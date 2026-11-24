Anche il Varesotto era presente a Roma per festeggiare gli ottant’anni di CNA. Venerdì 19 e sabato 20 novembre una delegazione di dirigenti e dipendenti di CNA Lombardia Nord-Ovest, realtà nata dalla fusione tra CNA Varese e CNA Lario Brianza, ha partecipato all’assemblea nazionale convocata nella Capitale per celebrare lo storico traguardo della Confederazione.

Nata nell’immediato Dopoguerra, in concomitanza con l’avvio del boom economico, CNA fu fondata per rispondere a un’esigenza precisa del tessuto produttivo italiano: affiancare alla tutela dei lavoratori anche la rappresentanza e la difesa degli interessi degli imprenditori e delle piccole imprese.

L’appuntamento romano ha riunito i rappresentanti dei territori attorno al presidente nazionale Dario Costantini. Sul palco si sono alternati numerosi ospiti istituzionali e volti noti dello spettacolo e dell’informazione, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, insieme al giornalista Francesco Giorgino, al cantautore Riccardo Cocciante, all’attore Lino Banfi e all’attrice Laura Chiatti.

Per la delegazione di CNA Lombardia Nord-Ovest la trasferta è stata l’occasione per portare il contributo delle realtà artigiane e delle piccole e medie imprese del territorio all’interno del confronto nazionale.