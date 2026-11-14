Da Albizzate 9mila euro alla Terapia intensiva cardiologica di Varese grazie al Cammino di San Benedetto

Una camminata di 13 chilometri è diventata un aiuto concreto per i pazienti del reparto di cardiologia dell’ospedale di Varese. Il comitato Camminiamo insieme di Albizzate ha donato 9.150 euro alla Terapia intensiva cardiologica dell’ospedale di Circolo di Varese. È la somma raccolta con il Cammino di San Benedetto, che si è svolto il 20 settembre.

La consegna è avvenuta durante una serata pubblica. Erano presenti il sindaco di Albizzate Mirko Zorzo, la sindaca di Sumirago Ivonne Beccegato e due medici del reparto, la dottoressa Castiglioni e la dottoressa Facciolo.

Una camminata nel ricordo di un’amica

Il comitato è nato per ricordare un’amica scomparsa troppo presto. Gli organizzatori spiegano che il suo «entusiasmo e attaccamento alla vita» è ciò che porta avanti tutte le attività del gruppo.

Il Cammino di San Benedetto ha attraversato il territorio della Comunità pastorale. Il percorso, lungo circa 13 chilometri, è passato per Albizzate e Valdarno e per Albusciago, Caidate, Menzago e Quinzano, le frazioni di Sumirago. Gli iscritti sono stati quasi 500. Secondo il comitato, il progetto «sulla carta sembrava un sogno» ed è stato possibile realizzarlo grazie alla collaborazione delle diverse realtà del territorio.

Come verranno usati i fondi

I medici del reparto hanno spiegato come saranno impiegate le risorse. «Vorremmo aiutare i nostri pazienti con dei presidi che ci permettano di migliorare il decorso in terapia intensiva, riducendo il delirium e migliorando la mobilizzazione», ha detto la dottoressa Castiglioni. L’idea è di acquistare televisori, che possono aiutare i pazienti a riprendere contatto con la realtà quotidiana. Saranno acquistati anche presidi per mobilizzare i pazienti nel modo più confortevole possibile.

«Questa donazione ha un significato particolare per noi, perché si ricorda una vita e l’avete fatto prendendovi cura degli altri», ha aggiunto la dottoressa Facciolo. «In questo momento questi altri siamo noi della Terapia intensiva cardiologica e del Dipartimento cardio-toraco-vascolare di Asst Sette Laghi. Grazie perché questa donazione ci darà strumenti che, oltre alla tecnologia e ai farmaci, ci permetteranno di prenderci ancora più cura dei nostri pazienti. E grazie perché l’avete fatto con il cuore, che ogni giorno comanda ogni nostra azione».

I prossimi appuntamenti

Il comitato sta già pensando a nuove occasioni per raccogliere fondi da destinare a realtà che ne hanno bisogno. Il primo appuntamento è sabato 21 novembre con il torneo di burraco.

C’è anche un riconoscimento per il gruppo. L’Associazione nazionale alpini di Varese ha scelto Camminiamo insieme per uno dei contributi del Fondo di solidarietà Mons. Tarcisio Pigionatti. Il contributo sarà consegnato durante la Serata della riconoscenza del 28 novembre. Il comitato ha ringraziato le penne nere per la segnalazione e il sostegno.