Da Alberto Amodeo ad Aldo Ossola: a Gazzada la festa del Panathlon con il Premio Anni Verdi
Villa Cagnola a Gazzada ha ospitato la 29ª edizione del riconoscimento ideato da Ivanoe Belletti per chi unisce risultati agonistici e media scolastica sopra l'otto
Undici giovani talenti, nove discipline e un binomio che resiste da quasi trent’anni: il merito sportivo unito a una media scolastica superiore all’otto. Villa Cagnola a Gazzada ha ospitato la 29ª edizione del Premio Anni Verdi del Panathlon Varese, riconoscimento ideato da Ivanoe Belletti e dedicato alle migliori promesse del territorio.
I undici giovani premiati
A ricevere il premio sono stati Gabriele Crotti e Francesco Cortinovis per l’atletica leggera, Alessandro Mascetti per il canottaggio, Maddalena Durione per il trampolino elastico, Giorgia Greco per la danza sportiva, Matteo Bianchi per il tiro a segno, Sara Bettoni e Lucrezia Giani per la ginnastica artistica, Manuel Pupillo per il ciclismo, Anita Ventura per la ginnastica ritmica e Caterina Farè per l’equitazione.
Ragazzi e ragazze premiati non solo per i risultati già raggiunti, ma anche per la capacità di conciliare ogni giorno allenamenti, gare e studio, seguendo le orme di nomi che hanno segnato l’albo d’oro del riconoscimento come Nicolò Martinenghi, Simone Barlaam, Federico Morlacchi, Noemi Cantele ed Elia Luini.
Il racconto di Alberto Amodeo e i riconoscimenti speciali
Testimonial d’eccezione della serata è stato Alberto Amodeo, classe 2000, atleta di Polha Varese e Fiamme Gialle nonché oro paralimpico a Parigi, forte di due partecipazioni ai Giochi, quattro titoli mondiali e due europei. L’atleta, che all’età di 12 anni ha perso la gamba destra in seguito a un incidente, ha raccontato ai giovani il proprio percorso di rinascita nello sport e la crescita fino ai vertici del movimento paralimpico.
Durante l’evento è stato assegnato il Premio Internazionale Fair Play alla carriera ad Aldo Ossola, storico playmaker e simbolo della grande Pallacanestro Varese, nel cui palmarès figurano sette scudetti, cinque Coppe dei Campioni e quattro Coppe Italia, oltre all’ingresso nell’Italia Basket Hall of Fame nel 2008.
A sorpresa è arrivato anche il premio speciale della A.N.S.Me.S. (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP) a Giovanna Mapelli per i suoi 70 anni di impegno nella promozione dello sport di base sul territorio.
Una cerimonia rinnovata
Per la prima volta nella storia degli Anni Verdi, la 29ª edizione ha proposto una formula rinnovata, trasformando la serata in una cerimonia interamente centrata sui giovani premiati e sulle loro storie, senza cambiare la filosofia del premio.
Tra il pubblico, accanto ai soci del Panathlon Varese e ai rappresentanti delle società sportive locali, erano presenti anche l’assessore allo Sport del Comune di Varese Stefano Malerba, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Giuseppe Carcano e il delegato provinciale del CONI Valter Sinapi.
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