Dagli scarti di cucina al terriccio per orto e giardino: a Lomazzo un incontro sul compostaggio
Sabato 21 novembre alle 9,30 l’iniziativa del Comune con Econord, aperta a tutti i cittadini
Sabato 21 novembre a Lomazzo si terrà un incontro dedicato al compostaggio domestico. L’appuntamento, organizzato dal Comune in collaborazione con Econord, è alle 9,30 in Sala Garibaldi, in piazza IV Novembre 4.
Durante la mattinata saranno affrontati alcuni temi di base: cos’è il compostaggio e perché conviene dedicarsi a questa pratica, cosa si può compostare e cosa no, e come si fa il compostaggio con la compostiera.
La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini di Lomazzo.
Foto di Joke vander Leij da Pixabay
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