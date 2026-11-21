Un nuovo collegamento ferroviario unirà Novara, l’aeroporto di Malpensa, Gallarate, Varese e il Canton Ticino, creando una direttrice internazionale che attraverserà due regioni italiane per raggiungere la Svizzera. Dal primo marzo 2027 sarà possibile viaggiare senza cambi lungo questo percorso, con un treno ogni ora e tempi di percorrenza particolarmente competitivi per chi deve raggiungere lo scalo aeroportuale.

La novità è stata ufficializzata giovedì 19 novembre a Palazzo Lombardia, durante gli Stati Generali dei Trasporti 2.0, con la firma dell’accordo tra Regione Piemonte e Regione Lombardia. A sottoscriverlo sono stati gli assessori ai Trasporti Marco Gabusi e Franco Lucente, dando seguito alla presentazione del progetto avvenuta il 27 ottobre alla stazione di Novara.

Per il Varesotto si tratta di un’importante novità: Malpensa rafforzerà il proprio ruolo di nodo ferroviario del Nord-Ovest, mentre Gallarate e Varese entreranno in un collegamento diretto con Novara, ampliando le possibilità di spostamento per pendolari, lavoratori, turisti e viaggiatori diretti in aeroporto.

Da Novara a Malpensa in meno di mezz’ora

Il nuovo servizio nascerà dal prolungamento fino a Novara dell’attuale linea transfrontaliera S50 di TILO, che già collega l’aeroporto di Malpensa con Varese e il Canton Ticino. Il percorso consentirà di raggiungere il Terminal 1 di Malpensa da Novara in meno di 30 minuti e il Terminal 2 in circa 34 minuti, senza dover cambiare treno.

Le fermate previste sul nuovo tratto comprendono Galliate, Malpensa Terminal 1, Malpensa Terminal 2, Gallarate e Varese. Da qui i convogli proseguiranno verso Mendrisio, Lugano, Bellinzona e le altre fermate della linea S50 fino a Biasca.

La frequenza annunciata è di un treno ogni ora, con l’obiettivo di offrire un’alternativa concreta all’automobile, soprattutto per chi oggi deve raggiungere l’aeroporto affrontando traffico, parcheggi e costi aggiuntivi.

Malpensa e Varese sempre più al centro dei collegamenti internazionali

Il nuovo collegamento non rappresenta soltanto un miglioramento dell’accessibilità di Malpensa dal Piemonte. Per il territorio varesino significa anche rafforzare il ruolo dell’aeroporto e della rete ferroviaria provinciale come punti di connessione tra Lombardia, Piemonte e Svizzera.

Malpensa potrà intercettare un bacino di viaggiatori più ampio, mentre Varese e Gallarate avranno una relazione ferroviaria diretta con Novara, senza la necessità di passare da Milano. È un aspetto significativo anche per le attività economiche e turistiche. La possibilità di spostarsi tra Novara, l’aeroporto e il Canton Ticino con un unico treno rende più accessibili territori che, pur essendo geograficamente vicini, non sempre dispongono di collegamenti semplici.

L’assessore lombardo Franco Lucente ha sottolineato il valore dell’integrazione tra territori: “La forza del sistema ferroviario lombardo sta nella capacità di mettere in relazione territori diversi e superare i confini amministrativi”. Il prolungamento della S50, ha spiegato, valorizza la rete esistente e i servizi transfrontalieri, rafforzando il ruolo della Lombardia come collegamento tra Piemonte, Malpensa e Svizzera.

L’accordo tra Piemonte e Lombardia

La firma del 19 novembre formalizza gli impegni delle due Regioni per attivare il servizio entro il primo marzo 2027. Per l’assessore piemontese Marco Gabusi, il progetto dimostra come la collaborazione istituzionale possa tradursi in nuovi servizi per i cittadini. L’obiettivo è utilizzare meglio le infrastrutture esistenti e costruire una rete ferroviaria del Nord-Ovest sempre più integrata.

Il servizio sarà affidato a Trenord, nell’ambito del contratto con Regione Lombardia, mentre TILO ne curerà l’organizzazione operativa secondo il modello già utilizzato per i collegamenti transfrontalieri. Restano da definire le tariffe e le modalità di acquisto dei biglietti, insieme agli ultimi passaggi organizzativi necessari per l’avvio del collegamento.

Un nuovo tassello nella rete ferroviaria del Nord-Ovest

Il collegamento tra Novara, Malpensa e Varese si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento delle relazioni ferroviarie verso Ovest.

Come raccontato da VareseNews nell’approfondimento “Da Milano ad Aosta senza cambiare treno: dal 2027 nuovi collegamenti ferroviari verso Ovest”, gli accordi tra le Regioni prevedono anche l’attivazione di treni diretti tra Milano e la Valle d’Aosta, inizialmente concentrati nei fine settimana, dopo il completamento dell’elettrificazione della linea Chivasso-Aosta.

Per quanto riguarda Malpensa, il servizio verso Novara dovrebbe partire già nelle prime ore del mattino, con la prima corsa poco prima delle 5, mentre l’ultimo treno dall’aeroporto verso il Piemonte è previsto intorno alle 23.30.

C’è però anche un cambiamento da considerare: la modifica del percorso della S50 comporterà la perdita del collegamento diretto con la Svizzera per le stazioni di Busto Arsizio Nord e Ferno-Lonate Pozzolo, oggi servite dalla linea transfrontaliera.

La novità conferma comunque la crescente centralità di Malpensa nella mobilità ferroviaria del Nord-Ovest. Uno scalo che non sarà soltanto una destinazione per chi deve prendere un aereo, ma sempre più un punto di passaggio tra territori, città e reti di trasporto internazionali.