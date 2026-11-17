Lunedì 16 novembre è stato un giorno speciale alla Rsa Santa Maria Annunciata di Cuveglio, dove si sono festeggiati i 103 anni di Giorgetta Fochi, originaria di Azzio. Un traguardo importante, celebrato nel pomeriggio insieme ai familiari, a numerosi nipoti, agli amici del suo paese e agli ospiti della casa di riposo.

Una festa partecipata, alla quale ha preso parte anche il sindaco di Azzio, Davide Vincenti (nella foto sotto), che ha portato gli auguri dell’intera comunità. «Siamo orgogliosi e contenti che la signora Giorgetta abbia raggiunto questo traguardo di longevità – ha detto –. Porto anche gli auguri dei bambini e delle insegnanti della scuola dell’infanzia di Azzio, che hanno voluto donarle un bouquet di fiori di carta colorati realizzati da loro e un piccolo pensiero. Ci auguriamo di poter festeggiare ancora la signora Giorgetta».

Presente anche don Francesco, parroco di Azzio, che ha voluto unirsi agli auguri. La festeggiata, dal canto suo, ha accolto la ricorrenza con la consueta semplicità: «Per me è un compleanno come gli altri! Poi, andando avanti, vedremo!», ha commentato con una battuta.

A partecipare al momento di allegria sono stati anche gli altri ospiti della struttura, coinvolti nei festeggiamenti e nel taglio della torta. Tra loro un signore quasi novantenne ha scherzato sul prossimo appuntamento: «La festa è riuscita e, a dire la verità, io vorrei arrivare ai 104 per vedere l’affetto che fa! Giorgetta, che oggi compie ben 103 anni, è una persona che stimiamo tutti molto».

Dopo aver spento le candeline, ricevuto fiori e biglietti di auguri, Giorgetta ha riservato un’attenzione particolare al messaggio preparato dai bambini. Lo ha letto senza nemmeno bisogno degli occhiali, prima di lasciare una riflessione che racconta molto del suo modo di guardare alla vita: «Ai bambini bisogna insegnare cose belle come l’amicizia, l’andare d’accordo e loro dovrebbero accettare dai superiori qualche osservazione che li può aiutare a crescere bene, accogliendo le cose buone ma anche quelle cattive della vita».

Parole che, insieme alla lucidità e alla simpatia dimostrate durante la festa, hanno reso ancora più speciale il compleanno. E chissà che proprio nell’amicizia, nella capacità di accogliere la vita e nell’affetto delle persone care non ci sia una parte del segreto di Giorgetta. Per ora, a Cuveglio, l’augurio è uno solo: ritrovarsi tutti insieme anche per i 104 anni.