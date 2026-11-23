“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Umana 96-71
Varese stritola Venezia con una prova di forza potente: primo e ultimo quarto con attacco eccellente, difesa durissima nei due periodi centrali. Biancorossi terzi in classifica
La Openjobmetis va alla prima pausa di campionato con in tasca una vittoria clamorosa ai danni della Umana Venezia: 96-71 il risultato finale per i biancorossi, autori di una prova maiuscola sia in attacco sia in difesa, senza quegli “sbalzi” che avevano caratterizzato altre partite.
Il match è riassunto come di consueto nella puntata settimanale di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast che racconta i match della Openjobmetis: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti inviati dai tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti. Buon ascolto!
La fotografia è di Mattia Martegani, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì 26 novembre non andrà in onda “Luci a Masnago” ma sarà sostituita da un’intervista al giornalista e scrittore varesino Flavio Vanetti; a seguire sarà distribuita in formato podcast. Seguite il profilo Instagram dedicato (QUI per diventare followers).
“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
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