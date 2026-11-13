Cuveglio celebra la memoria della Resistenza: il 15 novembre la commemorazione al Sacrario del San Martino

Cuveglio si prepara a celebrare la memoria della Resistenza e dei caduti del San Martino con una giornata commemorativa in programma domenica 15 novembre 2026. Un appuntamento che rinnova il legame tra il territorio della Valcuvia e la sua storia partigiana, coinvolgendo istituzioni, associazioni combattentistiche, studenti e cittadini in un momento collettivo di ricordo.

La cerimonia rappresenta il momento conclusivo di una serie di iniziative organizzate nel mese di novembre, tra incontri con gli autori, percorsi della memoria e approfondimenti storici, con l’obiettivo di mantenere viva la conoscenza degli avvenimenti che hanno segnato il territorio durante la Seconda guerra mondiale.

La commemorazione del 15 novembre a Cuveglio

Il programma di domenica 15 novembre prende il via alle 9.30 con il ritrovo nel piazzale antistante il Comune di Cuveglio. Alle 9.45 è prevista la cerimonia dell’alzabandiera, seguita alle 10 dalla celebrazione della Santa Messa, officiata da don Feliciano Rizzella, arciprete della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Canonica di Cuveglio.

Alle 10.45 si svolge la celebrazione civile, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni impegnate nella conservazione della memoria storica.

Sono annunciati gli interventi del prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello, del presidente della Provincia Marco Magrini, del sindaco di Cuveglio Giorgio Piccolo, del presidente della Comunità Montana Valli del Verbano Simone Eligio Castoldi e della presidente provinciale dell’Anpi di Varese Ester Maria De Tomasi.

Un ruolo significativo è riservato agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” di Cuveglio, la cui partecipazione sottolinea l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza della storia locale e dei valori democratici nati dalla Resistenza.

La mattinata comprende inoltre una commemorazione affidata a Guido Lorenzetti, vicepresidente dell’Aned di Milano, e un momento musicale a cura di Stefano Tosi. Sarà presente anche la Filarmonica di Besozzo.

La manifestazione, con Guido Calori nel ruolo di cerimoniere, si conclude alle 12.15 con l’ammainabandiera.

Un percorso di memoria tra Cuveglio e Cassano Valcuvia

La commemorazione è stata preceduta da un calendario di appuntamenti che ha unito la ricostruzione storica alla partecipazione delle scuole e delle associazioni.

Il 7 novembre, nella Biblioteca Comunale di Cassano Valcuvia, si è svolto un incontro con Giorgio Roncari nell’ambito della rassegna Incontri d’autunno con gli autori del territorio.

Il 12 novembre è stato invece dedicato a un percorso della memoria da Cuveglio alla località Bignese, luogo legato all’uccisione di tre giovani della formazione partigiana Cinque Giornate-Monte San Martino. All’iniziativa hanno partecipato gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, accompagnati da rappresentanti delle istituzioni, dell’Anpi e da studiosi della storia locale.

Il 13 novembre è inoltre previsto l’omaggio del cavaliere Giovanni Bloisi al Sacrario del San Martino, raggiunto con la sua storica bicicletta, simbolo di un impegno personale nella trasmissione della memoria.

Un libro per raccontare le testimonianze di libertà

Tra gli appuntamenti del programma figura anche la presentazione del libro Altri siciliani testimoni di libertà di Guido Lorenzetti, prevista sabato 14 novembre alle 16 nella Biblioteca Comunale di Cassano Valcuvia.

L’incontro offre un’ulteriore occasione di approfondimento sulle vicende e sulle persone che hanno contribuito alla lotta per la libertà, ampliando lo sguardo oltre i confini della Valcuvia.

Il San Martino, un luogo simbolo della Resistenza varesina

Il Monte San Martino rappresenta uno dei luoghi più significativi della memoria partigiana nel Varesotto. Le vicende della formazione che vi operò durante il 1943 e la battaglia combattuta contro le forze nazifasciste costituiscono una pagina centrale della storia della Resistenza in provincia di Varese.

La commemorazione di novembre rinnova ogni anno il ricordo di quei fatti e delle persone che ne furono protagoniste, mantenendo vivo un patrimonio storico che appartiene all’intera comunità.

L’iniziativa del 15 novembre vuole essere non soltanto un omaggio ai caduti, ma anche un’occasione per riflettere sul valore della libertà, della democrazia e della partecipazione civile, attraverso il dialogo tra generazioni e la conoscenza della storia del territorio.

La cittadinanza è invitata a prendere parte alla cerimonia.