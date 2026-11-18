Ci sono storie così incredibili da sembrare inventate. Come quella di un uomo che ha trascorso 33 anni in carcere da innocente. O quella di un viaggio in Nepal che, a distanza di anni, si trasforma nella costruzione di una scuola. E poi il teatro di Eduardo De Filippo che porta una speranza tra i giovani detenuti di Nisida, le vite delle donne che cercano di ricominciare, i rapporti tra genitori e figli e le immagini di una Gaza che non esiste più come un tempo.

Sono alcune delle storie che arriveranno sul grande schermo a Varese con “Un Posto Nel Mondo”, la rassegna di Filmstudio 90 che dal 21 novembre al 3 dicembre propone otto film selezionati per la loro qualità cinematografica e per la capacità di raccontare il presente.

Una proposta che merita attenzione anche per la possibilità di vedere film recenti, titoli poco conosciuti dal grande pubblico e opere che difficilmente trovano spazio nella normale programmazione delle sale. Non soltanto cinema di impegno sociale, ma soprattutto belle storie, interpretazioni importanti e sguardi originali sulla realtà.

Michele Riondino e la storia incredibile di Beniamino Zuncheddu

Tra i titoli più interessanti c’è “Zustìssia” di Francesco Piras, in programma domenica 22 novembre alle 16 e alle 18.30 alla Sala Filmstudio 90. Con Michele Riondino e Fabrizio Ferracane, il film racconta la vicenda di Beniamino Zuncheddu, il pastore sardo accusato di una strage nel 1991, condannato all’ergastolo e rimasto in carcere per 33 anni prima di ottenere il riconoscimento della propria innocenza.

Un caso giudiziario sconvolgente, che sullo schermo diventa il racconto di una vita segnata dall’ingiustizia, della tenacia di chi non ha mai smesso di cercare la verità e di un sistema giudiziario che può commettere errori devastanti.

Kasia Smutniak e una promessa mantenuta in Nepal

Dal 27 al 29 novembre sarà invece possibile scoprire “Mustang” di Kasia Smutniak, un film che intreccia viaggio, memoria e solidarietà. Nel 2003 Kasia e Pietro raggiungono il Mustang, una regione del Nepal, e si promettono di tornare un giorno per fare qualcosa che possa contribuire a proteggere la cultura di quel territorio. Molti anni dopo, attraverso le immagini dei viaggi e il coinvolgimento della figlia Sophie, quella promessa torna a vivere.

L’incontro con Kunzom, una donna del posto, porta alla realizzazione di una scuola che permette ai bambini della regione di continuare a studiare senza allontanarsi dalle famiglie.

Un racconto personale che diventa una storia universale di legami, memoria e possibilità di cambiare concretamente la vita degli altri.

Eduardo De Filippo e la forza del teatro

Ad aprire la rassegna, sabato 21 novembre alle 18.45, sarà “La salita” di Massimiliano Gallo, ambientato a Nisida nel 1983. La vicenda si svolge nel carcere minorile dell’isola, dove la convivenza tra giovani detenuti e donne trasferite temporaneamente dal carcere di Pozzuoli crea tensioni e difficoltà. In questo contesto entra in scena Eduardo De Filippo, convinto che il teatro possa diventare uno strumento di educazione e riscatto. Un film che mette al centro la possibilità di trovare bellezza e speranza anche nei luoghi più difficili.

Vincent Lindon, il cinema francese e le storie del nostro tempo

Tra le proposte internazionali spicca “Noi e loro”, diretto da Delphine e Muriel Coulin, con Vincent Lindon. Il film, in programma martedì 24 novembre allo Spazio Desteenazione, racconta la storia di un padre che cresce da solo due figli e si trova ad affrontare l’avvicinamento di uno di loro a gruppi di estrema destra. Il racconto familiare diventa così uno sguardo sulle distanze generazionali, sui conflitti politici e sulla difficoltà di continuare a comprendersi anche quando si condividono gli affetti più profondi.

Giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Nuovo sarà invece la volta di “La Maison des Femmes – La casa delle donne”, di Mélisa Godet, con Karin Viard e Laetitia Dosch. Il film porta gli spettatori all’interno di una struttura alle porte di Parigi dove un gruppo di professioniste accoglie e accompagna donne che hanno subito violenza, aiutandole a ritrovare autonomia e fiducia.

Dalla Gaza del 2001 a un thriller sul mondo del lavoro

Particolarmente significativa è anche la proposta di “With Hasan in Gaza” di Kamal Aljafari, in programma domenica 29 novembre alla Sala Montanari. Attraverso registrazioni realizzate nel 2001, il regista palestinese ricostruisce un viaggio compiuto insieme all’amico Hasan, restituendo immagini e incontri che oggi assumono un valore documentario ed emotivo ancora più intenso.

Il 30 novembre arriverà invece “Grand Ciel” di Akihiro Hata, un film che mescola thriller, fantascienza e critica sociale. Ambientato in un cantiere parigino, racconta la storia di un operaio alle prese con la misteriosa scomparsa di alcuni colleghi. Un’opera che utilizza il linguaggio del cinema di genere per interrogarsi sul lavoro e sull’alienazione contemporanea.

A chiudere la rassegna, giovedì 3 dicembre, sarà “Le bambine” di Valentina e Nicole Bertani, ambientato nell’estate del 1997 a Ferrara. Tre ragazzine, un quartiere da esplorare e il desiderio di diventare grandi danno vita a un racconto sull’infanzia, sull’amicizia e sulla scoperta della libertà. Alla proiezione sarà presente anche l’attore Milutin Dapčević, interprete di Carlino nel film.

Otto occasioni per scoprire il piacere del grande cinema

Giunta alla sua ventiquattresima edizione, “Un Posto Nel Mondo” conferma la capacità di Filmstudio 90 di portare a Varese un cinema diverso, attento alla qualità delle opere e alla forza delle storie.

Il valore della rassegna non sta soltanto nei temi affrontati, ma nella possibilità di scoprire film che meritano di essere visti, lasciarsi sorprendere da nuovi autori e incontrare personaggi e vicende che restano impressi.

Le proiezioni si svolgeranno tra Sala Filmstudio 90, Spazio Desteenazione, Cinema Teatro Nuovo e Sala Montanari. Sono previsti ingressi gratuiti per alcuni appuntamenti e tariffe ridotte per giovani e soci.

Il calendario con tutti gli orari, le sedi e le modalità di ingresso è disponibile nel programma completo di “Un Posto Nel Mondo”.