre» commenta l’avvocato Lorenzo Sozio del Foro di Napoli, che assiste la figlia naturale della vittima — una bambina di appena un anno — legalmente rappresentata dalla madre. «Apprezziamo l’impostazione rigorosa della Procura, che ha chiesto al perito di analizzare ogni singolo dettaglio: dai dati della centralina del veicolo fino ai filmati delle telecamere di sorveglianza che documenterebbero gli istanti immediatamente precedenti all’impatto».
Anche per questo passaggio era presente ovviamente anche la difesa dell’indagato per l’episodio, A.F.A.C., 53enne peruviano che conosceva la vittima e che era stato fermato da Procura e Carabinieri a poco più di 48 ore dal fatto (l’uomo era stato poi mandato ai domiciliari dal giudice per le indagini preliminari).
A.F.A.C., interrogato dal giudice, ha spiegato di essersi accorto di aver travolto qualcosa, ma di aver pensato che si trattasse di una bicicletta abbandonata (che si sta cercando, secondo la difesa apparirebbe in un video nelle mani di un’altra persona).
Josemaria Martin Salazar Alvarado è stato ritrovato appoggiato a un tiglio a margine della strada, in posizione innaturale. Lì vicino (ma su sede stradale) erano presenti anche uno zainetto e pezzi di carrozzeria di un veicolo, come testimoniato anche dalla foto di Varesenews (sopra) scattata a meno di un’ora dal ritrovamento del corpo.
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