Cybersecurity, la difesa parte da chi usa il dispositivo: dalle scuole all’IA, il monito degli esperti

Un attacco informatico può spegnere un computer, ma anche trasformare i frigoriferi di un supermercato in forni. È uno degli esempi portati nel panel “Proteggere il digitale: cybersecurity e responsabilità condivisa“, a Villa Andrea, nella Sala Ettore Ponti, nel programma degli Stati Generali della Scuola Digitale. Un workshop con tre esperti, moderato da Francesco Sacco, professore di Digital Economy alla SDA Bocconi e all’Università dell’Insubria, per ricordare che anche le scuole sono ormai bersagli e che la sicurezza non può essere affidata solo ai tecnici: ogni persona che usa un dispositivo, dal dirigente allo studente, fa parte della difesa.

Quando l’attacco esce dalla rete

Moreno Carullo, cofondatore e direttore tecnologico di Nozomi Networks, nata a Varese nel 2013 e oggi tra i riferimenti mondiali nella protezione delle infrastrutture critiche, ha spiegato come il rischio dei dispositivi connessi si leghi alla manutenzione da remoto. Ha citato un attacco ai sistemi di refrigerazione della grande distribuzione, nel quale gli aggressori avrebbero sfruttato la funzione di scongelamento per far scaldare i frigoriferi. Quei sistemi sono installati e mantenuti da terzi che devono poterli raggiungere da remoto, e possono essere protetti con password o Vpn, ma l’analisi assistita dall’intelligenza artificiale può individuare vulnerabilità e inviare comandi anche senza la password corretta. Un attacco, ha ricordato, può colpire più supermercati o centri di raccolta del sangue, con conseguenze su alimentazione elettrica, disponibilità di sangue e acquisto di beni.

La cybersecurity, ha sottolineato Carullo, non azzera il rischio: è un esercizio continuo che comincia dalla formazione e da abitudini semplici, come non annotare le password sui post-it, non condividere le utenze e non riutilizzare la stessa password. L’autenticazione a più fattori, già diffusa nei sistemi bancari, va adottata anche nelle scuole, proteggendo computer di studenti, insegnanti e personale amministrativo, oltre ai sistemi e ai siti che contengono dati: anche i Chromebook, molto blindati, non bastano da soli.

L’IA e i dati più intimi

Davide Tosi, docente di Informatica dell’Università dell’Insubria e delegato della rettrice all’IA, ha invitato a guardare la sicurezza dal punto di vista della persona. L’esplosione dell’IA tra il 2022 e il 2023 ha reso accessibili strumenti per simulare e creare attacchi anche a chi ha poche competenze informatiche. Ma c’è un altro rischio: nei social si pubblicano foto e informazioni su acquisti e viaggi, mentre con i sistemi generativi si possono condividere pensieri, emozioni e dati privati, perfino le analisi del sangue. Da questi dati, ha spiegato, i sistemi possono ricavare profili psicologici, emotivi ed esperienziali, utilizzabili anche per il marketing.

Tosi ha messo in guardia anche dagli agenti IA, progettati con un aspetto antropomorfo che aumenta la fiducia degli utenti: se hanno accesso a posta, calendario e file, e sono lasciati liberi di operare, possono modificare cartelle e documenti. Sono comodi e capaci, ha detto, ma vanno concesse con attenzione le autorizzazioni.

Il fattore umano

Enrico Panai, eticista dell’IA impegnato nella definizione degli standard europei, ha inquadrato gli attacchi come problema comportamentale e culturale. Accanto alla famiglia degli attacchi tecnici, che cercano vulnerabilità, ci sono quelli cognitivi del social engineering, in cui l’aggressore costruisce fiducia per ottenere ciò che la persona non consegnerebbe direttamente: una password, per esempio, dopo una telefonata di un finto addetto che annuncia un problema tecnico e l’arrivo di un tecnico. Anche una chiavetta usb abbandonata in un bagno con la scritta «privato» sfrutta la curiosità di chi la trova. L’IA rende queste tecniche più rapide e mirate, anche grazie alle informazioni che gli utenti condividono.

Panai ha raccontato di aver insegnato alla propria famiglia a usare parole segrete per verificare l’identità di chi chiama. Ha poi richiamato l’esempio di un istituto nazionale di cybersecurity francese che ha promosso corsi per diversi livelli della pubblica amministrazione, dai giudici ai dirigenti scolastici. La sicurezza, ha detto, deve diventare cultura e chi sbaglia deve poterlo segnalare subito, senza timore di essere accusato. Una singola scuola, ha aggiunto, può non avere strumenti sufficienti: la protezione è frammentata e dovrebbe ricevere un sostegno centralizzato.

Attacchi più sofisticati

Guardando al futuro, Carullo ha indicato due tendenze: negli ultimi tre-quattro anni i conflitti sono accompagnati da una guerra parallela fatta di attacchi informatici e azioni indirette, e l’automazione favorita dall’IA aumenta frequenza e sofisticazione delle minacce. Il phishing, per esempio, non si riconosce più dagli errori di lingua, perché l’IA produce messaggi molto più corretti, difficili da individuare anche per persone esperte. Sacco ha ricordato che gli attacchi sono un’attività professionale, con centri specializzati in vari Paesi, e non un passatempo.

Sui modelli «open-weight», eseguibili in locale, Carullo ha distinto il controllo sull’esecuzione dalla conoscenza di origine e comportamento: i pesi non rivelano cosa sia stato insegnato al modello, e possono nascondere bias. Ha consigliato di verificare i risultati con un altro sistema e di confrontare le risposte di modelli di Paesi diversi.

Regole e linee guida

Per Tosi la complessità dei modelli rende difficile stabilire se risposte e sistemi siano affidabili, e per i modelli generativi non esistono strumenti standardizzati paragonabili ai test usati per il software tradizionale. Le leggi, europee, nazionali e regionali, non bastano da sole perché le tecnologie cambiano in fretta: servono indicazioni pratiche per studenti, docenti e personale. L’Insubria ha approvato linee guida nel 2024, ufficializzate con regolamenti nel giugno 2026, che definiscono usi consentiti e non consentiti.

Panai ha concluso che il rischio non si affronta aggiungendo principi, ma ripensando le attività: a scuola, per esempio, valutare direttamente ciò che gli studenti sanno, riducendo gli scritti prodotti con strumenti generativi, senza rinunciare alla tecnologia come assistenza a chi scrive.