Da Taino a Ternate in sella per solidarietà, i motociclisti portano i regali di Natale ai bambini dell’orfanotrofio

La passione per le due ruote si mette al servizio della solidarietà in vista delle festività natalizie. Martedì 8 dicembre i Bikers Varese affiancheranno l’associazione “Gli Angeli in Moto” – organizzatori dell’evento – per portare un sorriso e un regalo ai nove bambini ospitati nell’orfanotrofio di Ternate. Il ritrovo è fissato alle 14 al Parco di Taino, in via dei Carpini, da dove partirà un piccolo corteo motociclistico diretto verso la struttura.

Come partecipare e donare i regali

L’obiettivo della giornata è fare in modo che ciascuno dei nove ragazzi, di età compresa tra i 3 e i 15 anni, possa ricevere un dono pensato appositamente per lui. Gli organizzatori invitano chiunque voglia contribuire ad acquistare giochi adatti alle diverse fasce d’età, segnalando preventivamente al gruppo quale bambino si è scelto di sostenere così da coordinare al meglio la raccolta ed evitare che qualcuno resti senza pacchetto.

La partecipazione non è riservata esclusivamente ai possessori di una motocicletta, ma è aperta a tutta la cittadinanza, alle famiglie, alle attività commerciali e alle aziende del territorio che desiderano fare un gesto concreto. Per rendere l’atmosfera ancora più festosa e accogliente per i piccoli destinatari, sono particolarmente graditi i partecipanti vestiti da Babbo Natale e i centauri che sceglieranno di addobbare la propria moto trasformandola in una renna.

L’appello dei motociclisti alla comunità

L’iniziativa nasce dal desiderio di unire il territorio attorno a un progetto semplice ma capace di fare la differenza per chi vive un momento delicato.

«A volte pensiamo che per aiutare servano grandi cose – è il messaggio lanciato dai Bikers Varese –. In realtà basta un piccolo gesto, fatto con il cuore. Vorremmo che ogni bambino trovasse un regalo dedicato proprio a lui, sapendo che qualcuno ha pensato a lui anche a Natale».

Chi desidera aderire al giro in moto o contribuire semplicemente alla raccolta dei doni può mettersi in contatto direttamente con i Bikers Varese attraverso i loro canali social per ricevere tutte le indicazioni utili e coordinare la consegna dei pacchetti.