Cosa regalare a Natale: un’attività in natura o un’esperienza culturale con Controvento Trekking
Controvento Trekking rilancia anche quest’anno la sua promo di Natale dedicata a chi vuole mettere sotto l’albero un’esperienza
Un regalo di Natale che non resta chiuso in un cassetto, ma si trasforma in una giornata tra boschi, montagne, fiumi e paesaggi da scoprire.
I Voucher di Controvento Trekking, in vendita a 20 euro, sono pensati per regalare un’esperienza, un cammino, un ricordo da vivere nel 2027.
Non devi scegliere tu a quale evento iscrivere i destinatari, il beneficiario del regalo potrà iscriversi a sua scelta ad uno dei trekking del calendario eventi 2027.
Ogni anno Controvento Trekking propone più di 200 appuntamenti tra escursioni, laboratori e momenti formativi, distribuiti tra le province di Varese, Como, Verbania, Novara, Milano e Pavia, e anche in Svizzera in Canton Ticino!
I percorsi hanno difficoltà diverse, dalle uscite molto semplici fino a itinerari più impegnativi, con proposte sia di mezza giornata sia di un’intera giornata. C’è spazio per chi muove i primi passi nel mondo del trekking e per chi è già un escursionista abituale.
Come regalare un’escursione
Acquistare un voucher è semplicissimo: basta accedere alla pagina dedicata sul sito di Controvento Trekking, compilare il modulo online ed effettuare il pagamento.
Al termine della procedura si riceverà via mail il voucher regalo, già pronto da stampare o da allegare a un biglietto digitale da mettere sotto l’albero.
Chi lo riceve potrà poi consultare il calendario delle escursioni 2027, scegliere l’attività che preferisce e prenotare la propria uscita in completa autonomia.
Acquista il tuo voucher Regalo per Natale compilando QUI
Se invece hai bisogno di ulteriori informazioni contatta Antea al numero +39 348 0725255 o via mail antea@controventotrekking
Un regalo che fa bene a chi lo riceve a ai territori
Regalare un voucher Controvento Trekking significa proporre un Natale più sostenibile e consapevole: meno oggetti, più esperienze. Meno consumo, più scoperta del territorio.
È un dono che fa bene a chi cammina – perché ritrova tempo per sé, per gli altri e per la natura – e anche ai luoghi attraversati, raccontati e valorizzati da guide che li conoscono in profondità.
Se siete ancora in cerca di un’idea regalo diversa dal solito, questa potrebbe essere la scelta giusta: un cammino da vivere nel 2027, che parte da un semplice biglietto trovato sotto l’albero.
Calendario dell’Avvento
Dal 1° al 25 dicembre, apri una casella e scopri buoni, sconti e gift card offerti dalle attività del territorio.
Una casella si apre ogni giorno, dal 1° dicembre.
- ✶ Buoni
- ↘ Sconti
- ▱ Gift card
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.