Da Milano ad Aosta senza dover cambiare treno a Chivasso o Torino: una bella prospettiva, ufficializzata da Regione Lombardia, che guarda a un ampliamento dei collegamenti verso Ovest, grazie agli accordi con la Valle d’Aosta e il Piemonte. Un’estensione della rete ferroviaria regionale che riguarda sia i collegamenti turistici verso le montagne valdostane sia quelli quotidiani tra Malpensa e Novara.

La novità più significativa è il futuro collegamento diretto Milano-Aosta, previsto a partire dall’estate 2027, quando dovrebbero concludersi i lavori di elettrificazione della linea Chivasso-Aosta, attualmente programmati per giugno. L’intesa tra Lombardia e Valle d’Aosta è stata richiamata giovedì 19 novembre a Palazzo Lombardia, durante gli Stati Generali dei Trasporti 2.0, alla presenza del presidente Attilio Fontana e dell’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente.

L’obiettivo è offrire un servizio diretto soprattutto nei giorni di maggiore mobilità turistica e universitaria: venerdì, sabato, domenica e festivi. Non si tratterà quindi, almeno inizialmente, di un collegamento quotidiano, ma di un’offerta concentrata nei fine settimana.

Secondo quanto previsto dall’accordo, la prima fase dovrebbe comprendere otto corse settimanali complessive, vale a dire quattro coppie di treni: una il venerdì, con partenza da Aosta al mattino e ritorno nel pomeriggio; una il sabato, con partenza da Milano al mattino; e due la domenica, per consentire viaggi di andata e ritorno in giornata da entrambe le città.

L’avvio effettivo dipenderà dalla conclusione dei lavori (in corso da tre anni) e dalla successiva organizzazione del servizio.

Per gli appassionati di ferrovie, il nuovo collegamento richiama una pagina della storia ferroviaria del Nord Italia. Fino agli anni Ottanta esistevano infatti treni diretti da Milano Porta Garibaldi alla Valle d’Aosta, che nei fine settimana arrivavano addirittura a Pré-Saint-Didier, ai piedi del Monte Bianco.

Erano collegamenti effettuati con automotrici diesel, le caratteristiche ALn 990 delle Ferrovie dello Stato, capaci di percorrere sia la linea principale fino ad Aosta sia il tratto montano verso Pré-Saint-Didier senza necessità di cambiare treno. Il servizio aveva una spiccata vocazione turistica: permetteva di partire da Milano nel fine settimana e raggiungere direttamente le località valdostane.

Oggi Pré-Saint-Didier è nuovamente lontana dalla rete ferroviaria attiva: la linea da Aosta è sospesa dal dicembre 2015, dopo che erano emerse necessità di importanti interventi di manutenzione, che aveva offerto alla Regione lo spunto per tagliare i costi, rinunciando alla ferrovia che arrivava a pochi chilometri da Courmayeur.

Da Malpensa a Novara senza cambi dal marzo 2027

L’altra novità riguarda il collegamento tra Lombardia occidentale e Piemonte, passando per Malpensa. Dal 1° marzo 2027 è previsto il prolungamento fino a Novara della linea ferroviaria S50, che oggi collega il Canton Ticino con Varese e l’aeroporto. Il nuovo servizio permetterà di viaggiare direttamente lungo la direttrice Bellinzona-Lugano-Mendrisio-Varese-Malpensa-Novara, con un treno ogni ora.

Sarà un collegamento importante anche per il Varesotto: Novara potrà essere raggiunta direttamente da Malpensa, senza passare da Milano, mentre i viaggiatori piemontesi avranno accesso all’aeroporto e alla rete ferroviaria transfrontaliera verso la Svizzera. Il tempo previsto tra Novara e il Terminal 1 di Malpensa sarà inferiore ai trenta minuti, mentre per il Terminal 2 si parla di circa 34 minuti.

La prima partenza da Novara verso l’aeroporto è prevista poco prima delle 5 del mattino, mentre l’ultima corsa da Malpensa per Novara sarà intorno alle 23.30: un’offerta studiata anche per rispondere alle esigenze dei passeggeri dei voli.

Il servizio creerà così un nuovo asse trasversale tra Piemonte, Lombardia occidentale e Canton Ticino, ampliando ulteriormente le possibilità di spostamento senza automobile. La deviazione della S50 priverà invece di collegamento verso la Svizzera le stazioni di Busto Nord e Ferno-Lonate Pozzolo.

Nuovi treni e biglietti digitali: gli investimenti della Lombardia

Durante gli Stati Generali dei Trasporti, Regione Lombardia ha fatto anche il punto sugli investimenti nel trasporto pubblico. Il presidente Attilio Fontana ha ricordato che la Regione destina ogni anno 419 milioni di euro di risorse proprie al sostegno del servizio, chiedendo allo Stato finanziamenti adeguati e tempi certi di erogazione.

«Non possiamo costruire la mobilità di domani senza assicurare quella di oggi», ha sottolineato Fontana, evidenziando la necessità di accompagnare l’innovazione con risorse sufficienti per garantire i servizi quotidiani. L’assessore Franco Lucente ha ricordato l’ingresso in servizio di 214 nuovi treni, acquistati con un investimento di 1,7 miliardi di euro. A questi si aggiungeranno, a partire dalla fine del 2027, altri venti convogli: dodici Caravaggio e otto Donizetti (come quello nella foto di apertura).

Prosegue inoltre il progetto per l’utilizzo di quattordici treni a idrogeno sulla Brescia-Iseo-Edolo, mentre sul fronte della bigliettazione la Regione sta sviluppando un sistema digitale che dovrebbe permettere di utilizzare treni, autobus, tram, metropolitane e battelli con un’unica piattaforma. Una prima sperimentazione è prevista nell’area Milano-Monza, attraverso l’integrazione tra ATM e Trenord.

Allo studio anche una nuova ferrovia tra Segrate e Crema

Tra gli altri progetti illustrati figura una possibile nuova linea ferroviaria di 42 chilometri tra Segrate e Crema, lungo il corridoio della Paullese.

Regione Lombardia ha commissionato a Ferrovienord uno studio di fattibilità per valutare una nuova linea parallela alla Statale “Paullese”, che permetterebbe al Cremasco di raggiungere più direttamente Milano, con nuovi treni che si innesterebbero sulla futura stazione di Segrate Porta Est, evitando il più lungo passaggio da Treviglio (possiamo dirla così: percorrendo l’ipotenusa anziché i due cateti).

Si tratta, per il momento, di un’ipotesi progettuale e non di un’opera già finanziata e programmata per la costruzione.