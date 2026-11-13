Dai beni confiscati alla rigenerazione urbana, a Como una mattinata di formazione con Giuseppe Battarino

Imparare a progettare il futuro delle proprie città a partire dai luoghi sottratti alle mafie. Con questo obiettivo l’Università dell’Insubria organizza a Como una mattinata di formazione e confronto dedicata agli studenti delle scuole superiori, inserita nella terza edizione del percorso “RigeneraBene – L’uso sociale dei beni confiscati per una rigenerazione urbana” e nel progetto Giovani Pensatori. L’appuntamento è fissato per martedì 17 novembre 2026, dalle 9.30 alle 13.30, nell’aula S.2.6 del Chiostro di Sant’Abbondio.

L’obiettivo del percorso formativo

L’incontro, moderato dalla docente del Dipartimento di Economia Roberta Pezzetti, è promosso dai dipartimenti universitari Dieco, Dista e Didec insieme alle Acli provinciali di Como e Varese, a Libera Varese e ai Centri Enaip di Como, Cantù, Busto Arsizio e Varese.

«La finalità della conferenza – spiega la coordinatrice Stefania Barile – è offrire ai Giovani Pensatori gli elementi utili per progettare l’uso sociale dei beni confiscati per una rigenerazione urbana della propria città: capire che cosa significhi, sul piano giuridico e sociale, restituire alla comunità un bene sottratto alla criminalità organizzata, conoscere le esperienze che già lo hanno fatto e imparare a immaginare progetti capaci di dare ai luoghi nuova vita, lavoro e solidarietà».

Gli interventi e il dibattito con gli studenti

I lavori si apriranno alle 9.30 con i saluti istituzionali degli assessori Alberto Fontana per il Comune di Como e Giuseppe Molteni per il Comune di Cantù. A seguire, alle 10, interverrà l’ex magistrato, giurista e scrittore Giuseppe Battarino, oggi docente a contratto dell’Insubria, con una relazione dedicata al recupero dei beni confiscati e al senso del sistema penale. Alle 10.45 la parola passerà direttamente ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di Como e Cantù per un momento di dibattito.

Alle 11.20 il programma prevede un approfondimento sul tema della memoria e dell’informazione con i giornalisti Paolo Moretti e Martina Toppi. I due autori presenteranno il podcast “La Tela del Ragno”, un lavoro che ricostruisce cinquant’anni di presenza della ‘ndrangheta tra il Lario, Milano e la Svizzera a partire dalla vicenda del sequestro di Cristina Mazzotti.

Dalle esperienze sul campo al concorso di idee

Nella parte finale della mattinata spazio alle testimonianze concrete di chi gestisce quotidianamente immobili restituiti alla collettività. Alle 12.20 don Giusto Della Valle e Angelo Rusconi dell’Associazione Rebbio Solidale, affiancati dall’amministratore giudiziario Luca Corvi, racconteranno l’esperienza di Cascina Tavorella. Dalle 12.50 don Massimo Mapelli ed Elena Simeti dell’Associazione UnaCasaAnchePerTE illustreranno invece il progetto della Libera Masseria di Cisliano.

A chiudere la conferenza, alle 13.20, sarà nuovamente Stefania Barile con la presentazione del Concorso di idee RigeneraBene, realizzato insieme ai Comuni di Como e Cantù per permettere agli studenti di mettersi alla prova su casi reali. Il percorso proseguirà poi nel 2027 con le giornate di studio del 15 gennaio a Como e del 22 gennaio a Varese, i laboratori nei beni confiscati a metà marzo e la presentazione finale degli elaborati a maggio.