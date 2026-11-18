Domenica 22 novembre, alle ore 15:30, il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese — in via Garibaldi, a Biumo Inferiore — ospita “Una notte a Hollywood”, concerto straordinario organizzato dall’Associazione Amici della Lirica “Francesco Tamagno”.

Protagonista sarà il maestro Andrea Albertini, molto conosciuto e apprezzato dal pubblico di Varese anche per il suo Omaggio a Morricone. Con un nuovo programma dedicato alle musiche del cinema, Albertini propone le grandi colonne sonore dei kolossal di Hollywood: melodie che, scritte per il grande schermo, sono entrate nel patrimonio culturale collettivo.

Fin dalle prime note, il pubblico sarà trasportato in un’atmosfera da sogno, con brani tratti da La bella e la bestia, Colazione da Tiffany — con l’immortale Moon River —, My Way, Il mago di Oz, Cats e Titanic. Le voci soliste di Angelica De Paoli e Max Di Lullo interpreteranno, tra gli altri, The Prayer, Il tempo delle cattedrali da Notre-Dame de Paris e musiche da La vita è bella. Il concerto si chiuderà con un omaggio ai grandi compositori del cinema, a partire da Ennio Morricone.

Le rivisitazioni sono state scritte appositamente dal maestro Albertini insieme alla violinista Livia Hagiu e si distinguono per un taglio rigorosamente classico: solo strumenti acustici, senza basso elettrico né batteria, per un risultato raffinato e avvolgente.

Si tratta di un appuntamento extra rispetto alla consueta programmazione degli Amici della Lirica, pensato per incontrare non solo gli appassionati del melodramma, ma tutti gli amanti delle musiche del grande schermo.

Ingresso: 20 euro; 10 euro per soci Amici della Lirica e Uni3; gratuito per i giovani fino a 20 anni.

Per info: www.liricavarese.it