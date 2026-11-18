Ogni casa ha una sua anima. Anche per questo, a Natale scegliere come valorizzarla significa rendere inconfondibile gli spazi, i colori e tutti i dettagli che la rendono unica.

Galleria fotografica Da Movalli il design incontra il Natale: inaugurati gli allestimenti delle feste 4 di 10

Per le festività ormai già alle porte, Arredamenti Movalli ha scelto di muoversi lungo una direzione ben precisa, quella che unisce l’eleganza e lo stile del design al calore delle tradizioni e delle celebrazioni più sentite e amate.

«Il colore di questa stagione sono il burgundy e il verde sottobosco». A spiegarlo ai visitatori dello showroom di Sesto Calende sono le titolari Alessia e Patrizia mentre indicano gli elementi scelti e disponibili per il nuovo allestimento invernale inaugurato domenica 15 novembre con il Christmas Party. Due colori che si ricorrono in diversi dettagli dell’esposizione e che raccontano bene alcune delle tendenze di questa stagione.

Domenica oltre cento persone hanno partecipato all’inaugurazione della disposizione dello showroom di via Rosselli 11 a Sesto Calende, appuntamento che ogni anno accompagna la presentazione delle novità dedicate alla stagione invernale, e quindi naturalmente anche alle feste. Una tradizione ormai consolidata per una clientela, che conta molti affezionati, anche internazionali, ben contenti di tornare puntualmente a scoprire le nuove proposte, rinnovate di anno in anno.

Lo showroom di Sesto Calende si distingue ogni giorno per una selezione di arredi e complementi firmati da alcuni dei più importanti marchi del design italiano e internazionale, scelti per qualità, ricerca estetica e attenzione ai materiali. Gli spazi sono pensati come una grande casa da attraversare cucine, living e zone pranzo dialogano tra loro in un percorso che cambia nel tempo e suggerisce sempre soluzioni nuove e concrete per abitare gli ambienti.

Anche l’allestimento natalizio appena inaugurato abbraccia proprio questa filosofia: con i loro colori, luci e dettagli, lampade e decorazioni disponibili allo showroom, firmati da partner di Movalli come EDG, regalano personalità e stile a ogni spazio senza snaturarne mai l’eleganza. Il burgundy e il verde sottobosco, in particolare, accompagnano diversi elementi esposti, dai tessuti ai complementi decorativi. Toni caldi che trovano posto negli ambienti contemporanei e che ben si sposano con le tonalità naturali protagoniste di molte case moderne. «È un elemento natalizio molto elegante che dà un tocco di colore a contrasto con le case che ultimamente sono molto leggere, sui toni della terra e sui toni naturali» sottolineano Alessia e Patrizia.

Tra gli oggetti che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei visitatori nel giorno dell’inaugurazione figurano le decorazioni luminose. Sfere dorate, punti luce e piccoli dettagli capaci di cambiare il volto di un ambiente con pochi gesti. Ma non tutte le decorazioni disponibili da Movalli sono necessariamente legate al Natale, pur integrandosi con naturalezza e contribuendo a ricreare con raffinatezza e buon gusto al contesto naturale. «Le sfere luminose piacciono molto perché danno un tocco di luce agli ambienti – spiegano le titolari -. Sono oggetti eleganti già di per sé, e si abbinano in maniera molto armonica al periodo natalizio».

Nello Showroom spazio anche agli accessori in feltro, a idee regalo e alle proposte ispirate alla natura. Il «richiamo al bosco» attraversa infatti una parte importante dell’allestimento di quest’anno, dagli oggetti decorativi fino ai soggetti che raffigurano animali e piccoli elementi del mondo naturale. «Anche il mondo animale piace sempre tanto. Sono soggetti che richiamano il bosco e che le persone trovano particolarmente piacevoli».

Ad accompagnare la giornata di domenica sono state anche le proposte dello chef vergiatese Maurizio Gnocchi, che ha preparato strudel di mele, torta di noci, vini e tisane per gli ospiti presenti. Profumi, sapori e dettagli che hanno contribuito a creare quell’atmosfera accogliente tipica del periodo natalizio, rendendo ancora più piacevole la visita tra gli allestimenti e le nuove proposte dello showroom.

L’allestimento inaugurato domenica resterà visitabile nelle prossime settimane. Tutti gli oggetti esposti, dalle decorazioni luminose agli accessori in feltro, passando per le idee regalo e i complementi che richiamano il mondo naturale, fanno parte della selezione natalizia proposta da Movalli per questa stagione e sono disponibili per l’acquisto. Un’occasione per lasciarsi ispirare dai diversi ambienti e trovare soluzioni capaci di portare in casa l’atmosfera delle feste.

Arredamenti Movalli

Via Rosselli, 11, 21018 Sesto Calende

T: 0331 923194

@: info@arredamentimovalli.com