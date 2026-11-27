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«La chiave per una bella storia da raccontare è capire prima di tutto cosa vedi di te stesso in quella stessa storia». È, in estrema sintesi, il pensiero di Davide Serino, sceneggiatore varesino, oggi residente a Roma, appena tornato da New York dove “Carême”, la serie di cui è co-creatore, ha vinto l’International Emmy come miglior serie drammatica. Un riconoscimento che corona un percorso iniziato dal liceo classico Cairoli di Varese e passato dalle prime ricerche storiche per “1992” fino a “Esterno Notte” di Marco Bellocchio, “The Bad Guy”, “Qui non è Hollywood”, “M. Il figlio del secolo”, “La città proibita” di Gabriele Mainetti e alle produzioni internazionali. Serino vive a Roma dal 2010, anche se ammette: «Mi piacerebbe tornare a Varese». Un premio che, ancora incredulo pochi giorni dopo la cerimonia, definisce senza troppi giri di parole: per chi crea una serie non americana, «la cosa più grossa che puoi vincere al mondo». Eppure l’Emmy, nella sua testa, sembra essere soprattutto un nuovo punto di partenza.

Com’è andata quando hanno annunciato il premio?

È stato assurdo. Io ero già partito con l’entusiasmo di essere nominato e sinceramente non avevo nessuna speranza, o quasi nessun pensiero, che avremmo potuto vincere. C’era A Thousand Blows di Steven Knight, che è un genio, una serie bellissima e per di più in lingua inglese, quindi con un mercato già più ampio. C’erano poi una serie indiana e una argentina molto apprezzate. Pensavo davvero che fossimo quelli con meno possibilità di tutti. Proprio per questo mi sono goduto la serata. È una serata americanissima, con i tavoli tondi dentro questa sala da ballo gigantesca, tutto curatissimo e cronometrato alla perfezione. Gli attori conducono, fanno parte dello spettacolo, ci sono tantissime categorie: è praticamente una cena lunghissima. Quando hanno mostrato i trailer ho pensato: «Beh, la nostra serie è bella comunque, sono contento». Poi la conduttrice ha detto: «I’m biased because I love everything that comes from France». In quel momento ci siamo guardati e abbiamo pensato: «Oddio, sta succedendo». Un secondo dopo ha detto Carême. «Oh my God, oh my God» sono state praticamente le uniche parole che siamo riusciti a dire finché non siamo saliti sul palco. Poi la produttrice ha fatto il discorso che si era preparata, senza però riuscire davvero a seguire quello che aveva preparato, perché l’emozione era incontenibile.

E tu cosa hai provato in quel momento?

Un’incredulità bellissima. Proprio quella sensazione: «Oddio, non ci credo». E ancora adesso non è che ci creda del tutto. Perché comunque, se uno scrive una serie, anzi in questo caso se crea una serie non americana, quella è la cosa più grossa che puoi vincere al mondo. E pensi: «Ma sta succedendo davvero a me? Sono io?». Poi naturalmente non fai questo lavoro per i premi. E trovo persino strano, in qualche modo, mettere a confronto le opere, perché inevitabilmente ogni scelta è arbitraria. Lo facciamo anche noi da spettatori: diciamo che ci piace più un film di un altro, ma quasi mai può esserci una vera oggettività. Però è un riconoscimento che ti fa pensare. Da una parte potrei dire: «Adesso posso solo fare peggio come risultato».

Oppure, al contrario, adesso puoi spingere ancora di più sull’acceleratore.

Esatto. E soprattutto penso che il modo per non vedere quella paura del «posso solo fare peggio» sia chiedersi: che cosa voglio raccontare adesso? Mi sembra che un riconoscimento così ti dia anche una consapevolezza diversa, quella di essere un autore che può permettersi di dire quello che vuole raccontare con un po’ meno paura. Con la sensazione di poter dire: «Ok, vediamo quale storia voglio raccontare adesso».

“Carême” parte da una storia francese, coinvolge autori e professionalità di Paesi differenti ed è arrivata a essere premiata a livello mondiale. Una storia apparentemente locale che diventa globale. Tu, da co-creatore, quanto la senti tua?

La serie parte da un libro di Ian Kelly, che è l’altro creatore. Lui aveva scritto questo libro che raccoglie sue ricette e cenni biografici. Poi, prendendo anche da Dumas, aveva cominciato con la produzione a immaginare che Antonin Carême, lo chef di Talleyrand, potesse essere stato una sua spia. A me è stato chiesto di sviluppare quest’idea e l’ho portata avanti. Se non la sentissi mia, se non avessi messo lì dentro anche le mie ossessioni, non sarei stato capace di scriverla. Ma tutto il mondo della serie è stato costruito con un grande lavoro insieme alla produzione e ad Apple. Credo che sia quello che dobbiamo fare come Europa. La cosa bella è avere la possibilità e la voglia di lavorare come europei, perché secondo me possiamo competere a quel livello. Se riusciamo a mettere insieme il meglio delle singole nazioni con la nostra cultura europea, che per me è fantastica, hai davvero la sensazione di parlare di uno spirito collettivo molto profondo. Ogni tanto, per esempio, ci dovevamo interrogare: «Il pubblico americano capirà questo passaggio storico?». Perché noi europei tendiamo a dare per scontate moltissime cose semplicemente perché le studiamo fin da bambini, mentre non lo sono affatto per tutti.

In fondo diamo quasi per scontata la nostra ricchezza culturale.

È per questo che io vorrei continuare a lavorare così, in modo europeo. Ti spinge, ti sfida continuamente e ti obbliga ad aprirti, a lavorare con persone, si spera, sempre più brave. Per me la cosa migliore è lavorare con persone più brave di te. È il modo per continuare a trovarle e per continuare a crescere.

E la scrittura stessa ti costringe continuamente a migliorarti, cercando nuovi stili, nuove storie e nuove forme di immedesimazione.

Sì, e questa secondo me è una chiave importantissima della sceneggiatura. Come rendi tua una storia che, per esempio, è un’opera su commissione? Nel caso di Carême sono arrivati da me dicendomi: «Stiamo cercando uno sceneggiatore per questo racconto». Chiaramente non avrei mai pensato autonomamente di raccontare proprio quella storia. Oggi poi si fanno moltissimi IP, perché forse per rischiare meno si parte da un libro famoso o da una storia già conosciuta. Ma a quel punto la domanda è: come la rendi tua? Per me non c’è niente di peggio del «racconto Wikipedia», cioè prendere una storia e raccontarla semplicemente così com’è. La chiave del nostro lavoro è trovare che cosa vedi di te stesso lì dentro, quale tua ossessione può venire fuori dalla storia che stai plasmando.

A me, per esempio, piacciono moltissimo i personaggi che hanno un talento che è contemporaneamente la loro benedizione e la loro maledizione. Un’altra serie che sognavo di fare, e su cui purtroppo mi hanno anticipato con Amadeus, era una serie su Mozart. Mozart è un po’ come Carême: sono personaggi condannati dal proprio talento a essere una determinata cosa, mentre allo stesso tempo la loro anima li spinge da tutte le altre parti. Questo è quello che vedevo in Carême. Soprattutto mettendogli accanto un altro genio, questa volta della politica europea e della storia europea, come Talleyrand. È un personaggio che non conoscevo quando ho iniziato e che mi ha sconvolto: la sua capacità di sopravvivere e di condizionare la storia del mondo attraversando tre regimi diversi. Da un lato è inquietante, è un po’ il cattivo che tutti vogliamo amare. Dall’altro ti trovi davanti a un’altra forma di genialità e cominci a porti delle domande: fai quello che fai per la Storia? Per il bene dell’Europa, cosa che indubbiamente Talleyrand in alcuni momenti ha anche fatto? Oppure lo fai per te stesso? Ed è proprio questo il bello: il nostro lavoro è creare domande, non dare risposte.

È quasi una forma di autoanalisi. Come mettersi in terapia ogni volta che si scrive.

Secondo me è totalmente così. Più metti di te dentro una storia, ovviamente in maniera completamente traslata, più funziona. Io invece sono abbastanza lontano dall’autonarrazione diretta. Non so, forse è anche una questione anagrafica e magari tra qualche anno mi verrà voglia. Però quando qualcuno dice «la mia storia è incredibile», io penso che in realtà non esista una storia incredibile in quanto tale. I fatti in sé non sono importanti. Puoi far succedere ottomila esplosioni ed essere molto meno emozionante di un dialogo tra due persone scritto da Sorkin dentro una stanza. Non è ciò che accade a rendere necessariamente interessante una storia.

Nel tuo percorso c’è però un rapporto molto forte con la Storia. Hai cominciato con le ricerche per “1992”, poi sono arrivati “Esterno Notte”, “M.” e ora “Carême”. È una coincidenza oppure c’è qualcosa nel racconto storico che ti affascina particolarmente?

Come sempre nella vita tutto parte un po’ dal caso. La prima cosa che ho fatto è stata 1992 ed è come se poi il mercato italiano avesse cominciato a riconoscermi anche per il period. Però successivamente ho capito che dentro quel tipo di racconto c’è effettivamente qualcosa che mi piace moltissimo: riuscire a parlare dell’oggi senza il rumore dell’oggi. Con una storia ambientata in un altro tempo mi piace vedere che gli esseri umani sono sempre uguali, o forse mi piace raccontarmi che sia così. Mi piace attribuire a quei personaggi delle ossessioni contemporanee, anche perché è l’unico modo in cui sono capace di scriverli. Io non saprei scrivere un personaggio immaginando davvero cosa provasse una persona nell’Ottocento. Posso invece immaginare cosa provo io rispetto a un determinato conflitto e cucirglielo addosso.

Tutto lo studio necessario per lavorare su un’altra epoca, poi, ti porta già dentro un altro mondo. Ti crea un’arena diversa e a me dà una grande sensazione di libertà e persino di magia. Poi mi piace vestirla di contemporaneità: nel modo in cui i personaggi parlano, in quello che provano. Naturalmente devi farlo senza tradire il momento storico. Ma anche quando utilizzi conflitti inevitabilmente legati a quell’epoca, secondo me dentro rimane sempre l’eco dello spettatore che li guarda oggi.

La storia diventa quindi una metafora del presente.

Anche quando i personaggi dicono cose che non riguardano direttamente il presente, o magari esprimono idee che oggi consideriamo superate, possono farci capire moltissimo dell’oggi. M. è probabilmente l’esempio più alto. In teoria è una serie period, ma forse è la cosa più contemporanea che abbia mai scritto.

È un po’ quello che dicevamo prima: una storia o una piccola emozione diventano universali quando riesci a metterci dentro qualcosa di tuo.

Secondo me la scrittura, e forse tutte le forme d’arte in senso molto ampio, sono un tentativo di capire se stessi e di dare un senso a un mondo che, ahimè, un senso non ce l’ha. È anche un modo che abbiamo per sopravvivere. A me piace raccontare storie e soprattutto mi piace farlo cercando qualcosa che mi faccia provare qualcosa mentre scrivo. La cosa che amo di più in drammaturgia è quando, mettendoti al posto di un personaggio, non sai che cosa faresti. Non parlo degli ostacoli esterni, ma di quelli emotivi.

Per esempio, all’inizio non volevo fare la serie su Avetrana, perché non amo la cronaca e non amo il true crime. Poi abbiamo pensato a Cosima. Se sei una madre che scopre che tua figlia ha commesso qualcosa di terribile contro una nipote che ami, che cosa fai? Siamo davvero tutti sicuri che diremmo semplicemente: «Bisogna fare la cosa giusta»? Io non lo so. Davanti a mia figlia non so che cosa farei, perché per lei probabilmente farei qualsiasi cosa. Lì ho visto uno strazio insuperabile. Secondo me una delle regole è mettere i personaggi davanti a una scelta impossibile. E quella mi sembrava una scelta davvero impensabile.

Hai ormai lavorato sia in Italia sia su produzioni internazionali. Quali differenze vedi oggi nella condizione dello sceneggiatore?

Credo che anche in Italia la situazione si stia evolvendo. Forse stiamo ancora pagando un po’ l’idea che il cinema fosse «arte» mentre la serialità fosse intrattenimento, nel significato più basso del termine. Naturalmente è sempre l’America a guidare certe grandi rivoluzioni e noi tendiamo ad arrivarci un po’ dopo. Anche se ormai mi sembra che negli Stati Uniti la Golden Age della serialità sia a sua volta passata. Quel momento in cui uscivano, una dopo l’altra, I Soprano, Breaking Bad, Mad Men, Six Feet Under probabilmente non c’è più. Sta cambiando il mercato e forse non c’è nemmeno più il tempo materiale per seguire una serialità così lunga, che invece prima aveva completamente senso.

Non saprei dirti se oggi ci sia una grande differenza, per esempio, tra Italia e Francia. Quello che credo è che dobbiamo trovare, come mercato italiano ma anche europeo, il modo di dare maggiore valore a tutta la fase creativa iniziale. È la parte più difficile, quella dentro cui c’è tutto il lavoro che poi permetterà di fare una bella serie. Ma inevitabilmente, per ragioni comprensibili, visto che ancora non sai se quella serie verrà davvero realizzata, quella fase viene pagata molto poco. Le sceneggiature vere e proprie invece sono pagate bene. Secondo me questo crea un problema: porta inevitabilmente a fare la fase iniziale il più velocemente possibile per riuscire a passare alla fase di green light.

Mentre è proprio quella fase che avrebbe più bisogno di gestazione.

Avrebbe bisogno di tempo. Non so quale sia la soluzione, perché è realmente una questione economica e, come sempre, le questioni economiche non necessariamente vanno d’accordo con quelle creative. Anzi, quasi mai. Una cosa che vedo invece in modo molto positivo è un crescente rispetto nei confronti degli autori, soprattutto nella serialità. C’è sempre la centralità del regista, naturalmente, ma almeno nella televisione si sta comprendendo che inevitabilmente una serie è molto guidata anche da chi trascorre quattro anni a creare i personaggi, il mondo e a sviluppare tutti gli episodi, soprattutto nei casi in cui il regista arriva sul progetto quando questo è già pronto.

È chiaro che se faccio Esterno Notte con Bellocchio, quello è un progetto di Marco Bellocchio. Secondo me la chiave per uno sceneggiatore è capire quando sei al servizio della visione di un regista, ed è sacrosanto che sia così, e quando invece devi essere tu a guidare maggiormente la direzione della storia. L’importante è che ci sia una testa che abbia la possibilità di dire: «Questo è giusto per il progetto, questo no». Chi sia quella persona, per me, non è neanche così importante.

È importante che ci sia una visione.

Esatto. E poi tutti gli altri devono lavorare per farla crescere. Perché all’inizio una visione è fragilissima ed è sempre molto facile distruggerla. Il lavoro dovrebbe essere quello di accudirla tutti insieme e farla crescere.

In una vecchia intervista hai detto che «la sceneggiatura non è matematica». Eppure tu stesso sei un autore che lavora molto sulla struttura. Che cosa intendevi?

Io sono effettivamente un autore abbastanza strutturalista. Mi piace avere una visione da lontano per sapere dove sto andando e poi potermi emozionare quando entro davvero nel percorso. Ho bisogno abbastanza presto di conoscere la struttura della storia, proprio perché poi voglio potermi lasciare sorprendere. La struttura, anche nella sua forma più classica e «matematica», ti permette almeno di avere una mappa. Se navighi completamente a vista una volta può anche capitarti la fortuna di fare un capolavoro, ma non è un metodo ripetibile.

Allo stesso tempo, all’altro estremo dello spettro, c’è il rischio di costruire qualcosa che funziona ma che è prevedibile e soprattutto fatto a tavolino. È questo che intendevo dicendo che la sceneggiatura non è matematica: quando prendi decisioni dettate soltanto dalla logica narrativa rischi di perdere di vista i personaggi, che invece sono il nostro vero faro. Non sai quante volte ti trovi a pensare: «In teoria, secondo le regole, questo personaggio adesso dovrebbe fare questa cosa. Però secondo me lui non la farebbe». Ecco, quelli sono i momenti che ti fanno accendere.

E adesso a quali progetti stai lavorando?

Sto cercando di capire quali posso raccontare, perché naturalmente ci sono progetti che ancora non sono stati annunciati. Siamo sul set di Carême 2 e sto completando la scrittura. Hanno cominciato a girare il primo blocco: abbiamo diviso la stagione tra i primi quattro episodi e gli ultimi quattro. Questa volta abbiamo un team di scrittura tutto italiano. La prima stagione era stata molto faticosa anche dal punto di vista del coordinamento e quindi ho chiesto di poter lavorare con tre autori di cui mi fido, sapendo che così avremmo potuto andare più velocemente e lavorare meglio.

Sono Stefano Sardo e Alessandro Fabbri, che mi hanno fatto esordire quando ero un bambino su 1992, e Guido Iuculano, che ha creato La legge di Lidia Poët per Netflix. È un team che probabilmente in Italia non potresti permetterti facilmente, in più sensi: economicamente, naturalmente, ma anche perché riunire tre autori così importanti insieme a me come head writer su un unico progetto è possibile anche grazie al prestigio internazionale che quel progetto ha raggiunto. È un lusso meraviglioso.

Poi sto scrivendo con la talentuosissima Ludovica Rampoldi, l’ultima del trio 1992, vedi che tutto torna, il nuovo film di Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, che è già stato annunciato: un progetto su come Sergio Leone ha realizzato “C’era una volta in America”. Non sappiamo ancora quando verrà realizzato, però mi sta entusiasmando moltissimo. Ho anche tanta voglia di scrivere film. Forse perché è un lavoro più concentrato: riesci a dire una cosa in maniera molto chiara. La serie è inevitabilmente una maratona e quindi, dopo tante maratone, forse ho voglia di qualche sprint.

E poi c’è il nuovo progetto di Gabriele Mainetti. Stiamo cercando di trovare la storia giusta, o meglio la sceneggiatura giusta. A livello seriale ci sono poi diversi altri progetti, ma sinceramente non so ancora quale sarà il primo a partire davvero. È anche una parte del nostro lavoro che non vivo con particolare paura. Questo mestiere funziona molto così: semini tantissimo e non sai quanto raccoglierai. Non sai quanti dei progetti su cui lavori diventeranno realmente qualcosa che gli spettatori potranno vedere. C’è una sorta di selezione naturale che spesso dipende anche da ragioni totalmente estranee alla qualità del progetto. Non direi che sia parte del divertimento, ma ormai la vivo con molta serenità.

Anche perché forse ogni situazione, e ogni storia, ha il proprio tempo.

Ed è anche questo che mi incuriosisce. Molti lavori arrivano su commissione e quindi sono curioso di vedere che cosa, stranamente, l’universo ti offre.

Ultima domanda, più personale. Se oggi potessi parlare con il Davide Serino sedicenne, lo studente del Cairoli, che cosa gli diresti?

La prima cosa a cui ho pensato è stata in realtà: che cosa direbbe lui a me? Penso che sarebbe contento. Io sono molto felice. E c’è una cosa che allo stesso tempo mi affascina e mi terrorizza: la sensazione che sarebbe bastato cambiare una sola cosa e tutto sarebbe andato diversamente. Credo che gli direi di continuare ad amare le storie e a leggere.