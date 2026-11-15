“Dal Parquet”: il dopopartita di Unahotels – Openjobmetis 84-99
Varese si risolleva andando a espugnare il PalaBigi con una grande prova di forza. Kamagate migliore in campo, ottimi Nikolic e Hale. Pagelle, commenti dei tifosi, sala stampa e punto tecnico nella nostra puntata
Bella prova di forza della Openjobmetis che espugna il PalaBigi di Reggio Emilia dominando la partita da cima a fondo (84-99) con ottime prove di Kamagate, Nikolic ed Hale e con l’esordio in campionato di un McDowell-White positivo.
Il match è riassunto come di consueto nella puntata settimanale di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast che racconta i match della Openjobmetis: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi in trasferta raccolti da Umberto Argieri e il punto tecnico di coach Roberto Conti. Buon ascolto!
La fotografia è di Alberto Ossola, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì 19 novembre torna (14.45) su Radio Materia la trasmissione “Luci a Masnago” dalle 14,45 e a seguire in formato podcast. Seguite il profilo Instagram dedicato (QUI per diventare followers).
“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
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