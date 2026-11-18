Il mercato del lavoro lombardo apre il 2026 con un recupero, ma il bilancio dei dodici mesi restituisce una crescita più debole. È il doppio segnale che emerge dal rapporto sui flussi occupazionali curato da Sergio Moia, aggiornato a marzo.

Nel primo trimestre il saldo tra assunzioni e cessazioni raggiunge 72.221 posizioni, contro le 69.505 dello stesso periodo del 2025, interrompendo due anni di flessione.

RALLENTA LA CRESCITA

Allargando lo sguardo all’intero anno concluso a marzo, però, il saldo scende a 63.759, sono 3.140 posizioni in meno, pari al 4,7%. La distinzione è decisiva: un saldo positivo indica che le entrate superano le uscite, mentre la sua riduzione segnala un rallentamento della crescita, non una perdita complessiva di occupazione.

Il rapporto privilegia i periodi di dodici mesi per attenuare il peso della stagionalità. Su questa base la Lombardia continua a frenare dal 2023, dopo il picco di 154.508 posizioni del 2022. L’Italia segue invece una direzione opposta: il saldo annuo sale a 340.474, con un aumento del 13,2%. A sostenere il risultato regionale è il lavoro stabile. Il saldo dei rapporti a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni, è positivo per 70.095 posizioni, mentre quello dei rapporti temporanei è negativo per 6.336.

I CONTRATTI A TERMINE

Il motore sono le conversioni dei contratti a termine: 185.626, ossia 16.758 in più rispetto all’anno precedente. È un segnale di consolidamento dei rapporti esistenti, da distinguere dalle nuove assunzioni. Resta negativo anche il saldo dell’apprendistato, a quota meno 4.887. Tra i rapporti temporanei arretrano i contratti a termine e la somministrazione; restano invece positivi i saldi di lavoro stagionale e di quello intermittente.

AUMENTA IL SALDO DEI LAVORATORI STRANIERI

La crescita presenta inoltre forti squilibri. Il contributo femminile al saldo occupazionale si riduce del 13% rispetto al 2025 e rimane poco sopra il 30% del totale, mentre quello maschile è stabile. Tiene il saldo dei giovani, peggiora del 9% quello delle età intermedie. Per cittadinanza, il saldo dei lavoratori stranieri aumenta del 9%, mentre quello degli italiani diminuisce del 33%: si consolida un rapporto di circa tre nuove posizioni riferite a stranieri per ogni posizione riferita a italiani.

LA DIMENSIONE AZIENDALE

Anche la dimensione aziendale divide il mercato. Nelle piccole imprese il saldo aumenta del 40%, nelle medie diminuisce del 10% e nelle grandi del 40%. Sul territorio perde slancio Milano: la città metropolitana registra 31.222 posizioni aggiuntive nei dodici mesi, il 10% in meno rispetto al 2025. Il suo peso sul risultato regionale scende dal 52% al 49%. Fuori dalla metropoli, il saldo complessivo cresce dell’1,45%, trainato soprattutto da Brescia, Lecco e Sondrio. La Lombardia continua dunque a creare lavoro, ma con una spinta meno uniforme.