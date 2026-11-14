Dai cammini lenti all’overtourism: a Glocal la ricetta dell’equilibrio che fa bene ai territori quando si parla di turismo

Il turismo può far rinascere un borgo o svuotarlo, portare visitatori o consumare il futuro di un territorio. È la domanda al centro di “Turismo: motore o consumo del territorio?”, il panel che si è svolto sabato 14 novembre nella sala Agorà di Materia, a Castronno, all’interno del festival Glocal. Lo ha moderato il direttore di VareseNews Marco Giovannelli. Sul palco c’erano Riccardo Capo, amministratore delegato di Oasi Zegna; Marco Cavallin, amministratore delegato di Alfa; Davide Cionfrini, direttore di Varesefocus e responsabile della comunicazione di Confindustria Varese; Andrea Ferrazzi, direttore generale di Confindustria Belluno Dolomiti; Monica Nanetti, giornalista, scrittrice e content creator.

La parola più ripetuta è stata “equilibrio”. Lo ha fatto notare la stessa Nanetti: «Se l’abbiamo usata tutti più volte, vuol dire qualcosa».

Oasi Zegna: «Il turismo va progettato come un’industria»

Oasi Zegna occupa un territorio grande due volte San Marino e ogni anno accoglie circa 400mila visitatori. Tutto è nato dalla visione di Ermenegildo Zegna, che nella prima metà del Novecento fece piantare 500mila alberi e costruire la strada panoramica, mentre il Biellese viveva il boom del tessile. In sala è stata proiettata l’animazione di una sua lettera del 12 giugno 1951, scritta a Trivero, in cui già immaginava per quelle montagne «una propria zona di turismo» d’estate e d’inverno.

«Sento spesso territori che pensano che il turismo sia la tachipirina: c’è il crollo industriale, allora sviluppiamo il turismo. Non è così», ha detto Capo. Secondo lui il turismo ha bisogno di progettazione, programmazione e sviluppo, «esattamente come un prodotto manifatturiero», e ha bisogno del suo tempo.

Come esempio ha raccontato il caso dello Ski Racing Center. Una stazione sciistica piccola, che in classifica sarebbe rimasta tra le ultime, ha deciso di ascoltare un allenatore che lamentava quanto fosse difficile trovare piste per allenare gli atleti nei grandi comprensori. Nella stagione invernale dell’anno scorso, durata 103 giorni, sono arrivati 823 tra atleti e allenatori di squadre nazionali: dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Cina, dalla Spagna, dall’Argentina, oltre all’Italia. «Abbiamo cominciato a dire di no», ha spiegato Capo. Per questo è in arrivo un nuovo albergo.

Per Capo fabbrica e oasi non si possono separare. Lo stabilimento, con più di 500 lavoratori, tiene in piedi i servizi del territorio: «Anche la farmacia e il bar devono fare un certo numero di caffè. Le scuole non aprono per il turista che viene». Resta il problema della manodopera, che riguarda tutte le aree di montagna. Capo è appena tornato dall’Etiopia, dove l’azienda ha avviato un progetto che sfrutta i canali di ingresso previsti dalla legge 50 del 2023. L’obiettivo è portare in Italia rifugiati formati nel loro Paese, da impiegare nella ristorazione, nell’accoglienza e nelle pulizie.

Ferrazzi: attrarre turisti non basta, servono nuovi residenti

Andrea Ferrazzi è autore del libro “Il futuro ad alta quota. Montagne, aree interne, periferie” (Rubbettino). Ha parlato dei “luoghi che non contano”, cioè montagne, aree interne e vecchi distretti industriali, svuotati dalle grandi città che attirano talenti e capitali. Il turismo, se non è gestito con attenzione, rischia di consumare «non il territorio, ma il futuro di un territorio».

Secondo Ferrazzi il nodo sono due racconti che si contraddicono. Quello turistico parla di pausa, lentezza e natura. Ma i giovani, che servirebbero come nuovi residenti, cercano dinamismo e occasioni di stare con altre persone. Ha citato i numeri della provincia di Belluno. Ha le Dolomiti patrimonio Unesco ed è tra le quindici province più industrializzate d’Italia, eppure perde mille abitanti l’anno ed è scesa sotto i 200mila. Due giovani laureati su tre se ne vanno e non tornano.

Come modello ha indicato l’Alto Adige, «altro che i gerani alle finestre». Anni fa si è dato l’obiettivo di diventare la destinazione più sostenibile d’Europa e ha costruito intorno a questo università, centri di ricerca ed edilizia. «Chi sceglie dove vivere sceglie il futuro, non il passato». Ferrazzi ha messo in guardia anche da quello che ha chiamato «ambientalismo da Ztl»: chi vive nei centri delle grandi città pretende di decidere cosa si può fare in montagna, per esempio bloccando un impianto di energia rinnovabile.

Confindustria Varese: «Il turismo non può sostituire l’industria»

Davide Cionfrini ha ricordato che da oltre quindici anni Varesefocus fa marketing territoriale. Poco più di tre anni fa Confindustria Varese ha aggiunto il turismo al gruppo che rappresentava infrastrutture e trasporti. Il piano strategico Varese 2050 è stato costruito con la Liuc e con gli attori del territorio. Proprio molti imprenditori hanno chiesto di puntare sull’attrattività, sia turistica sia per il personale. Oggi le persone sono la risorsa più scarsa, attirate dagli stipendi della Svizzera e dalla forza di Milano.

Il piano indica la “wellness destination” tra le priorità, ma Cionfrini ha messo un paletto. Varese esporta il 40% del valore aggiunto che produce e il 30% degli occupati lavora ancora nell’industria. «Il turismo come settore economico non può sostituire l’industria della provincia di Varese. Se così fosse avremmo un serissimo problema di creazione di benessere, economico e sociale». Ai media locali ha chiesto un racconto che guardi al medio e lungo periodo. Ha chiesto più gioco di squadra.

Ha portato anche due esempi concreti di come cambia il rapporto tra imprese e territorio. Nel Saronnese le aziende chiedono collegamenti pubblici tra la stazione e l’area industriale, e Confindustria ha già sperimentato un servizio di pullman pagato insieme alle imprese. Nei progetti di inserimento lavorativo per i richiedenti asilo, l’ostacolo principale è la mobilità. «È la necessità che ti porta a essere più sostenibile e più inclusivo». Sul turismo varesino, ancora in una fase iniziale, ha aggiunto: «La sostenibilità non deve arrivare dopo».

Alfa: prima risanare le acque, poi raccontarle

Marco Cavallin ha spiegato che Alfa gestisce da dieci anni il servizio idrico integrato della provincia, con un piano industriale da 300 milioni di euro. Ha raccontato di aver chiesto ai suoi ingegneri una mappa di laghi, fiumi e torrenti del Varesotto: «Sembra un acquitrino». L’acqua è paesaggio, cultura, economia e turismo. Però l’industria del passato l’ha inquinata, «e quel prezzo lo stiamo pagando ancora oggi». Per molti varesini l’Olona e il lago di Varese erano delle fogne. Sul lago gli investimenti sono stati importanti, ma «c’è ancora tanto da fare», anche perché è chiuso e poco profondo. Quest’anno Alfa ha firmato il Patto del Verbano con la sponda piemontese per coordinare gli interventi sul Lago Maggiore, e a dicembre è previsto un incontro con la Svizzera.

Cavallin ha insistito sulla cultura dell’acqua, a partire da quella del rubinetto, «più controllata di quella in bottiglia». Alfa la porta nelle scuole e anche nell’arte, con la collaborazione con il museo Maga di Gallarate. Ha fatto anche un’affermazione che ha definito lui stesso impopolare: un metro cubo d’acqua in provincia di Varese costa circa 1,30 euro, mentre in Danimarca costa 7,5 euro e in altre regioni italiane tre o quattro. «Con questi prezzi mancano le risorse per intervenire». Tra le iniziative di Alfa ci sono quelle lungo la Via Francisca del Lucomagno, che attraversa la provincia per quattro tappe, e in Valle Olona, organizzate insieme a VareseNews. In sei anni hanno coinvolto almeno 300 persone l’anno, più di duemila in tutto.

Nanetti: il turismo lento e il bar che riapre

Monica Nanetti scriveva di economia e finanza. Una decina di anni fa è partita per un viaggio in bicicletta, senza alcuna preparazione, e da lì sono nati un blog, un libro e i canali social “Se ce l’ho fatta io”. Secondo lei viaggiare a piedi o in bici è alla portata di molte più persone di quanto si pensi. In più distribuisce il passaggio dei visitatori in modo capillare: ci si ferma anche al bar del paese meno noto.

Ha raccontato la storia di Proceno, nell’alto Lazio. Durante il suo primo viaggio sulla Via Francigena ci era arrivata per sbaglio e aveva trovato il bar chiuso. Il fruttivendolo le aveva detto: «Se chiude il bar, chiude il paese». Quando è tornata, nel frattempo il percorso ufficiale era stato spostato e passava di lì. Ha trovato due bar aperti, una colonnina per le bici elettriche, negozi e attività. «Non è stato certo il camminatore da solo a salvare la situazione, ma è stato un volano importantissimo». Lungo il Sicily Divide, in provincia di Enna, una signora le ha raccontato di aver fatto cinquanta spremute in un giorno.

Ha però chiamato in causa chi fa comunicazione, che spesso concentra l’attenzione su pochi luoghi o li brucia in una stagione con l’influencer di turno: «Raccontare i luoghi è diverso dal raccontare la persona in quel luogo». Sulla mobilità in bicicletta si è detta ottimista, nonostante le tensioni che vede a Milano. Più ciclisti ci sono, più gli automobilisti si abituano a condividere la strada, e i giovani sono sempre meno legati all’auto.

Il territorio che si sceglie per vivere

Nei suoi interventi Giovannelli ha citato i casi di Roccaraso e delle Cinque Terre, località messe in difficoltà dall’eccesso di visitatori. Ha criticato anche l’idea, tipica del dibattito varesino, che al turismo locale manchi soprattutto un albergo a cinque stelle. Ha ricordato che la provincia ha probabilmente due o tremila chilometri di sentieri di cui pochi sono consapevoli. Ha poi raccontato l’episodio di una signora di Cairate che, durante una delle camminate, ha scoperto per la prima volta la Valle Olona, a un chilometro da casa.

In chiusura Giovannelli ha riassunto il senso dell’incontro. La questione non sono solo le destinazioni o le esperienze, ma la vita dei territori, che le persone scelgono anche per viverci e non solo per un weekend. Il turismo diventa così una delle leve del sistema economico e sociale, a patto di raccontarlo senza patine da brochure.