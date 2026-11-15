Costacurta e la Coppa dalle grandi orecchie a Casorate: il Milan Club Malpensa dona 10mila euro a Selene

Un pomeriggio in cui la passione calcistica si è trasformata in un gesto concreto di solidarietà per il territorio. Sabato 14 novembre, Palazzo Cattoretti a Casorate Sempione ha ospitato un evento speciale promosso dal Milan Club Malpensa, che ha richiamato numerosi tifosi e cittadini intorno a un obiettivo comune: sostenere Selene, una bambina affetta da una rara sindrome genetica, e la sua famiglia.

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Ad aprire l’incontro, moderato e condotto dal giornalista sportivo Luca Serafini, è stato il saluto istituzionale del sindaco di Casorate Sempione, Dimitri Cassani, alla presenza anche dei rappresentanti dell’A.I.M.C. (Associazione Italiana Milan Clubs). A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva, fin dall’inizio dell’evento, è stata l’esposizione in sala della celebre Coppa dei Campioni, simbolo delle sette Champions League conquistate dal club rossonero.

L’impegno del club: “Una rete per il futuro di Selene”

L’iniziativa rappresenta il culmine di un percorso iniziato tre anni fa, come ha spiegato il presidente del Milan Club Malpensa, Marco Scaccomatto: «Sin dalla fondazione di questo Milan Club ci siamo presi a cuore la situazione di Selene e della sua famiglia. In questi tre anni abbiamo organizzato diverse raccolte fondi, coinvolgendo sia i nostri soci sia le piccole attività del territorio per riuscire a sostenere parte delle cure di cui la bambina ha bisogno».

Il momento più emozionante del pomeriggio è stato la consegna ufficiale alla famiglia di un assegno da 10.000 euro, frutto della generosità dei partecipanti e delle iniziative solidali legate al club (tra cui i gadget a offerta libera presenti in sala).

Parole cariche di commozione sono arrivate dalla mamma di Selene, che ha voluto ringraziare tutti i presenti per la vicinanza dimostrata: «Abbiamo il cuore colmo di gratitudine perché è vero che la difficoltà che affrontiamo è molto grande, ma anche il sostegno che stiamo ricevendo lo è altrettanto. Ripeto ancora la parola grazie, perché purtroppo non ne ho a disposizione altre, a tutti coloro che stanno sostenendo la nostra causa, perché non è scontato. Al momento della diagnosi ci siamo sentiti profondamente soli; oggi invece si è creata una bella rete e sappiamo che tutti insieme possiamo fare la differenza nel futuro di Selene».

Costacurta tra aneddoti e ricordi

Ospite d’eccezione della giornata è stato Alessandro “Billy” Costacurta, colonna storica della difesa rossonera e della Nazionale. L’ex campione si è messo con grande disponibilità a disposizione delle domande rivolte dai ragazzi del posto e dal pubblico in sala, riuscendo a intrecciare gli aneddoti di campo con il significato profondo dell’iniziativa. Ricordando i grandi campioni con cui ha condiviso lo spogliatoio – a partire dal capitano Franco Baresi – Costacurta ha sottolineato come i veri fuoriclasse si riconoscano soprattutto dai valori umani e dall’importanza di aiutare chi attraversa un momento di difficoltà.

Il pomeriggio si è chiuso in un clima di grande festa ed entusiasmo: Costacurta e l’ambita coppa dalle grandi orecchie sono rimasti a lungo a disposizione dei tifosi per foto ricordo e autografi.