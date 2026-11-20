Una settimana di appuntamenti per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Somma Lombardo ha promosso un calendario di iniziative che unisce momenti di approfondimento, testimonianze, cultura e partecipazione pubblica.

Il primo appuntamento è in programma il 22 novembre alle 16.45 nella chiesa della Maddalena con il concerto Il tuo volto, la tua voce del Coro Anemone, pensato come momento di riflessione attraverso la musica.

Il 25 novembre, giornata simbolo della mobilitazione contro la violenza sulle donne, alle 10.30 la Sala Polivalente ospiterà il convegno Libere di vivere, con testimonianze e interventi dedicati al tema della violenza di genere. All’incontro parteciperanno la giornalista Simona Carnaghi, la psicologa Sabrina Pè, Beatrice Roviglio del Service Nazionale Lions – Kit Lions Codice Rosa e l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso. Al termine è prevista la consegna ufficiale dei Kit Lions Codice Rosa ad Asst.

Sempre il 25 novembre, alle 18, partirà dal Palazzo comunale la fiaccolata Uomini in cammino: per le donne, contro la violenza”, organizzata in collaborazione con l’associazione Sicura. L’iniziativa si rivolge in particolare agli uomini, chiamati a prendere posizione e a partecipare attivamente al contrasto della cultura della violenza.

Il programma proseguirà il 26 novembre al Cinema Auditorium San Luigi con la proiezione del film Se domani non torno (la locandina nella foto copertina, ndr), dedicato alla storia di Giulia Cecchettin, con repliche previste anche il 28 e il 29 novembre. Il 27 novembre spazio invece a Stai zitta! Voci di donne contro la violenza, iniziativa organizzata dall’associazione Ombre Rosse con letture tratte dal libro Ferite e morte di Serena Dandini.

«Il 25 novembre non deve essere solo una ricorrenza sul calendario, ma un’occasione concreta per fermarci a riflettere su una piaga che non è un’emergenza passeggera ma un problema strutturale e culturale – sottolinea la vicesindaco e assessora ai Servizi sociali Manuela Scidurlo -. Il contrasto alla violenza di genere passa attraverso la cultura, l’ascolto e il coinvolgimento diretto degli uomini».

Per l’assessora alla Cultura Laura Besnate, «la cultura è lo strumento più potente che abbiamo per scardinare gli stereotipi e prevenire la violenza alla radice. Attraverso il linguaggio universale della musica, la forza del cinema e il confronto aperto con realtà preziose del territorio vogliamo offrire alla città non solo momenti di commemorazione, ma vere occasioni di crescita collettiva. È fondamentale che tutta la comunità, a partire dagli uomini, si senta parte attiva di questo cambiamento culturale».