La Openjobmetis va alla prima pausa di campionato con in tasca una vittoria clamorosa ai danni della Umana Venezia: 96-71 il risultato finale per i biancorossi, autori di una prova maiuscola sia in attacco sia in difesa, senza quegli “sbalzi” che avevano caratterizzato altre partite.

Il match è riassunto come di consueto nella puntata settimanale di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast che racconta i match della Openjobmetis: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti inviati dai tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti. Buon ascolto!

La fotografia è di Mattia Martegani, il supporto tecnico di Thomas Massara.

Giovedì 26 novembre non andrà in onda “Luci a Masnago” ma sarà sostituita da un’intervista al giornalista e scrittore varesino Flavio Vanetti; a seguire sarà distribuita in formato podcast. Seguite il profilo Instagram dedicato (QUI per diventare followers).

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!

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