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Che cosa hanno in comune un rifugio sulle montagne della Val di Susa e un’osteria nel centro storico di Morazzone? Per Natalia Castiglioni e Ferruccio Colavita molto più di quanto si possa immaginare. A partire dall’idea che chi entra debba sentirsi a casa, avere il tempo di fermarsi e trovare qualcuno con cui scambiare due parole.

È questa la filosofia che i due hanno raccontato mercoledì 25 novembre a Materia di Castronno, durante la cena-incontro “La cucina che accoglie”. Una serata che ha visto una bella partecipazione di pubblico, con i tavoli occupati da persone curiose di conoscere la storia dell’Ostinata, l’osteria che la coppia ha aperto a Morazzone nel maggio 2025.

A dialogare con Natalia e Ferruccio è stata la giornalista di VareseNews Stefania Radman, che li ha accompagnati nel racconto della loro esperienza, dalle montagne piemontesi al Varesotto.

Una nuova vita per un edificio di famiglia

La storia dell’Ostinata comincia molto prima dell’apertura del locale. Per oltre dieci anni Natalia e Ferruccio hanno lavorato nei rifugi della Val di Susa, imparando a gestire una cucina e ad accogliere persone che arrivano da luoghi ed esperienze differenti.

Poi la decisione di recuperare un edificio della famiglia di Natalia nel centro storico di Morazzone, a pochi passi da Casa Macchi. Un investimento che ha coinvolto anche le sorelle di Natalia e che ha permesso di riaprire uno spazio in un paese dove, negli anni, diverse attività commerciali hanno chiuso.

L’esperienza dei rifugi è rimasta il riferimento. All’Ostinata ci si può fermare anche nel pomeriggio per un caffè o una tisana, leggere un libro, giocare o incontrare qualcuno. Ci sono iniziative per i bambini, collaborazioni con le associazioni e appuntamenti culturali.

La cucina segue le stagioni e i piccoli produttori

Durante la cena a Materia si è parlato anche delle scelte che guidano la cucina dell’Ostinata. Natalia e Ferruccio privilegiano ingredienti stagionali, piatti casalinghi e una proposta prevalentemente vegetariana.

Una parte importante del loro lavoro è il rapporto con chi produce il cibo. Tra le realtà con cui collaborano ci sono La Via di Mezzo, azienda agricola attiva tra Morazzone e Sesto Calende, e OrtoBio Broggini. A questi si aggiungono alcuni produttori conosciuti durante gli anni trascorsi in Val di Susa.

La sfida di tenere aperto un luogo di incontro

Nel confronto guidato da Stefania Radman è emerso anche un tema che riguarda molti paesi del Varesotto: la difficoltà di mantenere vivi i centri storici. Aprire una piccola attività richiede investimenti, lavoro e la capacità di costruire rapporti con il territorio. Natalia e Ferruccio hanno scelto di farlo attraverso un’osteria che ospita anche gruppi, associazioni, famiglie e iniziative culturali. La partecipazione alla serata di Materia ha mostrato l’interesse per esperienze come questa, che mettono insieme la cucina, il recupero degli edifici e la vita quotidiana dei paesi.