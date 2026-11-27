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Un regalo di Natale che non resta chiuso in un cassetto, ma si trasforma in una giornata tra boschi, montagne, fiumi e paesaggi da scoprire.

I Voucher di Controvento Trekking, in vendita a 20 euro, sono pensati per regalare un’esperienza, un cammino, un ricordo da vivere nel 2027.

Non devi scegliere tu a quale evento iscrivere i destinatari, il beneficiario del regalo potrà iscriversi a sua scelta ad uno dei trekking del calendario eventi 2027.

Ogni anno Controvento Trekking propone più di 200 appuntamenti tra escursioni, laboratori e momenti formativi, distribuiti tra le province di Varese, Como, Verbania, Novara, Milano e Pavia, e anche in Svizzera in Canton Ticino!

I percorsi hanno difficoltà diverse, dalle uscite molto semplici fino a itinerari più impegnativi, con proposte sia di mezza giornata sia di un’intera giornata. C’è spazio per chi muove i primi passi nel mondo del trekking e per chi è già un escursionista abituale.

Come regalare un’escursione

Acquistare un voucher è semplicissimo: basta accedere alla pagina dedicata sul sito di Controvento Trekking, compilare il modulo online ed effettuare il pagamento.

Al termine della procedura si riceverà via mail il voucher regalo, già pronto da stampare o da allegare a un biglietto digitale da mettere sotto l’albero.

Chi lo riceve potrà poi consultare il calendario delle escursioni 2027, scegliere l’attività che preferisce e prenotare la propria uscita in completa autonomia.

Se invece hai bisogno di ulteriori informazioni contatta Antea al numero +39 348 0725255 o via mail antea@controventotrekking .it e avrai tutto il supporto per trovare insieme la soluzione migliore per te.

Un regalo che fa bene a chi lo riceve a ai territori

Regalare un voucher Controvento Trekking significa proporre un Natale più sostenibile e consapevole: meno oggetti, più esperienze. Meno consumo, più scoperta del territorio.

È un dono che fa bene a chi cammina – perché ritrova tempo per sé, per gli altri e per la natura – e anche ai luoghi attraversati, raccontati e valorizzati da guide che li conoscono in profondità.

Se siete ancora in cerca di un’idea regalo diversa dal solito, questa potrebbe essere la scelta giusta: un cammino da vivere nel 2027, che parte da un semplice biglietto trovato sotto l’albero.