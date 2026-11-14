Cyber-attacchi e paure collettive, da Varese arriva la ricetta per difendersi: “Informarsi prima di informare“

Dimenticate l’immagine stereotipata del giovane tatuato chiuso in una stanza buia, con il cappuccio calato sugli occhi e conti bancari milionari. La cybersicurezza contemporanea è un terreno molto più complesso, dove la tecnologia si intreccia con la psicologia umana, le fragilità delle infrastrutture quotidiane e la responsabilità di chi informa. È attorno a questo snodo che si è sviluppato l’incontro “Oltre l’hacker col cappuccio: raccontare la cybersecurity tra deontologia e fact-checking” al Festival Glocal, introdotto e moderato dal giornalista Riccardo Saporiti, che in apertura ha voluto rendere omaggio a Carola Frediani, giornalista e divulgatrice italiana recentemente scomparsa, tra le voci più autorevoli nel racconto dei diritti digitali, della privacy e del cybercrime.

All’incontro, seguito da giornalisti, addetti ai lavori e operatori della comunicazione hanno partecipato Raffaele Angius, cyber journalist, Sonia Montegiove, giornalista e informatica, e Andrea Daniele Signorelli giornalista freelance

Non tutto ciò che passa dalla rete è un attacco cyber

Il primo passo per fare buona informazione, hanno spiegato i relatori, consiste nel chiamare le cose con il loro nome, distinguendo tra incidenti informatici veri e propri e operazioni di destabilizzazione. È il caso delle 6.000 email inviate simultaneamente ad altrettante scuole per segnalare falsi allarmi bomba: pur sfruttando uno strumento digitale e provocando conseguenze concrete, l’operazione aveva uno scopo di agitazione e scontro sociale, non tecnico. Anche l’analisi semantica dei testi — che contenevano espressioni riconducibili a traduzioni dal russo, come «poltiglia di carne» — non basta da sola a stabilire con certezza chi ci sia dietro, poiché nel mondo cyber i depistaggi e i falsi indizi sono all’ordine del giorno.

Ben diversa, invece, è la portata di incidenti informatici reali come quelli che hanno colpito i sistemi refrigerati dei supermercati o le strutture deputate alla conservazione del sangue per le trasfusioni. Episodi che mostrano un paradosso spesso ignorato: per violare sistemi industriali esposti in rete non servono necessariamente algoritmi sofisticati di intelligenza artificiale; talvolta bastano credenziali elementari mai cambiate, come «admin» e «12345». Accostare sui giornali episodi eterogenei solo perché avvenuti negli stessi giorni, senza prove di una matrice comune, genera però confusione nel pubblico. Così come creare allarmismo durante un attacco ransomware a una struttura sanitaria — scrivendo che è impossibile curarsi anche quando i servizi di emergenza restano attivi — rischia di provocare panico e intasare gli sportelli fisici.

Il fattore umano: OSINT, deepfake e ingegneria sociale

Se gli aggressori puntano spesso sull’anello più debole della catena, quell’anello è quasi sempre umano. Attraverso l’OSINT (Open Source Intelligence), ovvero la raccolta di informazioni pubbliche reperibili online senza alcuna intrusione illegale, è possibile costruire profili dettagliati delle vittime partendo dalle foto e dai dettagli condivisi sui social media. È su questa base che si innesta l’ingegneria sociale, potenziata oggi dai deepfake audio e video.

Gli esempi discussi nel panel mostrano quanto sia sottile la manipolazione psicologica: dal tentativo ai danni di un dirigente Ferrari fino al caso di un dipendente di una multinazionale a Hong Kong convinto a trasferire 5 milioni di dollari dopo una videoconferenza in cui capo e colleghi erano in realtà simulazioni digitali. Urgenza, segretezza e timore reverenziale spingono ad agire d’impulso, bypassando il pensiero critico. E quando l’inganno riesce, il senso di colpa — spesso aggravato dalla gogna mediatica, come accaduto al dipendente della Regione Lazio nel caso del ransomware regionale — rischia di ritardare le segnalazioni ai reparti tecnici. Anche nella vita privata servono antidoti semplici: di fronte a messaggi sospetti di un familiare che dice di aver cambiato numero, una parola d’ordine concordata in famiglia (che non sia il nome dell’animale domestico pubblicato su Instagram) può fermare la truffa sul nascere.

Ransomware, spyware e il costo invisibile degli attacchi

Dietro le quinte degli attacchi ransomware si muove intanto un’economia sommersa fatta di doppia estorsione — cifratura dei dati e minaccia di pubblicazione — e di intermediari che negoziano i riscatti per evitare la paralisi delle aziende o delle amministrazioni, spesso attraverso pagamenti difficili da tracciare nei bilanci. Misurare la reale portata del fenomeno resta complesso, anche perché molte statistiche si basano sulle notizie apparse sulla stampa, lasciando nell’ombra le aziende che scelgono il silenzio. Eppure le ricadute possono essere drammatiche, soprattutto nella sanità, dove il blocco dei sistemi informatici può rallentare le cure fino a mettere a rischio la vita dei pazienti.

Sul fronte della sorveglianza digitale, il panel ha poi risposto ai timori legati agli spyware commerciali come Pegasus, Predator o Paragon: strumenti estremamente costosi che sfruttano vulnerabilità specifiche dei dispositivi per attacchi mirati, non di massa. Per giornalisti, attivisti e fonti, la difesa parte dall’igiene digitale: l’uso di app di messaggistica cifrata come Signal, l’attivazione della modalità isolamento sui dispositivi Apple e il ricorso a verifiche indipendenti come quelle offerte da Citizen Lab.

Deontologia, leggi e investimenti: la responsabilità di chi racconta e di chi governa

Ma come può il giornalismo raccontare tutto questo con rigore? La risposta passa anzitutto dalle condizioni materiali del mestiere: un articolo pagato 20 euro lordi spinge inevitabilmente a copiare e incollare i comunicati stampa — o a subire la narrazione interessata delle grandi aziende tecnologiche — senza avere il tempo per verificare i fatti. L’intelligenza artificiale può automatizzare compiti meccanici, ma l’inchiesta, la contestualizzazione dei dati e la protezione delle vittime (evitando, ad esempio, di indicare i canali dove circolano materiali di cyberbullismo o violenza online) restano responsabilità squisitamente umane. Va in questa direzione il manifesto elaborato in Umbria insieme all’Ordine dei giornalisti e alla Regione: quindici principi operativi e una checklist per guidare redazioni e uffici stampa nella gestione delle crisi informatiche.

Infine, lo sguardo si è allargato alle politiche pubbliche e al quadro normativo. In Italia, chi pratica l’hacking etico per individuare e segnalare falle nei sistemi si muove ancora su un terreno scivoloso, esposto ai rischi penali dell’articolo 615-ter del codice penale per mancanza di tutele chiare sul responsible disclosure. Allo stesso tempo, per costruire una reale sicurezza nazionale non basta inseguire l’emergenza o concentrare le risorse solo sul comparto della difesa: servono formazione diffusa, controlli quotidiani sulle reti civili, investimenti per trattenere i giovani talenti e una graduale riduzione della dipendenza dai colossi tecnologici stranieri, puntando anche sullo sviluppo di soluzioni open source pubbliche. Perché, come ricordato nel corso del dibattito, chi attacca ha bisogno di trovare una sola porta aperta, mentre chi difende ha il dovere di proteggerle tutte.