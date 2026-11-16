Da Cislago al palcoscenico di Rai 1: Lorenzo Poli e Bianca Antuono selezionati per Ballando On The Road
Il presidente della scuola di danza BxC e una sua allieva sono stati scelti da Milly Carlucci e dal cast dei maestri di Ballando con le Stelle per esibirsi nel programma televisivo. Un riconoscimento che porta il nome di Cislago sulla ribalta nazionale
Da Cislago agli studi di Rai 1, con la danza e il talento a fare da protagonisti. Lorenzo Poli, presidente della scuola di danza BxC, e la giovane allieva Bianca Antuono sono stati selezionati da Milly Carlucci e dal cast dei maestri di Ballando con le Stelle per partecipare a Ballando On The Road, l’iniziativa legata al celebre programma televisivo di Rai 1.
Una bella soddisfazione per la scuola di danza e per tutto il territorio, che vede due suoi rappresentanti raggiungere un palcoscenico di rilievo nazionale. La selezione rappresenta un riconoscimento per il lavoro portato avanti da Lorenzo Poli e dalla realtà BxC, che attraverso la danza promuove talento, impegno e passione, facendo dell’espressione artistica anche un’occasione di crescita e condivisione.
A rendere il risultato ancora più significativo per la comunità cislaghese è il legame che Lorenzo Poli continua a mantenere con il suo paese. Anche durante l’intervista in Rai, il presidente della scuola BxC ha voluto presentarsi con orgoglio come cittadino di Cislago, portando idealmente con sé le proprie radici sul palcoscenico televisivo.
La notizia è stata condivisa con soddisfazione dall’Amministrazione comunale, che ha rivolto a Lorenzo e Bianca i propri complimenti per il traguardo raggiunto e un augurio per questa nuova esperienza. Un’occasione per valorizzare anche fuori dai confini locali le capacità e le realtà del territorio.
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