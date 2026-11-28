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Tempo di Natale ma anche tempo di solidarietà, passata e futura. Ed è così che la Fondazione Giannina e Annibale Tosi ha ringraziato oggi, sabato 28 novembre, lo sforzo degli Alpini dell’anno scorso: grazie alle vendite dei panettoni, infatti, è stato possibile installare alla Villa Magistrelli-Armiraglio componenti di domotica che permettono alla casa solidale di essere al passo con le migliori tecnologie di efficientamento energetico.

La storica villa di via Catullo, donata dalla nobildonna Giannina Tosi alla Fondazione e attiva dal 2010, è in grado di ospitare fino a 18 persone in mini appartamenti. La sua mission è il sostegno alle persone fragili e senza dimora, principalmente anziani autosufficienti che si trovano in condizioni di sfratto e necessitano di un supporto abitativo temporaneo. Ognuno viene affiancato da assistenti sociali e enti del terzo settore per individuare soluzioni abitative e supportarne la gestione economica, mentre per chi è ancora in età lavorativa la Fondazione si impegna anche a affiancare nella ricerca di un impiego.

«Desidero ringraziare -dichiara Paola Magistrelli, che ha raccolto il testimone del padre Pietro all’interno della fondazione- gli alpini per il loro lavoro e i bustocchi che hanno creduto nel progetto, questi lavori concretizzano al massimo il loro dare. Con i nuovi strumenti, la Fondazione fa un passo avanti green che ci permette di ottimizzare l’energia e controllare eventuali malfunzionamenti. Questa azione si inserisce nel solco tracciato dai soci fondatori della Fondazione, che puntavano a migliorare continuamente per poter dare alla cittadinanza un’eccellenza».

Chi crede nel progetto e voglia sostenere le molte progettualità della Fondazione, può donare alle seguenti coordinate:

FONDAZIONE GIANNINA E ANNIBALE TOSI ETS

Residenza Magistrelli – Armiraglio

C/C BANCARIO SAN PAOLO N.127175

COORDINATE BANCARIE IT 91 G030 6909 6061 0000 0127 175

P.IVA 02998450122

TELEFONO E FAX.0331/624.293

VIA CATULLO 10 BUSTO ARSIZIO

magistrelli.armiraglio@gmail.com