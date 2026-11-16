Da Regione 1,6 milioni contro il dissesto idrogeologico a Induno Olona, Brenta, Cuvio e Marzio

Ci sono anche quattro interventi in provincia di Varese nel nuovo piano contro il dissesto idrogeologico approvato oggi, lunedì 16 novembre, dalla Giunta di Regione Lombardia. Al territorio varesino arriva un milione e 600mila euro. Il programma complessivo vale 34,2 milioni di euro e finanzia 68 interventi urgenti in 12 province.

I quattro interventi nel Varesotto

La quota più consistente, un milione di euro, va a Induno Olona. Servirà a completare il finanziamento di un intervento già previsto per ridurre il rischio idraulico del fiume Olona nel territorio comunale e nei comuni vicini.

Gli altri tre interventi riguardano piccoli comuni dove il problema sono i torrenti e i versanti. A Brenta arrivano 200mila euro per il torrente Crucione. Altri 200mila euro vanno a Cuvio per il torrente Broveda. Gli ultimi 200mila sono destinati a Marzio per le opere di difesa del versante lungo via Bolchini.

Il piano regionale

Il provvedimento è stato proposto dall’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, insieme agli assessori Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Massimo Sertori (Enti locali e Montagna). Si aggiunge al piano di maggio, che aveva stanziato quasi 38 milioni per oltre 60 interventi. Comprende nuove aree di laminazione contro le esondazioni, il consolidamento dei versanti montani e la ricostruzione di infrastrutture danneggiate dalle frane. I finanziamenti più alti vanno alle province di Sondrio, Brescia e Cremona. Il più consistente, 1,9 milioni, è destinato alla messa in sicurezza del versante sopra la provinciale 10 tra Civo e Morbegno.

Comazzi ha spiegato che il piano vuole dare «un sostegno concreto ai comuni colpiti dalle recenti e intense ondate di maltempo» e che i fondi sono stati divisi «senza lasciare indietro nessuno». Per La Russa la prevenzione «resta l’arma più efficace per tutelare l’incolumità pubblica».

Le reazioni dal Varesotto

L’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso (FdI) parla di «una notizia importante per il territorio», soprattutto per «i comuni che convivono con le criticità legate ai corsi d’acqua e alla conformazione del territorio».

Anche i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi hanno commentato lo stanziamento. «È importante che le risorse regionali raggiungano anche i centri più piccoli, dove la presenza di torrenti può rendere particolarmente complessa la gestione degli eventi meteorologici estremi», sottolinea Dell’Erba. Zocchi guarda alle ricadute economiche: frane e allagamenti, osserva, pesano su mobilità e imprese, e per questo bisogna intervenire «evitando che problemi già individuati possano aggravarsi».