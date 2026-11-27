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Le caratteristiche bancarelle di legno con i tendaggi bianchi e rossi, le luci che illuminano le strade medievali, il profumo del pan di zenzero e del vin brulé: Norimberga si prepara a vivere la magia del Natale con il suo celebre Christkindlesmarkt, uno dei mercatini natalizi più conosciuti d’Europa. L’appuntamento prende il via venerdì 27 novembre e proseguirà fino alla vigilia di Natale, trasformando la grande piazza dell’Hauptmarkt, nel cuore della città bavarese, in un villaggio natalizio che richiama ogni anno visitatori da tutto il mondo.

Quest’anno raggiungerlo dalla Lombardia sarà più semplice: proprio in coincidenza con l’inaugurazione del mercatino, Easyjet ha avviato il nuovo collegamento diretto tra Milano Malpensa e Norimberga.

I voli sono programmati ogni lunedì e venerdì, una combinazione particolarmente adatta a organizzare un fine settimana lungo tra le atmosfere natalizie della città. Si tratta del primo collegamento della compagnia dall’Italia verso Norimberga, che entra così nella rete delle destinazioni raggiungibili direttamente dallo scalo varesino.

Uno dei mercatini di Natale più famosi d’Europa

Il Christkindlesmarkt di Norimberga vanta una tradizione secolare, documentata almeno dal Seicento, ed è considerato uno dei simboli del Natale tedesco. Ogni anno, nella piazza dominata dalla Frauenkirche, la chiesa gotica di Nostra Signora, vengono allestite circa 180 bancarelle, dove trovano spazio decorazioni artigianali, giocattoli di legno, schiaccianoci, presepi e prodotti della tradizione locale.

Tra le specialità più famose c’è il Lebkuchen, il pan di zenzero di Norimberga, preparato con spezie e frutta secca e diventato uno dei prodotti simbolo della città. Non mancano il Glühwein, il vin brulé servito caldo nelle caratteristiche tazze decorate, e le piccole Nürnberger Rostbratwürste, le salsicce tipiche della Franconia, tradizionalmente servite nel pane.

La cerimonia di apertura è uno dei momenti più attesi. Venerdì 27 novembre, alle 17.30, il Christkind, la figura angelica che secondo la tradizione porta i doni ai bambini, inaugurerà ufficialmente il mercatino pronunciando il tradizionale prologo dal balcone della Frauenkirche.

Il mercato sarà visitabile tutti i giorni, generalmente dalle 10 alle 21, fino al 24 dicembre, quando chiuderà alle 14. Nel giorno dell’inaugurazione l’apertura sarà prolungata fino alle 22.

Non mancheranno le iniziative dedicate alle famiglie, a partire dal mercatino dei bambini nella vicina Hans-Sachs-Platz, con giostre tradizionali, laboratori e attività legate alle usanze natalizie (per informazioni sul mercatino, sugli orari e sugli appuntamenti natalizi è possibile consultare il sito ufficiale del Christkindlesmarkt).

Non soltanto Natale: il fascino del centro storico di Norimberga

La visita al mercatino può diventare anche l’occasione per scoprire una delle città storiche più interessanti della Germania meridionale.

Il centro di Norimberga, ricostruito dopo le distruzioni della Seconda guerra mondiale, conserva un’impronta medievale riconoscibile, con le antiche mura, le case a graticcio e le grandi chiese gotiche. A dominare la città è il Castello Imperiale, il Kaiserburg, uno dei complessi fortificati più importanti della Germania, dal quale si apre un panorama sui tetti del centro storico.

Tra gli altri luoghi da visitare ci sono la chiesa di San Lorenzo, la chiesa di San Sebaldo e le strade attorno all’Hauptmarkt, che durante l’Avvento diventano il cuore delle celebrazioni natalizie. Norimberga è inoltre una buona base per esplorare la Franconia, regione ricca di borghi medievali, città d’arte e tradizioni gastronomiche.

Il nuovo collegamento Easyjet da Malpensa

La nuova rotta inaugurata da Easyjet amplia l’offerta di voli dalla Lombardia verso la Germania, aggiungendo una destinazione adatta sia ai viaggi turistici sia agli spostamenti di breve durata.

Il collegamento Milano Malpensa-Norimberga è operativo due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì, permettendo di partire per un fine settimana lungo oppure di programmare soggiorni più estesi.

Con Norimberga salgono a sei le destinazioni tedesche collegate da easyJet con gli aeroporti milanesi. Da Malpensa la compagnia vola anche verso Amburgo, Düsseldorf, Berlino e Monaco di Baviera, mentre da Linate sono disponibili collegamenti per Berlino e Francoforte. Il nuovo servizio rappresenta un’opportunità per scoprire Norimberga anche al di fuori del periodo natalizio, ma il suo debutto è particolarmente significativo proprio per la coincidenza con l’apertura del Christkindlesmarkt.