Quasi quarant’anni di storia industriale nell’Alto Milanese che oggi diventano parte di una realtà internazionale presente in 30 Paesi. Dal 1° novembre 2026, CD Elettrica è confluita in TSG Italia attraverso la fusione per incorporazione, completando il percorso avviato con l’acquisizione da parte di TSG Group nel 2021. Fondata nel 1988, l’azienda è specializzata nella progettazione e realizzazione di cabine di trasformazione e quadri elettrici, con una solida esperienza nella distribuzione dell’energia per impianti industriali e civili.

Un passaggio che cambia la dimensione societaria dell’impresa senza cancellarne il radicamento locale. Con oltre 40 dipendenti nella sede di via dell’Artigianato e un fatturato superiore a 15 milioni di euro, la sede di Villa Cortese rimane operativa, così come il team e i referenti che negli anni hanno costruito le relazioni con clienti e partner.

«CD Elettrica ha costruito negli anni competenze e relazioni solide, che l’ingresso nel Gruppo TSG ha contribuito a valorizzare e rafforzare ulteriormente -spiega Matteo Casati, Operations Director di CD Elettrica-. La fusione apre una nuova prospettiva per unire esperienze e capacità e affrontare insieme le sfide della transizione energetica. È un passaggio che ci permette di guardare oltre ciò che abbiamo costruito finora e di contribuire all’evoluzione del settore elettrotecnico. Vogliamo tradurre questa opportunità in valore tangibile per clienti e partner, attraverso soluzioni sempre più innovative, efficienti e sostenibili».

Il percorso iniziato quasi quarant’anni fa arriva così a una nuova tappa. In un territorio che ha visto scomparire molte delle imprese protagoniste della propria storia industriale, CD Elettrica ha attraversato le trasformazioni del settore fino a diventare parte di un gruppo internazionale. Una storia di crescita e capacità di adattamento che affonda le radici nel 1988.

Tutto comincia in un piccolo laboratorio ricavato all’interno di un cortile di Villa Cortese: uno spazio di lavoro ridotto all’essenziale e un progetto imprenditoriale che muove i primi passi in un territorio nel quale l’elettrotecnica industriale rappresentava uno dei settori produttivi più radicati. Da questa realtà artigianale, l’azienda ha cominciato a crescere, ampliando progressivamente le proprie competenze, la struttura organizzativa e la capacità di rispondere alle esigenze di un mercato in continua trasformazione.

Sono gli stessi anni in cui cambia profondamente il volto industriale dell’Alto Milanese. Alla crisi delle grandi realtà produttive, che avevano caratterizzato il territorio fino agli anni Ottanta, segue la proliferazione di piccole e medie imprese. Una stagione di forte frammentazione alla quale, con il passare del tempo, subentra una selezione sempre più severa. Nel solo Legnanese, stando ai dati Istat, Camera di Commercio e Crif, le piccole e medie imprese del comparto elettrico ed elettrotecnico erano passate dalle 159 del 1991 alle 56 nel 2011.

È in questo scenario che si colloca il percorso di CD Elettrica. Mentre una parte significativa del tessuto produttivo del settore si ridimensionava o scompariva, l’azienda di Villa Cortese ha continuato a investire nella specializzazione, nell’innovazione e nella propria organizzazione. Una crescita costruita nel tempo, che le ha permesso di consolidare i rapporti con imprese, enti pubblici e operatori industriali e di sviluppare competenze nella distribuzione dell’energia e nell’efficientamento degli impianti industriali e civili.

L’acquisizione da parte del Gruppo TSG nel 2021 ha segnato l’inizio di una nuova fase, culminata il 1° novembre 2026 nella fusione per incorporazione in TSG Italia. Un passaggio che inserisce l’esperienza maturata a Villa Cortese in TSG Group, leader europeo nei servizi tecnici per le infrastrutture di distribuzione energetica per la mobilità pubblica e privata, presente in 30 Paesi, con oltre 7.000 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 1,4 miliardi di euro. In Italia il Gruppo conta oltre 800 dipendenti e 11 sedi.

Alle competenze storiche di CD Elettrica nella progettazione e realizzazione di cabine di trasformazione, quadri elettrici e infrastrutture per la distribuzione dell’energia si affiancano così quelle di TSG nelle infrastrutture per la mobilità e nelle nuove tecnologie energetiche.

Per i clienti questo significa poter contare su competenze complementari e un unico interlocutore per progetti energetici più articolati: dalla distribuzione dell’energia all’integrazione delle diverse tecnologie, fino alla gestione e alla manutenzione degli impianti.

«Per TSG, crescere significa innanzitutto creare le condizioni perché persone e aziende possano esprimere pienamente il proprio potenziale -spiega Fabiano Clerico, Managing Director South Europe di TSG Group-. È questa la prospettiva con cui abbiamo accompagnato CD Elettrica in questi anni e con cui guardiamo alla nuova fase che si apre oggi. Continueremo a investire nel patrimonio costruito insieme, con l’ambizione di portare la storia e il know-how di CD Elettrica verso nuove opportunità e una scala sempre più ampia».

CHI SIAMO

TSG Group è il leader europeo nei servizi tecnici per le infrastrutture di distribuzione energetica per la mobilità pubblica e privata. Attivo in 30 paesi, il Gruppo ha un fatturato annuo di oltre 1.400 milioni di euro e attualmente impiega più di 7.000 persone. TSG offre a tutti i tipi di operatori, dalle reti di stazioni di servizio alle flotte, un punto di riferimento unico per soluzioni energetiche e di vendita innovative, aprendo la strada verso energie rinnovabili ed ampliando l’offerta che va oltre il semplice rifornimento.

TSG Italia S.r.l., parte del Gruppo TSG, opera su tutto il territorio nazionale nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture energetiche e tecnologiche. Con oltre 500 dipendenti e una rete di sette sedi operative, offre soluzioni integrate per la mobilità, la gestione dell’energia e l’efficienza energetica di edifici e impianti. Per ulteriori informazioni: www.tsg-solutions.com/it.

CD Elettrica ha sede a Villa Cortese (Milano) ed è presente sul mercato dal 1988. È specializzata nella progettazione e realizzazione di cabine di trasformazione e quadri elettrici, con competenze nella distribuzione dell’energia e nell’efficientamento degli impianti industriali e civili. Nel corso della sua storia ha sviluppato una consolidata esperienza al fianco di imprese, enti pubblici e operatori industriali, costruendo relazioni durature e un know-how specialistico nel settore elettrotecnico. Per ulteriori informazioni: www.tsg-solutions.com/it/cd-elettrica.