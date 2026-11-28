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Aveva dieci anni quando ha iniziato a lavorare in un salone, a fare le pulizie. E alcuni giorni fa Mahmoud, egiziano, minore straniero non accompagnato, ha raccontato la sua storia agli allievi dei corsi di acconciatura del CFP di Varese e poi ha mostrato a tutti la sua abilità di barber, nel laboratorio del centro, davanti a studenti, docenti e formatori.

A raccontare l’incontro, promosso dal CFP, è Ileana Maccari, tutrice volontaria del ragazzo da luglio 2025, che lo ha accompagnato. «È stata una bellissima esperienza», scrive, dicendosi felice di aver visto Mahmoud «accolto ed ascoltato» dai giovani e ancora più orgogliosa quando ha dimostrato di saper lavorare.

Da Mansoura al Cairo, poi la Libia

Mahmoud è originario di Mansoura, in Egitto, dove ha cominciato a lavorare nel salone. Giovanissimo, si è trasferito al Cairo, dove ha iniziato a fare il barber. Da lì si è spostato in Libia, dove ha lavorato soprattutto in due botteghe, mettendo da parte i soldi necessari per seguire il corso di uno dei barber più conosciuti della zona. Dalla Libia è poi arrivato in Italia, a Lampedusa, su un’imbarcazione di fortuna insieme ad altre 120 persone.

Lui ce l’ha fatta, e dal 2025 vive a Varese, ha conseguito la licenza media e lavora come apprendista in un salone: il suo racconto l’ha fatto in un buonissimo italiano, segno dell’impegno che ha dedicato allo studio della lingua. L’iniziativa è raccontata anche sul sito del CFP, nell’articolo intitolato «Dalla Libia al salone: la testimonianza di Mahmoud agli allievi di Acconciatura».