

Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.

Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla tutti i giorni alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Rodolfo Vanoli muove i primi passi all’oratorio di Cocquio Sant’Andrea, il Bosto e il settore giovanile del Varese ai tempi di Beppe Marotta e Mario Grotto, senza però riuscire a esordire in prima squadra in biancorosso. Il suo carattere ribelle lo porta perfino a staccarsi temporaneamente dal pallone — con tanto di parentesi da paracadutista a Pisa e il militare a Piacenza — prima di ripartire da Solbiatese, grazie anche a mister Longoni, e da Pro Patria con Soncin e Piero Ossola. È il grande salto a Lecce, arrivato quasi per caso dopo la tragedia di Lorusso e Pezzella insieme a Ezio Rossi, a segnare la svolta: cinque anni intensi, due promozioni storiche e la salvezza in Serie A con allenatori come Carletto Mazzone, seguiti dall’esperienza a Udine. Nel mezzo il rapporto con il fratello Paolo, oggi allenatore Fiorentina.

Lasciato il campo, Vanoli costruisce il suo percorso da allenatore guardando spesso all’estero, convinto che serva esperienza specifica oltre al patentino e spinto dalla curiosità di misurarsi in realtà diverse. Dopo gli esordi in Svizzera e la scelta etica di non prendere il posto di un tecnico stimato al CSKA Sofia, trova spazio in Slovenia tra Koper — con i preliminari di Europa League e la valorizzazione di giovani — e Lubiana, dove vince il titolo con il vulcanico presidente Mandaric. Segue il legame con Salerno, prima come vice e poi sulla panchina femminile della Salernitana fino alle semifinali playoff, pronto a ripartire con altri progetti.

Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.

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