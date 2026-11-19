Ci sono passioni che nascono per caso e altre che sembrano essere scritte nel destino, tramandate di generazione in generazione. È proprio questa la storia di Alessio Viale, giovane varesino che ha fatto dell’amore per i cavalli e per gli attacchi di tradizione molto più di un semplice sport: una vera e propria ragione di vita. Una passione che affonda le radici nella sua famiglia, dove i cavalli sono sempre stati presenti, dal bisnonno allo zio, fino al papà.

Ma è soprattutto grazie allo zio Giovanni che Alessio scopre, fin da piccolissimo, il fascino delle carrozze e dell’arte degli attacchi. «Mio zio mi portava in carrozza con lui quando ero ancora un bambino. Sono ricordi che porto nel cuore, perché senza saperlo stava trasmettendomi qualcosa che sarebbe diventato una delle parti più importanti della mia vita».

Crescendo, Alessio si avvicina anche al mondo del salto ostacoli, un’esperienza che contribuisce alla sua formazione e alla conoscenza del cavallo. Ma nella sua vita arriva un incontro destinato a lasciare un segno indelebile: Nenè. Non semplicemente una cavalla, ma una compagna di crescita, un punto di riferimento e una presenza fondamentale durante gli anni dell’adolescenza.

«Nenè ha un cuore immenso. Mi ha insegnato tanto, mi ha dato tutto quello che poteva e, a modo suo, mi ha corretto quando sbagliavo. In alcuni momenti difficili della mia adolescenza è stata la mia salvezza. Mi ha insegnato il rispetto, la pazienza, la responsabilità e soprattutto cosa significhi costruire un legame autentico con un animale. Una parte della persona che sono oggi la devo anche a lei».

Con il passare degli anni, Alessio comprende che la sua vera strada non è il salto ostacoli, ma quella passione che aveva conosciuto da bambino accanto allo zio Giovanni: gli attacchi. Inizia così un percorso fatto di esperienza, allenamenti, impegno e una passione che, anno dopo anno, diventa sempre più forte.

Fondamentale in questo cammino è l’incontro con Gregorio Lattanzi, oggi suo istruttore, che ha creduto nelle sue capacità e lo ha accompagnato nella crescita sportiva e personale. «Gregorio ha sempre visto in me qualcosa che forse nemmeno io riuscivo a vedere. Mi ha spronato a crescere, a migliorarmi, a credere nelle mie possibilità anche quando ero il primo ad avere dei dubbi. Non mi ha insegnato soltanto a guidare una carrozza, ma anche a gestire le emozioni, le tensioni e ad affrontare ogni difficoltà con maggiore consapevolezza».

Il 2026 rappresenta per Alessio un anno particolarmente significativo, ricco di esperienze, soddisfazioni e importanti traguardi nel panorama degli attacchi. Tra le competizioni più prestigiose alle quali ha preso parte figura quella nella Reggia di Venaria Reale, dove conquista un secondo posto. Successivamente arriva un’altra grande soddisfazione alla Lodovica, dove riesce a salire sul gradino più alto del podio, conquistando il primo posto.

Ma il momento più atteso arriva a novembre, con la partecipazione alla 128ª edizione di Fieracavalli Verona, svoltasi dal 5 all’8 novembre 2026. Un appuntamento di grande importanza, in una delle manifestazioni equestri più conosciute e prestigiose d’Italia, dove Alessio realizza uno dei suoi sogni più grandi. Il risultato supera ogni aspettativa: primo posto negli attacchi di tradizione e terzo posto negli attacchi sportivi. Due podi che rappresentano molto più di una vittoria sportiva.

«Essere a Verona era già un sogno. Entrare in campo, vivere quell’atmosfera, sentire l’emozione della competizione e poi ritrovarmi sul podio per ben due volte è stato qualcosa di indescrivibile. In quei momenti ho ripensato a quando ero bambino, alle prime volte in carrozza con mio zio, a tutti gli anni trascorsi con i cavalli, ai sacrifici e alle persone che hanno creduto in me. È stato come vedere tanti piccoli pezzi della mia vita unirsi in un unico, meraviglioso momento».

Oltre ai risultati sportivi, Alessio desidera trasmettere un messaggio importante: far conoscere e valorizzare il mondo degli attacchi, una disciplina che racchiude storia, eleganza, cultura e un rapporto straordinario tra uomo e cavallo. Gli attacchi di tradizione, in particolare, rappresentano un patrimonio da preservare, dove carrozze storiche, finimenti, abbigliamento ed eleganza si incontrano con la preparazione tecnica e il rispetto per il cavallo. «Vorrei che sempre più persone, soprattutto i bambini e i giovani, potessero avvicinarsi a questo mondo. Dietro una carrozza non c’è soltanto una competizione, ma ci sono storia, tradizioni, sacrifici e soprattutto un legame incredibile con il proprio cavallo. È un mondo che merita di essere conosciuto, vissuto e tramandato».

Un percorso così importante non si costruisce mai da soli. «Desidero ringraziare il GIA – Gruppo Italiano Attacchi, per l’impegno nella promozione e valorizzazione di questa disciplina, e alla Scuderia Neodar, parte importante del mio percorso. Un pensiero particolarmente sentito va al mio istruttore Gregorio Lattanzi, che mi ha sostenuto con professionalità, dedizione e fiducia, aiutandolo a trasformare le sue ambizioni in risultati concreti. E infine un ringraziamento speciale ad Athina Schmid, la mia dama, compagna di viaggio, di concorsi e di tante avventure, con la quale ho condiviso emozioni, tensioni, sorrisi e soddisfazioni». «Ci sono persone che diventano parte dei tuoi successi perché hanno vissuto con te anche tutto ciò che viene prima: la preparazione, le difficoltà, le paure e i sacrifici. A loro va tutta la mia gratitudine, perché questi traguardi portano anche un po’ di ciascuno di loro».

Quello di Verona non è soltanto il finale perfetto di una stagione sportiva ricca di soddisfazioni, ma rappresenta anche un nuovo punto di partenza. Perché, al di là delle coppe, delle classifiche e dei riconoscimenti, ciò che continua a guidare Alessio è lo stesso sentimento che provava da bambino, quando saliva in carrozza accanto allo zio Giovanni.

«Se oggi potessi parlare a quel bambino che saliva in carrozza con gli occhi pieni di meraviglia, gli direi di non smettere mai di sognare. Perché i sogni, quando vengono coltivati con amore, impegno e determinazione, possono davvero diventare realtà».