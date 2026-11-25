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C’è un po’ di Malnate nel mondo della pasticceria italiana.

Fabrizio Rovera, 21 anni, è il Miglior Studente della 52° Edizione del Corso Superiore di Pasticceria presso ALMA. Non un semplice riconoscimento, ma il sigillo finale su un percorso formativo che lo ha visto eccellere in ogni sua tappa, confermando un talento cristallino unito a una dedizione e una precisione tecnica fuori dal comune.

Il prestigioso titolo ottenuto presso la scuola fondata da Gualtiero Marchesi, con sede nella Reggia di Colorno (PR), non è che il punto d’arrivo di un viaggio iniziato nel Varesotto. Fabrizio, infatti, si è formato professionalmente presso l’Istituto De Filippi di Varese: e, anche qui, Rovera aveva lasciato il segno, distinguendosi e venendo premiato sia come Miglior Studente dell’istituto che come Miglior Tirocinante, dimostrando fin da subito una marcia in più nelle esperienze sul campo.

Un Percorso di Eccellenza, dalle Radici all’Arte Bianca

Il percorso in ALMA è stato intenso e strutturato, come racconta lo stesso Fabrizio: «Ho iniziato con un corso di livello base di 5 settimane, seguito da uno stage all’interno della scuola stessa, dove ho avuto l’opportunità di fare da assistente agli chef. Poi ho affrontato il corso superiore, della durata di 7 mesi, che mi ha portato a questo traguardo». Un percorso che gli ha permesso di studiare con maestri del calibro di Emmanuele Forcone, figura fondamentale per la sua crescita tecnica – è stato il suo “nume tutelare” nello stage che l’ha portato dal livello base al corso superiore – e per l’apertura di importanti contatti nel mondo dell’alta pasticceria.

I Primi Passi nel Varesotto e il Tocco della Chocolate Academy

Ma le radici varesine restano forti. Prima di ALMA, Fabrizio ha fatto esperienza in locali di prestigio del territorio, come il ristorante Atelier Montecostone diretto da Chef Alberto Broggini, e in laboratori prestigiosi di pasticceria come quelli di Giacomo Aceti e Denis Buosi. «Sono state queste esperienze a convincermi definitivamente su quello che volevo fare: la pasticceria».

Il titolo di Miglior Studente ALMA non è solo un riconoscimento morale: tra i premi, Fabrizio ha ricevuto un corso di formazione presso la prestigiosa Chocolate Academy, dove ha scelto di specializzarsi in “Torte da viaggio contemporanee”.

Il Futuro è Dolce: “Punto a Parigi”

Con il titolo in tasca e un bagaglio di conoscenze ed esperienze invidiabile, Fabrizio Rovera si affaccia ora al mondo del lavoro con ambizioni chiare. «Il mio prossimo obiettivo è andare a Parigi – confida il giovane pasticcere – È la capitale mondiale della pasticceria, il luogo ideale per continuare a crescere e confrontarmi con l’eccellenza internazionale».