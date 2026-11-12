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Dagli scarti di cucina al terriccio per orto e giardino: a Lomazzo un incontro sul compostaggio

Sabato 21 novembre alle 9,30 l’iniziativa del Comune con Econord, aperta a tutti i cittadini

Generico 09 Nov 2026

Sabato 21 novembre a Lomazzo si terrà un incontro dedicato al compostaggio domestico. L’appuntamento, organizzato dal Comune in collaborazione con Econord, è alle 9,30 in Sala Garibaldi, in piazza IV Novembre 4.

Durante la mattinata saranno affrontati alcuni temi di base: cos’è il compostaggio e perché conviene dedicarsi a questa pratica, cosa si può compostare e cosa no, e come si fa il compostaggio con la compostiera.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini di Lomazzo.

Foto di Joke vander Leij da Pixabay

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Pubblicato il 12 Novembre 2026
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