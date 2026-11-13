Croce Rossa Gallarate rinnova la sede: la visita dei presidenti Valastro e Bonomi

La sede della Croce Rossa Italiana di Gallarate ha ospitato venerdì 13 novembre la visita ufficiale di Rosario Valastro, presidente nazionale dell’associazione, e di Maurizio Bonomi, presidente del Comitato regionale Lombardia.

Galleria fotografica I presidenti nazionale e regionale della Croce Rossa visitano la sede di Gallarate 4 di 29

L’incontro si è svolto a partire dalle 17 e ha permesso di fare il punto sui lavori di ristrutturazione della struttura e sul percorso di crescita del Comitato cittadino, che ogni giorno coinvolge volontari e dipendenti in numerose attività di assistenza sul territorio.

Le parole dei vertici nazionale e regionale

La presenza contemporanea delle due massime cariche istituzionali dell’associazione ha sottolineato l’importanza del progetto portato avanti dalla realtà gallaratese. Rosario Valastro, alla guida della Croce Rossa Italiana dall’aprile 2023, ha voluto rimarcare il forte legame tra i volontari e la cittadinanza.

«È un grande piacere tornare qui dopo l’esperienza delle gare nazionali di primo soccorso» ha dichiarato Valastro. «Questo è un Comitato fatto di volontari accoglienti e testimoni di un’azione molto importante sul territorio, che a sua volta restituisce gratitudine dando sempre più fiducia.

Oggi riconfermiamo il nostro impegno e ringraziamo per questa fiducia, mostrando attenzione verso la casa dei volontari e delle persone vulnerabili, il luogo in cui vengono ideate le nuove iniziative per la comunità».Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso Maurizio Bonomi, presidente regionale lombardo dal giugno 2024, che ha evidenziato il valore umano della riqualificazione.

«Per noi è una giornata importante, con la presenza del presidente nazionale e di quello regionale per questa riqualificazione della sede» ha affermato Bonomi. «È un momento di grande emozione perché si tratta di un investimento sulla nostra casa, uno spazio vissuto e partecipato da diversi volontari che condividono insieme tutto ciò che raccolgono sulla strada».

Il progetto di ristrutturazione

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto sul ruolo che la struttura dovrà avere nei prossimi anni, sintetizzato dal messaggio scelto dal Comitato: «Una sede che cambia, un impegno che resta».

Durante l’evento sono intervenuti anche i tecnici che seguono l’opera: il geometra Pietro Sammartini e gli ingegneri Carlo Sammartini e Dario Puricelli hanno illustrato nel dettaglio gli aspetti legati al progetto e allo stato di avanzamento dei lavori. L’iniziativa si è poi conclusa con un momento conviviale dedicato a tutti coloro che animano quotidianamente le attività dell’associazione.