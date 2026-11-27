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Più di 500 iscritti per celebrare oltre 50 anni di storia. È il numero con cui il Cross della Sesto 76, ribattezzato in occasione dell’anniversario Cross dei 50 anni, si presenta alla partenza di domenica 29 novembre a Sesto Calende. Un dato che racconta da solo l’attesa per la gara provinciale di corsa campestre inserita nel calendario Fidal come terza prova del Trofeo Banzato.

Le iscrizioni si sono chiuse nella serata di giovedì 26 novembre e porteranno al campo sportivo di via Lombardia 504 giovani atleti, accompagnati da tecnici, dirigenti e famiglie, per una delle manifestazioni più partecipate della stagione provinciale e tra le principali e maggiormente sentite della società sportiva sestese. Il ritrovo è fissato alle 9, con la prima gara in programma alle 10. A questo link è possibile consultare i percorsi dell’edizione 2026.

Come scritto poco sopra, l’appuntamento assume quest’anno un significato particolare perché coincide con le celebrazioni per i cinquant’anni della Sesto76. Fondata nel 1976, la società sportiva sestese rappresenta oggi una realtà che coinvolge oltre 600 iscritti tra atletica, ginnastica e attività paralimpica, mantenendo una forte attenzione allo sport giovanile e inclusivo. (In calce all’articolo sotto l’approfondimento)

Il Cross dei 50 anni sarà quindi anche una festa per la società e per il territorio che negli anni è cresciuto attorno all’associazione. In gara scenderanno tutte le categorie giovanili, dagli Esordienti agli Allievi, oltre agli atleti Fisdir, sui percorsi allestiti nell’area del centro sportivo.

Tra le caratteristiche dell’edizione celebrativa c’è anche la presenza degli atleti della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (Fisdir), una delle attività che negli ultimi anni è entrata stabilmente nel mondo Sesto76 e che rappresenta uno dei progetti più caratterizzanti dell’associazione.

La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Comune di Sesto Calende. Per agevolare l’afflusso di pubblico e partecipanti sono state predisposte indicazioni specifiche per viabilità e parcheggi nell’area del centro sportivo, consultabili nel dettaglio a questo link. I parcheggi saranno disponibili nelle zone attorno al Centro Sportivo Wave e nell’area della stazione. Per raggiungerli viene consigliato l’accesso da via San Vincenzo, mentre via Lombardia sarà chiusa al traffico per consentire un transito più sicuro ai pedoni. Spogliatoi e servizi saranno allestiti all’interno della tensostruttura del centro sportivo, mentre nell’area d’ingresso sarà presente anche uno stand gastronomico.