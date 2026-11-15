Così l’intelligenza artificiale ridisegna il mestiere del giornalista, Luca Tremolada lo spiega a Glocal

Nelle redazioni italiane l’intelligenza artificiale sta dividendo i professionisti tra chi delega passivamente alla macchina testi standard di livello medio-basso e chi, invece, la usa con curiosità critica come un moltiplicatore di capacità.

È il bilancio emerso durante l’incontro “Intelligenza artificiale per il giornalismo: quale modello scegliere?” al Festival Glocal, introdotto e moderato da Orlando Mastrillo che ha intervistato Luca Tremolada, data journalist e giornalista di scienza, tecnologia e innovazione per Il Sole 24 Ore e Nòva 24, dove coordina il canale online Tecnologia, cura il blog Goozo e ha fondato Info Data Blog.

Il messaggio di fondo è chiaro: l’AI non serve soltanto a risparmiare tempo, ma permette a un singolo giornalista di costruire formati, inchieste e strumenti interattivi che fino a pochi anni fa richiedevano intere squadre redazionali.

Competenza verticale e rischi della “Shadow AI”

La tecnologia non livella il mestiere, ma premia chi possiede una profonda competenza verticale. Solo chi conosce davvero una materia — dal fisco alla scienza, dal diritto alla finanza — sa istruire correttamente un modello su quali fonti cercare, cosa scartare e quale formato progettare. Per questo i laboratori isolati con pochi “tecnici” funzionano meno della contaminazione diffusa tra cronisti specializzati.

Affinché questa sperimentazione avvenga in sicurezza, serve però il supporto degli editori. Quando le aziende bloccano gli strumenti senza offrire alternative, nasce la cosiddetta Shadow AI: dipendenti che caricano documenti riservati su piattaforme esterne, esponendo l’organizzazione al furto di proprietà intellettuale e rendendo leggibili a terzi strategie e metodi di lavoro, come accaduto nel noto caso Samsung del 2023.

Tre agenti per il lavoro quotidiano

Non esiste un modello linguistico definitivo: ChatGPT, Gemini e Claude si alternano a seconda del compito, ma il vero salto di qualità avviene costruendo assistenti personali, “sporchi” e addestrati sul proprio metodo, senza mai delegare loro la scrittura finale né la responsabilità della firma. Durante l’incontro sono stati illustrati tre esempi concreti:

Archivio personale locale: un modello open source installato su un computer potente e istruito con cinque anni di articoli propri, utile per recuperare vecchie dichiarazioni, verificare previsioni smentite e trovare collegamenti.

NotebookLM per fonti chiuse: uno spazio protetto in cui caricare decine di PDF, rapporti e registrazioni audio di interviste da interrogare senza il rischio che la macchina inventi fatti esterni al perimetro assegnato.

Rassegna stampa notturna con Claude: un agente istruito in italiano chiaro a monitorare durante la notte non solo i giornali, ma soprattutto newsletter tecniche, account di scienziati, open data e atti delle pubbliche amministrazioni, facendo emergere per serendipità connessioni inedite con storie già pubblicate.

Dashboard e giochi: l’informazione diventa interattiva

Per conquistare i lettori — soprattutto le nuove generazioni abituate ai linguaggi digitali — il giornalismo può superare il semplice racconto testuale offrendo strumenti per ragionare. Grazie all’AI e a piattaforme aperte come GitHub, un singolo cronista può realizzare in poche ore una dashboard aggiornata automaticamente sui dati climatici o sulle trimestrali delle Big Tech, oppure creare un videogioco simulativo che mette il lettore nei panni del vertice di Apple alle prese con crisi geopolitiche e filiere industriali. Per i freelance, questa capacità di inventare prodotti verticali rappresenta la vera strada per distinguersi da chi produce testi seriali a basso costo.

Quale modello per gli editori? Il cuore resta umano

Sul piano aziendale si delineano tre strade: l’AI proprietaria chiusa sull’archivio della testata (modello Financial Times, solido ma costoso), i modelli open source gestiti su server interni (più adatti a piccoli editori ma tecnicamente complessi) oppure le licenze aziendali dei grandi fornitori, che però frenano i giornalisti timorosi che l’editore possa leggere le proprie ricerche e fonti riservate.

Qualunque sia l’infrastruttura scelta, il perimetro del mestiere resta ben definito. La macchina non ha gerarchia delle notizie né senso della verità: segue la frequenza statistica e può essere ingannata dal rumore di fondo o dai filtri politici dei singoli modelli. La testimonianza diretta sul campo, il capitale relazionale delle fonti e il coraggio di fare le domande restano insostituibili. L’AI prepara il terreno, ma il giornalismo si fa ancora con le scarpe e con la testa.