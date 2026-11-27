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Più di cinquant’anni di attività e due anime che, a distanza di decenni, convivono ancora. È la storia di El Miguel, raccontata da Federico Frizzi, titolare dell’azienda, e da Giancarlo Samaritani, esperto di caffè con esperienze in tutto il mondo, nell’intervista realizzata nel quadro de La Materia del Giorno di VareseNews.

Frizzi ricorda che l’azienda nasce negli anni Settanta «secondo uno schema molto classico, tradizionale»: «Mio padre ha creato la torrefazione e mia madre il negozio di vendita del caffè». Oggi l’azienda produce e tosta da una parte e gestisce dall’altra sei locali a marchio La Cafferia, a Varese centro, nell’ipermercato Belforte, a Gallarate, Saronno, Como e Milano.

L’impresa è nata a Varese, ma è stata a Luino che si è sviluppata la parte più importante. «Dal 2023 siamo tornati a Varese», spiega Frizzi, in via Mulini Trotti, lungo il confine con Induno Olona. All’origine ci fu una scelta pragmatica: «Noi abitiamo sul confine con la Svizzera, c’era la tradizione di andare lì a fare benzina, a comprare il caffè, il cioccolato, le banane. Mio padre ha detto: apriamo una torrefazione in Italia». Un’occasione di lavoro che, racconta il titolare, «negli anni è diventata una passione».

Una serra al posto della vigna

Il nuovo spazio è stato pensato per essere aperto. «L’idea è stata quella di fare un luogo il più possibile aperto alle persone», racconta Frizzi, che ricorda come chi lavora nel settore trovi sempre qualcuno pronto a chiedere una curiosità o un aneddoto. Da qui un’area corsi, uno shop con i prodotti e, di fronte, una serra tropicale con piante di caffè, banane e agrumi.

La serra risponde a una differenza con il mondo del vino: «Noi non abbiamo la vigna, ed è il motivo per cui abbiamo fatto la serra, per poter far vedere il prodotto». Ha avuto anche un effetto inatteso, perché misurare quanta acqua serve per mantenerla ha reso concreto il tema della sostenibilità. «Prima era un argomento lontano, poi lo sperimenti fisicamente e dici: caspita».

Dal Brasile all’Etiopia: la geografia del caffè

Giancarlo Samaritani riporta il discorso alle origini. «La maggior parte delle persone pensa che il caffè arrivi dal Brasile. Non è una risposta sbagliata, perché un terzo della produzione mondiale proviene da lì. Però la pianta è nata in Africa, in Etiopia». Sono stati i colonizzatori a diffonderla, e oggi si coltiva in circa settanta Paesi della fascia equatoriale, dal centro e sud America all’Africa, dall’Indonesia all’India, fino alla Cina, dove spesso affianca le piantagioni di tè.

Le due grandi famiglie botaniche sono arabica e robusta. La seconda cresce fino a circa 1.200 metri ed è, spiega Samaritani, più resistente agli insetti e al caldo. L’arabica vive dai 1.000-1.200 metri fino a oltre 2.000, in un clima umido da foresta pluviale. «È una pianta più delicata, che produce meno frutti, ma con caratteristiche organolettiche più ricercate».

Miscelare, tostare, bilanciare

«Il cuore del lavoro di una torrefazione è miscelare il prodotto e tostarlo», sottolinea Frizzi. Il caffè è un prodotto naturale e cambia da una partita all’altra, quindi la miscela va rivista di continuo: «È un lavoro di affinamento e aggiustamento, perché il cliente ci chiede di mantenere lo standard». Il titolare lo paragona al lavoro dell’enologo. Samaritani aggiunge che la tostatura è il passaggio chiave: «È il passaggio dal chicco non tostato al chicco torrefatto che rende il prodotto commestibile».

Negli acquisti l’azienda si muove tra trader internazionali e importatori specializzati, fino ai campioni inviati direttamente dai produttori. Questa strada, riconosce Frizzi, può avere un limite tecnico, perché il prodotto è legato a un territorio e non sempre è replicabile negli anni, «ma dall’altra parte c’è il valore aggiunto di una filiera molto corta, di un rapporto diretto con chi produce il caffè».

Tra le miscele spicca la Reserva do Fundador. «L’abbiamo dedicata a mio padre, e sul sacchetto c’è riprodotta la sua firma», racconta Frizzi. La ricetta è stata ritrovata su «un vecchio bigliettino in una scrivania» ed è stata premiata con la medaglia d’oro all’International Coffee Tasting.

Sostenibilità e consumi

Samaritani ricorda che oggi nel mondo si consumano «circa tre miliardi e duecento milioni di tazzine al giorno», con una stima di 3,8 miliardi nel 2030. La crescita, in particolare in Cina, potrebbe mettere sotto pressione le coltivazioni, anche perché le norme internazionali vietano la deforestazione per ampliarle. Da qui la necessità di curare i terreni esistenti e di rispettare chi li lavora: «Si stimano tra i 25 e i 30 milioni di coltivatori. Con le famiglie, parliamo di almeno cento milioni di persone che traggono sostentamento dal caffè».

Divulgare, tra scuole e Natale

Per aumentare la consapevolezza dei consumatori la strada indicata è la divulgazione. «È l’arma principale: parlarne il più possibile in qualunque ambiente», afferma Samaritani. L’azienda porta il tema nelle scuole elementari e negli istituti alberghieri. Frizzi invita comunque a non farne una questione di giusto o sbagliato: «Bevete il caffè come vi piace. È un momento di piacere, una coccola, un momento conviviale». Lui stesso confessa di preferire la moka nel weekend.

Con l’arrivo delle feste lo showroom si è addobbato e propone la Christmas Blend. «Abbiamo creato una piccola competizione interna e il prodotto che vince diventa la Christmas Blend», spiega Frizzi: un panel di tre o quattro assaggiatori sceglie la miscela, poi proposta nei locali e nello shop. Lo showroom è aperto dal martedì al sabato.

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