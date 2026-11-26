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Un nuovo presidio della sanità territoriale dell’ASST Valle Olona: operativa da giugno 2026, la Casa di Comunità di Castellanza è stata inaugurata oggi, 26 novembre, alla presenza dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. Non solo una delocalizzazione dei servizi ospedalieri, ma un nuovo centro sanitario pronto a venire incontro alle esigenze della comunità e del territorio.

La struttura nasce dalla ristrutturazione di un centro audiofonologico donato al Comune nel 2008, con un investimento di un milione di euro di fondi del PNRR. «In tutta la Regione abbiamo realizzato 192 Case di Comunità, più di quelle previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», ha dichiarato Bertolaso. «L’obiettivo è quello di avere una sanità più vicina al territorio, con la duplice funzione di essere accanto ai cittadini e alleggerire il lavoro degli ospedali chiamati a rispondere alle necessità di cura più urgenti. E oggi siamo qui per fare conoscere alla cittadinanza questi servizi».

Presenti all’inaugurazione, oltre all’assessore Bertolaso, la sindaca di Castellanza, Cristina Borroni, e i rappresentanti dell’ASST Valle Olona, con la direttrice sanitaria Daniela Bianchi. L’assessore ha visitato la struttura, toccando con mano i diversi servizi offerti e interagendo direttamente con il personale sanitario. Le macroaree di attività del centro sono quattro: prevenzione e promozione della salute, assistenza primaria, specialistica ambulatoriale e diagnostica di base, integrazione con i servizi sociali e la comunità.

Da giugno 1.400 visite specialistiche e 900 vaccinazioni

Dall’attivazione della Casa di Comunità sono state erogate più di 1.400 visite specialistiche (cardiologia, geriatria, chirurgia generale, ostetricia…) e più di 900 vaccinazioni. L’attività di prevenzione è rivolta anche ai più giovani. Proprio oggi, ad esempio, il personale sanitario si è recato all’Università LIUC per le vaccinazioni contro l’HPV.

La struttura offre inoltre servizi specialistici per la salute mentale di adulti e bambini. Tra questi il Nido Blu, dedicato agli interventi rivolti ai bambini con disturbi dello spettro autistico, che conta un’ampia équipe e ha già in carico 350 bambini. Dal 2027 è prevista inoltre l’attivazione del primo Centro Antifumo dell’Asst Valle Olona. A completare l’offerta dei servizi sono l’assistenza domiciliare integrata e l’unità di continuità assistenziale, che consentono di seguire i pazienti anche al proprio domicilio.

Il personale

Per quanto riguarda il personale sanitario, l’assessore si è soffermato sulle difficoltà del basso Varesotto, legate alla vicinanza con la Svizzera: «Sappiamo bene che in Svizzera offrono il triplo dello stipendio che noi possiamo garantire. È stato fatto l’anno scorso un provvedimento importante per remunerare meglio il personale sanitario frontaliero per evitare la fuga di medici e infermieri in Svizzera. Stiamo valutando di allargare questo confine, per mettere in condizione anche chi lavora in quest’area di usufruire delle agevolazioni di cui beneficiano i frontalieri».