

Ogni anno nel nostro territorio si tiene un raduno di naziskin e quasi ogni anno da 7 anni c’è un omicidio nei boschi dello spaccio. Oggi parliamo molto della bassa provincia e dell’Altomilanese anche per cose belle, come l’oratorio di San Luigi di Legnanello proposta come luogo del cuore del Fai. Parliamo anche di funghi che crescono nelle grotte e di una donna nuda che gira per le strade a Malnate e aggredisce i carabinieri.