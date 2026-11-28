Da Mansoura a Varese, il giovane Mahmoud racconta la sua storia di “barber” agli allievi del CFP
Egiziano, arrivato a Lampedusa su un'imbarcazione di fortuna, oggi è seguito da una tutrice volontaria e ha dimostrato il suo mestiere nel laboratorio del centro di formazione
Aveva dieci anni quando ha iniziato a lavorare in un salone, a fare le pulizie. E alcuni giorni fa Mahmoud, egiziano, minore straniero non accompagnato, ha raccontato la sua storia agli allievi dei corsi di acconciatura del CFP di Varese e poi ha mostrato a tutti la sua abilità di barber, nel laboratorio del centro, davanti a studenti, docenti e formatori.
A raccontare l’incontro, promosso dal CFP, è Ileana Maccari, tutrice volontaria del ragazzo da luglio 2025, che lo ha accompagnato. «È stata una bellissima esperienza», scrive, dicendosi felice di aver visto Mahmoud «accolto ed ascoltato» dai giovani e ancora più orgogliosa quando ha dimostrato di saper lavorare.
Da Mansoura al Cairo, poi la Libia
Mahmoud è originario di Mansoura, in Egitto, dove ha cominciato a lavorare nel salone. Giovanissimo, si è trasferito al Cairo, dove ha iniziato a fare il barber. Da lì si è spostato in Libia, dove ha lavorato soprattutto in due botteghe, mettendo da parte i soldi necessari per seguire il corso di uno dei barber più conosciuti della zona. Dalla Libia è poi arrivato in Italia, a Lampedusa, su un’imbarcazione di fortuna insieme ad altre 120 persone.
Lui ce l’ha fatta, e dal 2025 vive a Varese, ha conseguito la licenza media e lavora come apprendista in un salone: il suo racconto l’ha fatto in un buonissimo italiano, segno dell’impegno che ha dedicato allo studio della lingua. L’iniziativa è raccontata anche sul sito del CFP, nell’articolo intitolato «Dalla Libia al salone: la testimonianza di Mahmoud agli allievi di Acconciatura».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Marc Marquez annuncia il ritiro: a Valencia l'ultima gara in carriera
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.