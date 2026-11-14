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Da Induno alla finale nazionale dei più grandi conoscitori del vino: Alice Pedrinelli sul podio dei migliori sommelier d’Italia

La responsabile di sala e cantina del ristorante Da Venanzio è arrivata fino alla finale a tre del concorso Ais alla Stazione Leopolda di Firenze. Il titolo è andato al veneto Michele Manca

alice pedrinelli

La varesina Alice Pedrinelli è tra i tre migliori sommelier d’Italia. La varesina, responsabile di sala e cantina del ristorante Olona Da Venanzio di Induno Olona, è arrivata fino alla finalissima del concorso Miglior Sommelier d’Italia 2026 Premio Trentodoc, organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier e disputato sabato 14 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze.

Il titolo è andato a Michele Manca, della delegazione Ais di Rovigo, già miglior sommelier del Veneto nel 2022. Con lui e con Pedrinelli sul palco c’era il trentino Bruno Chiappani, che lavora nel ristorante di famiglia Le Fontane a Porte di Rendena e nel 2025 ha vinto il Premio Bonaventura Maschio per il Nord Italia.

Alla fase conclusiva erano arrivati in dieci, tra vincitori dei titoli regionali e sommelier usciti dalle selezioni nazionali, e per la prima volta la metà erano donne. Tra i semifinalisti c’era anche un altro lombardo, il bresciano Artur Vaso, finalista un anno fa. La prova scritta del mattino, con degustazione alla cieca, correzione di una carta dei vini e abbinamenti gastronomici, ha ridotto il gruppo a tre.

Solo loro sono saliti sul palco centrale della Leopolda per la finale davanti al pubblico, durante la giornata di presentazione della guida Vitae 2027: degustazioni, servizio e prove di comunicazione, con la richiesta di padroneggiare anche una lingua straniera. A giudicarli una giuria composta da vincitori delle passate edizioni, rappresentanti di Ais e dell’Istituto Trentodoc e giornalisti di settore.

alice pedrinelli

Per Pedrinelli è il risultato più importante di un anno già notevole. A luglio aveva vinto a Milano il titolo di Miglior Sommelier della Lombardia, alla terza partecipazione e alla prima finale, risultato che le ha aperto la strada verso la competizione nazionale.

Nata a Varese, si è formata in Hospitality Management alla scuola alberghiera di Losanna, dove ha scoperto il vino quasi per caso. «L’amore per il vino è nato sui banchi e i libri dell’università», aveva raccontato dopo la vittoria regionale. A farla appassionare erano state anche le degustazioni alla cieca organizzate ogni settimana con un gruppo di amici. Dopo l’università sono arrivati i corsi Ais con la delegazione di Varese e la Scuola Concorsi di Ais Lombardia.

Oggi lavora con il padre nel ristorante di famiglia, aperto dal 1922, dove cura in autonomia la carta dei vini. In estate, a VareseNews, aveva parlato anche del territorio: tra le cantine che apprezza c’è Ca’ dell’Orsa di Viggiù, segno secondo lei di una produzione vinicola varesina in crescita.

Alice Pedrinelli e il mestiere del vino, la miglior sommelier di Lombardia si racconta: “Ci sono vini da scoprire anche a Varese”

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Pubblicato il 14 Novembre 2026
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