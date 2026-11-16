Da Gallarate e Busto Arsizio all’Oceanman ai Caraibi: i varesotti protagonisti della finale mondiale

Dalla provincia di Varese alle acque cristalline dei Caraibi, per partecipare a una delle più importanti competizioni internazionali di nuoto in acque libere: c’erano anche due atleti del Varesotto, Massimiliano Ferrario di Gallarate e Andrea Cordella di Busto Arsizio, alla Oceanman World Final Championship 2026, disputata dal 9 al 15 novembre a Playa Esmeralda, nella località di Miches, in Repubblica Dominicana.

Una settimana di gare che ha visto protagonisti nuotatori provenienti da tutto il mondo, dai grandi specialisti delle competizioni Élite agli appassionati delle categorie amatoriali. Per l’Italia il bilancio è stato particolarmente positivo, con due successi nella gara Élite e diversi piazzamenti di rilievo nelle altre distanze.

Tra i protagonisti della spedizione italiana c’è Massimiliano Ferrario, 52 anni, di Gallarate, che ha chiuso all’undicesimo posto di categoria (79esimo in assoluto) nella Half Oceanman Open, la gara sui cinque chilometri. Ferrario lavora per Dnata, società che si occupa di servizi aeroportuali a Milano Malpensa, ed è tesserato per il Cilo Master Team Milano. La sua preparazione sportiva è seguita da Cristina Marsilli della Spes Sport di Somma Lombardo.

Il pass per la finale mondiale era arrivato grazie alla qualificazione conquistata a Gijón, in Spagna, nelle fredde acque del Mar Cantabrico. Un percorso che lo ha portato fino alla Repubblica Dominicana, dove ha potuto confrontarsi con i migliori nuotatori delle rispettive categorie d’età.

A rappresentare il Varesotto c’era anche Andrea Cordella, 53 anni, di Busto Arsizio, dipendente Inail e tesserato per Swimmer Inside. Per lui è arrivato un risultato di particolare prestigio: terzo posto di categoria nella Sprint sui due chilometri Wfc (M50-59; alla posizione 64 in assoluto), dopo la qualificazione ottenuta nella tappa italiana di Cattolica.

Per Andrea Cordella, il podio mondiale rappresenta il coronamento di una passione coltivata da molti anni anche nelle acque del territorio. Il nuotatore bustocco ha partecipato a diverse traversate del Lago Maggiore, tra cui la Dirinella-Brissago nel 2012, la Intra-Laveno-Cerro nel 2013 e quella di Arona nel 2014. Nel 2016 ha gareggiato anche sul Lago di Mergozzo, mentre nel giugno 2023 aveva conquistato il sesto posto nella categoria 50-59 anni all’Oceanman Lago d’Orta, completando i cinque chilometri in un’ora e 44 minuti

Due percorsi sportivi diversi, quelli di Ferrario e Cordella, accomunati dalla passione per le acque libere e dalla capacità di conciliare gli impegni professionali con la preparazione necessaria per affrontare una finale mondiale (va ricordato che anche altri varesini si erano qualificati, ma non hanno potuto affrontare la trasferta intercontinentale.

Romanin vince la 2 km, Belloni protagonista tra gli amatori

Tra gli altri italiani che si sono messi in evidenza c’è Filippo Romanin, residente a Santa Maria Maddalena di Occhiobello, in provincia di Rovigo, e legato sportivamente al territorio ferrarese.

Romanin ha conquistato il primo posto nella gara di due chilometri e il terzo nella dieci chilometri, confermando le proprie qualità sulle diverse distanze del nuoto in acque libere.

Si è distinta nella prova sui due chilometri anche Silvia Belloni, 58 anni, avvocata milanese tesserata per la Canottieri Olona, che aveva conquistato la qualificazione nella tappa di Cattolica .

Belloni, Ferrario e Cordella hanno condiviso l’esperienza della trasferta nella Repubblica Dominicana, portando alla finale mondiale l’impegno e la passione degli atleti Master italiani.

Due vittorie azzurre nella gara Élite di 7,5 chilometri

A rendere ancora più prestigiosa la settimana caraibica sono stati i risultati degli specialisti italiani del nuoto di fondo, impegnati nella gara Élite sulla distanza di 7,5 chilometri.

Dario Verani e Ginevra Taddeucci si sono imposti rispettivamente nella competizione maschile e in quella femminile, conquistando i titoli della manifestazione. A completare il podio maschile è stato Andrea Filadelli, secondo alle spalle di Verani, mentre Giulia Gabbrielleschi ha ottenuto il terzo posto nella competizione femminile.

Verani, nato a Cecina, in provincia di Livorno, è già stato campione del mondo nella 25 chilometri ai Mondiali di Budapest del 2022. Ginevra Taddeucci, originaria di Lastra a Signa, nel Fiorentino, ha invece conquistato il bronzo olimpico nella dieci chilometri ai Giochi di Parigi 2024.

Andrea Filadelli, nato a Lavagna, in provincia di Genova, ha confermato il valore della scuola italiana del fondo con il secondo posto, mentre Giulia Gabbrielleschi, nata a Firenze e cresciuta sportivamente a Pistoia, ha completato un podio femminile di grande prestigio.

La delegazione italiana ha visto al via anche altre specialiste di livello internazionale. Nella graduatoria complessiva indicata per la prova Élite di 7,5 chilometri figurano la plurimedagliata ai mondiali Giulia Gabbrielleschi al 16° posto assoluto, Barbara Pozzobon al 18°, Rachele Bruni al 23° e Alessandra Gendarmi al 24°.

Pozzobon, originaria di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso, è una specialista delle lunghe distanze. Rachele Bruni, nata a Firenze, è una delle nuotatrici più titolate del fondo italiano, con l’argento olimpico conquistato a Rio de Janeiro nel 2016. Alessandra Gendarmi completa la presenza azzurra nella competizione.

Nel complesso, la prova Élite ha quindi confermato la competitività degli italiani, con quattro posti sul podio nelle classifiche maschile e femminile.

“Un onore rappresentare l’Italia”

Al di là dei risultati, per gli atleti delle categorie amatoriali la trasferta a Miches ha rappresentato soprattutto l’occasione di vivere un’esperienza sportiva internazionale a fianco dei grandi campioni.

«È stato un onore rappresentare l’Italia», racconta Ferrario dalla Repubblica Dominicana. «Nuotare accanto ai campioni, in una finale mondiale, con addosso la scritta Italia, è un’emozione che non si dimentica». Un sentimento che accomuna i professionisti e gli amatori, in una manifestazione che consente anche a chi pratica il nuoto per passione di misurarsi in un contesto mondiale.

Per Ferrario e Cordella, rispettivamente di Gallarate e Busto Arsizio, il ritorno dalla Repubblica Dominicana porterà con sé la soddisfazione di aver rappresentato il territorio in una competizione internazionale, con un podio di categoria per il bustocco e un undicesimo posto per il gallaratese.

E lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione. L’appuntamento italiano di Oceanman Cattolica è previsto per il 22 maggio 2027, una nuova opportunità per tornare a gareggiare nelle acque di casa e cercare la qualificazione alla successiva finale mondiale.