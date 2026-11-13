Da Taino a Ternate in sella per solidarietà, i motociclisti portano i regali di Natale ai bambini dell’orfanotrofio
Martedì 8 dicembre alle 14 dal Parco di Taino partirà un giro motociclistico solidale organizzato dagli Angeli in Moto per consegnare doni ai nove ragazzi ospitati nella struttura di Ternate
La passione per le due ruote si mette al servizio della solidarietà in vista delle festività natalizie. Martedì 8 dicembre i Bikers Varese affiancheranno l’associazione “Gli Angeli in Moto” – organizzatori dell’evento – per portare un sorriso e un regalo ai nove bambini ospitati nell’orfanotrofio di Ternate. Il ritrovo è fissato alle 14 al Parco di Taino, in via dei Carpini, da dove partirà un piccolo corteo motociclistico diretto verso la struttura.
Come partecipare e donare i regali
L’obiettivo della giornata è fare in modo che ciascuno dei nove ragazzi, di età compresa tra i 3 e i 15 anni, possa ricevere un dono pensato appositamente per lui. Gli organizzatori invitano chiunque voglia contribuire ad acquistare giochi adatti alle diverse fasce d’età, segnalando preventivamente al gruppo quale bambino si è scelto di sostenere così da coordinare al meglio la raccolta ed evitare che qualcuno resti senza pacchetto.
La partecipazione non è riservata esclusivamente ai possessori di una motocicletta, ma è aperta a tutta la cittadinanza, alle famiglie, alle attività commerciali e alle aziende del territorio che desiderano fare un gesto concreto. Per rendere l’atmosfera ancora più festosa e accogliente per i piccoli destinatari, sono particolarmente graditi i partecipanti vestiti da Babbo Natale e i centauri che sceglieranno di addobbare la propria moto trasformandola in una renna.
L’appello dei motociclisti alla comunità
L’iniziativa nasce dal desiderio di unire il territorio attorno a un progetto semplice ma capace di fare la differenza per chi vive un momento delicato.
«A volte pensiamo che per aiutare servano grandi cose – è il messaggio lanciato dai Bikers Varese –. In realtà basta un piccolo gesto, fatto con il cuore. Vorremmo che ogni bambino trovasse un regalo dedicato proprio a lui, sapendo che qualcuno ha pensato a lui anche a Natale».
Chi desidera aderire al giro in moto o contribuire semplicemente alla raccolta dei doni può mettersi in contatto direttamente con i Bikers Varese attraverso i loro canali social per ricevere tutte le indicazioni utili e coordinare la consegna dei pacchetti.
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