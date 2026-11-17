Dai defibrillatori alle manovre pediatriche: i prossimi corsi della Croce Rossa di Lomazzo
Primo appuntamento il 21 novembre con il primo soccorso aziendale. A dicembre spazio anche alle manovre salvavita per genitori, nonni ed educatori
La Croce Rossa Italiana – Comitato di Lomazzo propone un nuovo calendario di appuntamenti formativi tra novembre e dicembre, rivolti ad aziende, operatori e cittadini interessati ad acquisire competenze utili per intervenire in situazioni di emergenza.
Il primo appuntamento è per sabato 21 novembre, dalle 8.30 alle 14.30, con il corso di primo soccorso aziendale, organizzato secondo le normative vigenti. La formazione segue la classificazione prevista dal decreto ministeriale 388/2003, che distingue le aziende in tre gruppi sulla base del livello di rischio. Per le aziende del Gruppo A, con indice di inabilità superiore a 4, sono previste complessivamente 16 ore di formazione; per quelle dei Gruppi B e C, con indice di inabilità inferiore o uguale a 4, il percorso formativo è di 12 ore. Per individuare il gruppo di appartenenza occorre fare riferimento al codice di tariffa Inail e al relativo indice di inabilità.
Il secondo appuntamento è fissato per sabato 12 dicembre ed è dedicato alla formazione e all’aggiornamento per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). Un’occasione per acquisire o rinnovare le competenze necessarie per utilizzare questo strumento salvavita, fondamentale negli interventi tempestivi in caso di arresto cardiaco.
A chiudere il calendario sarà il corso sulle manovre salvavita pediatriche, in programma sabato 19 dicembre, dalle 14.30 alle 17.30. Tre ore dedicate a competenze particolarmente importanti per chi si prende cura dei bambini, dai neogenitori ai nonni, passando per baby-sitter, educatori e insegnanti.
Durante l’incontro verrà spiegato come intervenire correttamente in situazioni di emergenza che coinvolgono i più piccoli, attraverso semplici manovre che possono rivelarsi determinanti. Dopo una prima parte teorica, ampio spazio sarà riservato alle domande dei partecipanti e alle esercitazioni pratiche, organizzate in piccoli gruppi per permettere a tutti di provare direttamente le tecniche illustrate.
Con questa proposta di corsi, la Croce Rossa di Lomazzo punta a diffondere la cultura del primo soccorso e della prevenzione, mettendo a disposizione della comunità occasioni di formazione che possono fornire strumenti preziosi nella vita quotidiana e nei momenti di emergenza.
Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito o rivolgersi al Comitato della Croce Rossa di Lomazzo scrivendo a corsi@crilomazzo.org
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