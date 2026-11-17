Partire dal mare di Genova alle 16:30 di sabato, pedalare fino a Cervinia arrivando all’una e mezza di notte e proseguire subito a piedi lungo la cresta del Leone fino a toccare i 4.478 metri della vetta del Cervino alle 10:10 della domenica mattina.

È l’impresa compiuta in 17 ore e 41 minuti da Raffaele Dalle Fratte, atleta di Tradate originario di Morazzone, che mercoledì 2 dicembre racconterà questa sfida al pubblico del suo paese d’origine.

Durante la serata, intitolata Da Genova al Cervino, il protagonista ripercorrerà i dettagli di un obiettivo coltivato dal 2019 e concretizzato tra il 4 e il 5 luglio. Dopo aver già scalato in passato il Monte Rosa e il Monte Bianco partendo in bicicletta, Dalle Fratte ha scelto una montagna più tecnica dal punto di vista alpinistico.

Nel racconto troveranno spazio il lavoro di squadra con Martina Rossi, che lo ha seguito in ammiraglia lungo il percorso stradale, e con l’amico Marco Giorgetti, compagno nella salita verso la capanna Carrel e la cima.

L’evento, organizzato dal Comune di Morazzone, si terrà alle 20.45 presso la Sala Mazzucchelli, in via XXIV agosto 6. L’ingresso è aperto a tutti gli interessati.