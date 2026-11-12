Crisi climatica, il giornalismo deve andare oltre l’emergenza: “Servono competenza e storie dai territori”

È difficile raccontare un’emergenza quando non c’è la percezione che esista. La scommessa dell’informazione sul fronte della crisi climatica è proprio questa: da una parte i governi e il lavoro delle conferenze internazionali, dall’altra il modo in cui i media rappresentano questi temi e, a cascata, la consapevolezza che riescono a trasmettere ai cittadini. È la premessa con cui il giornalista di VareseNews Tommaso Guidotti ha aperto e moderato l’incontro dedicato all’ambiente nell’ambito della XV edizione del Festival Glocal, in programma a Varese fino a domenica.

Il racconto del cambiamento climatico in Italia è spesso legato alla logica dell’emergenza. Ondate di calore, alluvioni e periodi di siccità conquistano le prime pagine, ma escono rapidamente dall’agenda mediatica, fino al successivo evento estremo. Una modalità di informazione che rischia di alimentare assuefazione e rassegnazione nei lettori, senza offrire gli strumenti per comprendere le cause profonde dei fenomeni e le possibili soluzioni.

Il giornalismo è chiamato a superare la cronaca dell’emergenza e a sviluppare un racconto più continuativo, capace di collegare gli eventi alle trasformazioni in corso. Per farlo servono competenze e strumenti critici che permettano di approfondire le strategie di mitigazione e adattamento, le politiche pubbliche e le esperienze innovative dei territori. Un approccio necessario anche per riconoscere e contrastare il greenwashing, distinguendo gli interventi concreti dalle operazioni di facciata. L’obiettivo è restituire al tema del clima una dimensione più ampia, fatta non soltanto di rischi e conseguenze, ma anche di responsabilità, scelte collettive e prospettive per il futuro.

Un cambiamento che, secondo Elisabetta Tola, giornalista di Radio3 Scienza, è già evidente nel modo in cui i media affrontano l’argomento. «Quando ho iniziato a lavorare su questi temi, anni fa, era una materia quasi snobbata e serviva trovare una chiave di lettura per proporla. Oggi è diverso: ogni storia che affrontiamo ha a che fare con la crisi climatica». Tola ha ricordato anche la scelta del Guardian, che una decina di anni fa passò dall’espressione «cambiamento climatico» a «crisi climatica», assumendo una posizione forte che ha coinvolto anche altri media.

In collegamento dalla Cop31 di Antalya, in Turchia, Emanuele Bompan, direttore di Materia Rinnovabile, ha raccontato i temi al centro della conferenza internazionale, chiamata a dare seguito agli impegni dell’accordo di Parigi. Sul tavolo ci sono una roadmap per l’uscita dalle fonti fossili e il ruolo di cibo, acqua e risorse per i Paesi più vulnerabili. Tra le attese, un’accelerazione sulle politiche di mitigazione e un testo finale che indichi obiettivi sull’elettrificazione entro il 2035.

«Anche i giornalisti non capiscono fino in fondo di cosa si parla quando si affrontano questi argomenti», ha osservato Bompan, ricordando che le conferenze sul clima non prendono direttamente decisioni esecutive, ma definiscono indirizzi condivisi dai Paesi partecipanti. «Sta ai cittadini, e dunque anche ai giornalisti, vigilare sull’operato dei governi». Il lavoro dei media, secondo il direttore di Materia Rinnovabile, deve fare un passo ulteriore: «Una volta il clima non andava in prima pagina, oggi è diverso, ma è necessario fare un passo in più per illustrare le questioni». Un passaggio che deve coinvolgere anche i vertici delle imprese e i capitani d’industria, chiamati a confrontarsi con temi sui quali non sempre hanno una preparazione adeguata.

Sul valore delle competenze si è soffermato anche Stefano Cetti, amministratore delegato del gruppo Acinque: «Per raccontare oggi quello che sta succedendo serve la competenza». Cetti ha illustrato le attività della multiutility, nata dall’unione di diverse aziende pubbliche, le storiche municipalizzate, e impegnata nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella risposta ai bisogni delle comunità.

Un altro punto di vista è arrivato da Marta Abbà, giornalista d’inchiesta e fisica dell’ambiente, che ha ragionato sul metodo da utilizzare quando si raccontano le questioni ambientali. I dati sono indispensabili, ma non bastano da soli: partendo dagli stessi numeri, giornalisti diversi possono arrivare a storie e interpretazioni opposte. Anche l’enfasi eccessiva sui dati, quindi, non è sempre la strada migliore. Occorre affiancare all’analisi un lavoro sul campo, capace di restituire contesto e concretezza alle informazioni.

La prospettiva emersa dal confronto è quella di un «giornalismo dal basso», capace di coinvolgere i territori e di alimentare la consapevolezza della società civile attraverso storie che riguardano anche i piccoli centri della provincia. Davanti a una platea di giovanissimi riuniti nella sala Campiotti della Camera di Commercio, i relatori hanno richiamato l’importanza di rendere accessibili temi come emissioni, reti energetiche, risorse, inquinamento e data center. Questioni che non possono restare appannaggio degli esperti, ma che riguardano direttamente le comunità e richiedono anche un controllo sull’operato dei decisori pubblici.

Giornalisti locali, cittadini consapevoli e attori del territorio diventano così gli elementi di un’informazione ambientale capace di andare oltre la notizia dell’emergenza, per raccontare ciò che accade e le scelte che determineranno il futuro.

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