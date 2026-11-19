Ci sono gesti che nascono come tradizioni e finiscono per diventare modelli da seguire. Non è possibile prevedere quale traiettoria prenderanno, né quanto lontano potranno arrivare. Ma quando a muoverli è una buona intenzione, possono trovare nuove strade e trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Avete mai sentito parlare del “caffè sospeso”? È un’antica usanza napoletana che consiste nel lasciare ‘na tazzulella ‘e cafè già pagata a disposizione di uno sconosciuto che non può permettersela. Un piccolo gesto di generosità che, viaggiando idealmente da Napoli a Varese, ha assunto una forma diversa, senza perdere il suo significato originario.

Stiamo parlando della terapia sospesa, un invito gentile a prendersi cura di sé, indipendentemente dalle proprie possibilità economiche. A raccogliere e reinterpretare quello spirito di solidarietà è stata l’associazione di promozione sociale Essere Esseri Umani (EEU), che dal 2018 offre alle persone in difficoltà economica la possibilità di accedere a percorsi di psicoterapia e ad altre forme di sostegno grazie alle donazioni dei benefattori. Per questo ha bisogno dell’aiuto e il sostegno di quante più persone mettano a disposizione donazioni, anche piccole, oppure proprio contributo, anche piccolo, per garantire il servizio. Una buona occasione è la festa di Natale organizzata dall’associazione domenica 22 novembre, a partire dalle 17, a Villa Bossi, a Bodio Lomnago, per raccogliere fondi destinati alle sue attività. Sarà anche l’occasione per ripercorrere il lavoro svolto durante il 2026 e presentare le nuove iniziative che l’associazione intende sviluppare, con un’attenzione particolare alla comunità e al territorio.

«Dal 2018 abbiamo preso in carico 60 situazioni attraverso la terapia sospesa», racconta Marta Zighetti, psicoterapeuta e socia fondatrice di Essere Esseri Umani. I percorsi possono comprendere psicoterapia, coaching, yoga e visite mediche o psichiatriche, secondo le necessità individuali. Inizialmente il sostegno copriva 16 sedute, mentre oggi, salvo situazioni particolari, può accompagnare la persona fino alla conclusione del percorso.

Il progetto si regge sulla collaborazione dei professionisti e sulla generosità dei benefattori. I 14 operatori coinvolti accettano una tariffa ridotta del 30%, mentre l’associazione copre la parte che il paziente non riesce a sostenere. Il contributo individuale viene valutato considerando non soltanto l’Isee, ma anche le condizioni concrete di vita. Si può arrivare a pagare un solo euro simbolico per seduta. È proprio questa flessibilità uno degli aspetti caratteristici dell’iniziativa. Ci sono persone che, pur appartenendo formalmente a nuclei familiari con disponibilità economiche, per vari motivi non hanno accesso effettivo a quelle risorse.

La terapia sospesa rappresenta il progetto più emblematico di un’attività che comprende anche iniziative dedicate al rapporto tra mente e corpo e settimane residenziali di lavoro terapeutico integrato. L’obiettivo è costruire una rete di sostegno capace di coinvolgere professionisti, volontari e cittadini. A tutto ciò si aggiunge un’attività di “semina” culturale, realizzata anche in collaborazione con le istituzioni del territorio, attraverso incontri aperti al pubblico con autorevoli esperti nel campo della psicoterapia.

Nel corso del 2026, questo impegno culturale si è tradotto anche nel sostegno a due progetti editoriali che affrontano, con linguaggi differenti, esperienze delicate della vita emotiva. Il primo è il libro “Il limite come dono” di Margherita Beretta, dedicato al tema degli attacchi di panico e alla possibilità di rinascere attraversando la propria fragilità. Il secondo è l’albo illustrato “Milioni di buchi” di Gaia Rizzi, che affronta il tema del lutto, dando spazio attraverso le immagini e le parole a un’esperienza spesso difficile da raccontare.

Due opere diverse, accomunate dall’intenzione di offrire strumenti per riconoscere, comprendere e attraversare emozioni complesse. Anche attraverso il sostegno a questi lavori, Essere Esseri Umani porta avanti la propria idea di cura, che non si esaurisce nella relazione terapeutica, ma passa anche dalla cultura, dalla condivisione e dalla possibilità di trovare parole per ciò che si vive.

La festa natalizia sarà dunque non soltanto il principale appuntamento annuale di raccolta fondi dell’associazione, ma anche un momento per condividere il cammino compiuto e guardare al futuro. Durante l’incontro saranno infatti presentati i nuovi progetti che EEU intende realizzare, alcuni dei quali rivolti in modo particolare alla comunità e al territorio, nella convinzione che il benessere psicologico non sia soltanto una questione individuale, ma riguardi anche la qualità delle relazioni e dei legami sociali.

Il programma prenderà il via alle 17 con la presentazione delle attività dell’associazione, dei progetti sostenuti nel 2026 e delle iniziative future. Tra i protagonisti del pomeriggio ci saranno anche i due libri di Margherita Beretta e Gaia Rizzi. Alle 18 sarà la volta del concerto del Greensleeves Gospel Choir di Varese, seguito, a partire dalle 19.30, da un momento conviviale con aperitivo, dolci, prosecco e brindisi augurale.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a info@aps-essereesseriumani.org oppure telefonare al 351 0499140.